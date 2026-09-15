Cuentas bajas de teléfono podrían ayudar a prevenir suicidios

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LUNES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (HealthDay News) -- Pequeñas tarifas añadidas a las facturas telefónicas mensuales están ayudando a financiar 988 líneas de crisis de prevención del suicidio en una docena de estados, según muestra un nuevo estudio.

Este enfoque podría ser un modelo para la nación, sostienen los investigadores.

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"Los defensores de la salud mental han recomendado el uso de las tarifas de telecomunicaciones para financiar el 988, pero hasta ahora no hemos entendido del todo si están marcando la diferencia. La respuesta empíricamente es 'sí' -- los estados que tienen estas tarifas de telecomunicaciones destinan más dinero a financiar la prevención del suicidio", dijo el autor principal del estudio, Jonathan Purtle.

Purtle es profesor de políticas y gestión de salud pública en la Escuela de Salud Pública Global de la NYU en la ciudad de Nueva York.

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La Línea de Vida 988 para Suicidio y Crisis debutó en 2022, y investigaciones recientes sugieren que está ayudando a reducir las tasas de suicidio. Los que llaman al 988 son redirigidos a equipos de respuesta capacitados en centros de atención telefónica en todos los estados.

La mayoría de los estados financian estos centros mediante asignaciones presupuestarias estatales, pero 12 estados los financian con pequeñas tasas (unos 30 céntimos por línea al mes) añadidas a las facturas telefónicas de los residentes.

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Sin embargo, "la mayoría de los estados financian el 988 a través de mecanismos que no son de tasas", señaló Purtle en un comunicado de prensa.

En el nuevo estudio, "queríamos analizar los presupuestos estatales de los últimos seis años para entender cómo se financian estos servicios, dado el creciente interés de los responsables políticos y del público sobre el suicidio y las crisis de salud mental", explicó.

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El equipo de Purtle analizó los presupuestos anuales de los 50 estados y de Washington, D.C., desde 2021 hasta 2026. Analizaron específicamente los fondos asignados a los servicios de prevención del suicidio y crisis de salud mental.

La financiación estatal para estos servicios aumentó en general durante el periodo del estudio: de una media de 1,05 dólares por residente en 2021 a 6,55 dólares en 2025, según la investigación.

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La proporción de presupuestos estatales dedicados a estos servicios de crisis también aumentó, pasando del 0,022% al 0,079% en esos años.

Las tasas de las facturas telefónicas parecían tener un impacto real: el dinero destinado al 988 se duplicó en los estados que habían aprobado tales tasas, en comparación con aquellos que no lo habían hecho.

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"El hallazgo de que los estados con tarifas de telecomunicaciones asignan significativamente más fondos para la prevención del suicidio sugiere que tales tarifas son una estrategia prometedora para mejorar la infraestructura de servicios en crisis", dijo Purtle.

La tasa de suicidio de un estado no siempre reflejaba cuánto dinero gastaba en prevención del suicidio, según el estudio. Sin embargo, a menudo era difícil distinguir la parte de "prevención del suicidio" en las asignaciones estatales totales para salud mental, por lo que las cifras exactas son esquivas.

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"Como resultado, nuestros hallazgos probablemente subestiman lo que los estados gastan en prevención del suicidio", dijo Purtle.

La investigación se publicó el 11 de septiembre en JAMA Network Open y fue financiada por el Instituto Nacional de Salud Mental de EE. UU.

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Más información

Hay ayuda para reconocer los signos de tendencias suicidas en el Instituto Nacional de Salud Mental.

FUENTE: Escuela de Salud Pública Global de NYU, comunicado de prensa, 11 de septiembre de 2026