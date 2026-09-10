Las reseñas falsas de médicos parecen más fiables que las reales, según un estudio

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MIÉRCOLES, 9 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Según un nuevo estudio, la gente puede tener que ser tan cautelosa con las reseñas falsas cuando busquen un nuevo médico como cuando estén navegando por Amazon.

Las reseñas falsas no solo aparecen en algunas plataformas online de reseñas médicas, sino que a menudo se consideran más fiables y útiles que las reseñas genuinas, según informaron recientemente investigadores en la revista Internet Research.

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Estas opiniones falsas pueden parecer más creíbles porque contienen detalles más ricos sobre la salud personal de lo que los pacientes reales se sentirían cómodos compartiendo en línea, según los investigadores.

Las narrativas detalladas explotan una brecha entre lo que la gente quiere leer en una reseña y lo que está dispuesto a compartir por sí misma, concluyó el equipo.

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"Un paciente real podría simplemente decir que un médico fue útil, mientras que una revisión falsa cuenta una historia detallada sobre los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento", dijo la investigadora principal Aishwarya Deep Shukla en un comunicado de prensa.

"La gente se siente atraída por las historias", dijo Shukla, profesor asociado de negocios en la Universidad Simon Fraser en Canadá. "Desafortunadamente, estas revisiones engañosas contienen el tipo de información que los pacientes reales no suelen compartir públicamente y pueden influir en las decisiones sobre en quién confían las personas para su atención."

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Para el estudio, los investigadores analizaron 35.000 reseñas online en la India entre 2015 y 2017, que abarcan especialidades que van desde medicina familiar hasta odontología y dermatología.

De esas revisiones, más de 8.300 eran falsas, descubrieron los investigadores.

Los proveedores sanitarios y el personal de la clínica habían explotado una vulnerabilidad de seguridad en una plataforma online que invitaba a los pacientes a dejar reseñas tras sus citas, según los investigadores. Se hicieron pasar por pacientes y dejaron reseñas positivas.

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El equipo de investigación descubrió este fallo y lo reportó a la plataforma, que encontró y verificó las reseñas falsas.

Los investigadores analizaron después una muestra representativa de 5.000 reseñas reales y falsas para ver cómo se comparaban entre sí.

Las reseñas falsas eran más largas que las reseñas genuinas y aportaban más detalles sobre síntomas, diagnósticos, medicación y tratamiento, según los investigadores.

Peor aún, las reseñas falsas recibieron más votos útiles en línea y obtuvieron puntuaciones más altas en una escala de fiabilidad percibida que las reseñas genuinas.

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Probablemente la IA está empeorando el problema al facilitar que los profesionales médicos estafadores creen y publiquen reseñas falsas, dijo Shukla.

"Cuando miro las reseñas ahora, veo los mismos patrones de longitud y detalle", dijo Shukla. "La espada de doble filo de la IA es que ayuda a personas reales a escribir reseñas más completas y útiles, pero también ayuda a actores malintencionados a producir reseñas falsas detalladas a gran escala."

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Hasta que los sistemas se fortalezcan para reducir las reseñas falsas, Shukla sugiere que quienes buscan un nuevo documento deberían:

Lee todas las reseñas y busca temas consistentes en lugar de centrarte en historias destacadas. Ten cuidado con las reseñas que revelan información médica detallada que la mayoría de la gente no querría compartir. No descartes de plano a ningún médico con pocas o ninguna valoración, ya que la mayoría de los pacientes satisfechos no dejan una reseña. Considera otras fuentes de información -- credenciales profesionales, recomendaciones personales e interacciones directas -- junto con lo que hayas escuchado en las reseñas.

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Los investigadores señalaron que los resultados pueden no ser generalizables a otros sectores y a diferentes tipos de reseñas online.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre cómo encontrar un nuevo médico.

FUENTE: Simon Fraser University, comunicado de prensa, 3 de septiembre de 2026