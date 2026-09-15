La contaminación del aire está relacionada con mayores probabilidades de glaucoma y cataratas

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LUNES, 14 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La contaminación del aire no solo afecta a tu corazón y pulmones. Tus ojos también pueden estar en riesgo.

"Cada día vemos a pacientes perder la visión por afecciones como el glaucoma y las cataratas", dijo el Dr. Ahmed Alnabihi del Hospital y Centro de Investigación Especialista en Ojos King Khaled en Riad, Arabia Saudí, quien lideró un nuevo estudio que investigó cómo la contaminación afecta a los ojos.

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"Estas enfermedades se etiquetan como 'relacionadas con la edad', como si el envejecimiento fuera el único culpable, pero eso siempre me pareció incompleto", añadió en un comunicado de prensa. "Si algo ambiental está acelerando estas condiciones, eso cambia nuestra forma de pensar y sugiere que podríamos tomar medidas para reducir los riesgos."

El equipo de Alnabihi analizó 41 estudios con millones de personas y encontró que la exposición a partículas finas de contaminación atmosférica -- conocida como PM2.5 -- estaba relacionada con un mayor riesgo de glaucoma y cataratas.

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Estas diminutas partículas se encuentran en el humo, los gases de escape de los vehículos y la contaminación industrial.

Las personas que vivían en las zonas más contaminadas tenían hasta un 70% más de probabilidades de glaucoma en comparación con quienes vivían en las zonas menos contaminadas. El riesgo de cataratas también era consistentemente mayor en las zonas más contaminadas.

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La evidencia de degeneración macular relacionada con la edad fue menos consistente, aunque algunas investigaciones apoyaron esa relación.

Se cree que las partículas finas causan inflamación y estrés oxidativo en el cuerpo.

"Con los años de exposición, estos efectos pueden dañar el nervio óptico, lo cual es relevante para el glaucoma, o el cristalino, que es relevante para la catarata", dijo Alnabihi.

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Los investigadores afirmaron que estos hallazgos refuerzan el argumento a favor de estándares más estrictos de calidad del aire y esfuerzos para reducir la contaminación, incluyendo más espacios verdes y menos tráfico en las ciudades.

Los resultados se presentaron en Londres el lunes en una reunión de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractos.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación Americana de Optometría tiene más información sobre cataratas y glaucoma.

FUENTE: HealthDay TV, 14 de septiembre de 2026