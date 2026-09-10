Salud

Los cardiólogos esperaban que este nuevo fármaco previniera los infartos, entonces, ¿por qué fracasó?

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MIÉRCOLES, 9 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Un medicamento que los cardiólogos esperaban ampliamente que se convirtiera en la próxima gran arma contra los ataques cardíacos ha fracasado en un gran ensayo clínico, anunció el fabricante Novartis.

El fármaco experimental, pelacarsen, redujo los niveles sanguíneos de una partícula grasa durante mucho tiempo vinculada a una enfermedad cardíaca. Pero los pacientes que lo tomaron no tuvieron menos infartos, accidentes cerebrovasculares o muertes relacionadas con el corazón que los pacientes que recibieron placebo, informó la compañía el viernes.

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El Dr. Harlan Krumholz, cardiólogo de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, calificó la noticia de extremadamente decepcionante, pero sacó una lección más amplia de ella.

Incluso la evidencia sólida de que dos cosas ocurren juntas nunca es prueba de que una cause la otra, dijo a The New York Times.

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La partícula en cuestión es la lipoproteína(a), a menudo abreviada como Lp(a). Aproximadamente 1 de cada 5 personas en todo el mundo tiene niveles elevados, y casi un tercio de las personas que desarrollan enfermedades cardíacas en la vida temprana sí, según Novartis.

Aproximadamente el 90% del nivel de Lp(a) de una persona está determinado por sus genes. A diferencia del colesterol, apenas se mueve con la dieta o el ejercicio.

Esas características lo convirtieron en un objetivo atractivo. LP(a) podría ayudar a explicar por qué algunas personas sufren un infarto a pesar de hacer todo bien -- colesterol normal, presión arterial controlada, no fumar, ejercicio regular, informa The Times.

El ensayo siguió a 8.323 personas que tenían Lp(a) alta y enfermedades cardíacas existentes durante siete años, según Novartis.

Los participantes se inyectaban una vez al mes con el fármaco o un placebo. Después, los investigadores registraron un recuento combinado de muertes cardíacas, infartos no mortales, ictus no mortales y procedimientos de emergencia para reabrir arterias bloqueadas.

Un estudio anterior había demostrado que el fármaco redujo los niveles de Lp(a) en un 80%, lo que hacía que el éxito pareciera casi seguro, según informó The Times .

"Esto es un golpe enorme", dijo el Dr. David Maron, presidente de la Sociedad Americana de Cardiología Preventiva, a The Times.

El Dr. Shreeram Aradhye, presidente de desarrollo y director médico en Novartis, afirmó que el ensayo aún respondía a una pregunta importante.

"Estos no son los resultados que esperábamos", dijo en un comunicado de la empresa, añadiendo que los hallazgos avanzan en la comprensión científica de la Lp(a) y pueden influir en futuros enfoques sobre el riesgo cardíaco.

La medicina cardíaca ha sufrido retrocesos como este antes, incluyendo un medicamento destinado a elevar el colesterol "bueno" que falló hace años y un antiinflamatorio para el corazón que falló el mes pasado.

Otros fabricantes de medicamentos siguen realizando grandes ensayos con fármacos similares de Lp(a), así que la idea aún no está muerta.

Se esperan los resultados completos en una importante reunión del corazón en noviembre, junto con su publicación en una revista médica, según The Times.

Más información

Visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para obtener más información sobre la prevención de enfermedades cardíacas.

FUENTES: The New York Times, 4 de septiembre de 2026; Novartis, anuncio de la empresa, 4 de septiembre de 2026

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