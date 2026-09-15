Salud

La mayoría de los pacientes con cáncer de apéndice pueden saltarse la quimioterapia, según un estudio

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LUNES, 14 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Muchas personas afectadas por cánceres raros de apéndice pueden no necesitar quimioterapia postquirúrgica, según muestran nuevas investigaciones.

En la mayoría de los casos, este tipo de tratamiento no previene la recurrencia tumoral ni prolonga la supervivencia del paciente, según un estudio de cientos de casos.

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Un enfoque caso por caso podría funcionar mejor, concluyó el autor principal del estudio, el Dr. John Paul Shen, investigador en oncología médica gastrointestinal en el MD Anderson Cancer Center de Houston.

"Nuestros hallazgos demuestran que el cáncer de apéndice tiene una biología distinta y que, para la mayoría de los pacientes con enfermedad localizada, el riesgo de recaída es bajo", afirmó en un comunicado de prensa. "Comprender las características únicas de cada tumor puede ayudarnos a identificar mejor quiénes podrían beneficiarse de un seguimiento más detallado, evitando tratamientos innecesarios para otros."

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Los resultados se publicaron el 9 de septiembre en JAMA Surgery.

El Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU . informa que el cáncer de apéndice es extremadamente raro, afectando solo a aproximadamente 1 o 2 de cada millón de personas. Pero estudios recientes sugieren que se está volviendo más común.

Hasta ahora, los oncólogos solían asumir que los cánceres del apéndice seguían patrones similares a los de colon, y los trataban en consecuencia. Eso implica que la extirpación del apéndice se sustituyera por quimioterapia.

¿Pero es realmente esta la mejor opción?

El nuevo estudio siguió los resultados entre 202 pacientes con cánceres de apéndice en estadios 1 a 3. Todos se sometieron a cirugía oncológica en MD Anderson entre 2000 y 2024.

Una minoría (9,4%, o 19 pacientes) experimentó recurrencia tumoral, y esto fue lo más probable entre quienes tenían enfermedad en estadio 3.

Aunque el 95,7% de los pacientes sin recurrencia sobrevivieron cinco años tras el diagnóstico, solo el 77,2% de los que tuvieron una recidiva lo hicieron.

Sin embargo, recibir quimioterapia tras la cirugía no estuvo asociado con recurrencia o supervivencia del cáncer.

En cambio, la presencia de mutaciones génicas clave en tumores parecía afectar al riesgo de regreso del cáncer, encontró el grupo de Shen. Diversas mutaciones desempeñaban diferentes roles en las probabilidades de recurrencia, según el subconjunto de tumores que tenía el paciente.

"Los cánceres de apéndice no son todos iguales", explicó el autor principal , el Dr. Sacha El Khoury, otro investigador en oncología médica gastrointestinal en el centro oncológico.

"Cuando consideramos la histología tumoral [composición celular], junto con sus características moleculares, podemos identificar mejor qué pacientes tienen realmente un mayor riesgo de recurrencia", afirmó en el comunicado de prensa. "Ahí es donde debe comenzar la adaptación del tratamiento para esta enfermedad."

En definitiva, según el equipo de Houston, puede ser necesario realizar pruebas genéticas para determinar qué pacientes pueden saltarse la quimioterapia postoperatoria con seguridad y cuáles no.

Los autores también subrayaron que, dado que el estudio se realizó en un solo centro, se necesita más investigación.

Más información

Descubre más sobre el cáncer de apéndice en la Clínica Mayo.

FUENTES: Centro de Cáncer M. D. Anderson de la Universidad de Texas, nota de prensa, 9 de septiembre de 2026; Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU.

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