Las siestas pueden mejorar el rendimiento clínico de los residentes de anestesia

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LUNES, 14 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Para los residentes de anestesia, una oportunidad de siesta de 30 minutos mejora el rendimiento clínico tras un turno de 24 horas, según un estudio publicado en la edición de octubre de Anesthesiology.

Laura Schmidt, Ph.D., de la Universidad Claude Bernard Lyon 1 en Francia, y sus colegas examinaron si una oportunidad de siesta de 30 minutos mejora el rendimiento en crisis simulada tras un turno de 24 horas. Un total de 35 residentes fueron inscritos y evaluados dos veces: una vez descansando y otra usando un turno de 24 horas para inducir privación parcial de sueño. En la condición de privación de sueño, se les asignó aleatoriamente a una oportunidad de siesta (19 participantes) o condición de control (16 participantes).

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Entre 27 participantes en la muestra de análisis primaria, el rendimiento clínico fue 14,8 puntos superior tras la oportunidad de siesta en comparación con los controles, representando una mejora del 7,4 por ciento. Los investigadores no observaron diferencias significativas en las habilidades técnicas entre los grupos; hubo una asociación entre más sueño y mejor rendimiento técnico. La condición de oportunidad de siesta presentaba habilidades no técnicas más altas (+11,0 puntos), incluyendo efectos significativos del liderazgo y la utilización de recursos. Se sugirieron asociaciones entre una duración de siesta más larga y múltiples dominios de rendimiento en los análisis exploratorios, que fueron más fuertes para las habilidades técnicas.

Los hallazgos "proporcionan la evidencia inicial de que una breve oportunidad para echarse una siesta rápida podría mitigar los efectos perjudiciales de la privación de sueño en el rendimiento simulado en crisis en residentes de anestesia y cuidados intensivos", dijo Schmidt en un comunicado.

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