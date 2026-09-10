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Estudiantes hambrientos, ansiosos y distraídos tras el fin de la política universal de comidas escolares gratuitas, según un estudio

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MIÉRCOLES, 9 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Los estudiantes tienen hambre y están estresados tras el fin de una política de la pandemia que proporcionó comidas escolares gratuitas a todos, según un nuevo estudio.

Menos niños comieron en la escuela tras el fin del programa universal de comidas escolares gratuitas en el curso 2022-23, informan los investigadores en la edición de septiembre del Journal of Nutrition Education and Behavior.

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Más estudiantes parecían tener hambre, y algunos expresaron preocupación por el coste de las comidas a sus profesores, según los investigadores.

"Los profesores son testigos directos de cómo el hambre afecta la capacidad de los estudiantes para aprender, concentrarse y participar en el aula", dijo la investigadora principal Deborah Olarte en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta de nutrición en la Universidad de Nueva York.

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"Sus experiencias ofrecen una valiosa visión sobre cómo las políticas de comidas escolares pueden influir no solo en la nutrición, sino también en el bienestar de los estudiantes y en el entorno general del aula", dijo Olarte.

Para el estudio, los investigadores entrevistaron a 25 profesores que trabajan en seis escuelas primarias en Anchorage, Alaska.

Los profesores reflexionaron sobre sus experiencias durante el curso escolar 2021-22, cuando se implementó una política federal universal de comidas escolares gratuitas para asegurar que todos los estudiantes recibieran una alimentación adecuada durante la pandemia de COVID-19. Los desayunos y almuerzos se proporcionaron gratuitamente a los estudiantes.

"Creo que para muchas familias simplemente reducía el estrés, sabiendo que no tenían que molestarse en preparar la comida", recordó un profesor. "Si un niño olvidaba la comida, no tenía que preocuparse por llamar a casa ni por pagar."

Algunos escolares recibieron estas comidas gratuitas en sus aulas, como parte de los esfuerzos de distanciamiento social durante la pandemia, según los investigadores.

"Simplemente descubrí que comer en nuestra clase era muy agradable para construir comunidad y fomentar buenas discusiones", dijo una profesora. "El comedor era súper ruidoso y caótico, y los niños se sobreestimulaban."

Los profesores también relataron lo que vieron y escucharon durante el siguiente curso escolar, cuando la política terminó en medio de otras retrocesiones durante la pandemia.

"Por la tarde, los niños que no han comido suficiente se están desconectando", dijo un profesor a los investigadores. "No pueden concentrarse, y es muy difícil volver a encarrilar."

Añadió otro: "Si tengo un hijo que está raro, o un poco enfadado, o que las cosas no van bien ...  lo primero que les pregunto es: '¿Has desayunado esta mañana?' Y nueve de cada diez veces la respuesta es no. Así que voy a mi armario a darles galletas Graham."

Un profesor señaló que más alumnos dependen de una mesa de donaciones, donde se anima a otros niños a dejar alimentos que ellos mismos no quieren comer.

"Entran, quizá cogen unos trozos de allí, y eso es lo que tienen que comer porque no tienen nada de casa", dijo la profesora. "Ofrecer comidas escolares gratis significa que todos los niños pueden comer, y los niños deberían comer, tienen que hacerlo."

Reconociendo los beneficios de las comidas escolares gratuitas universales, varios estados han implementado el programa por su cuenta, según los investigadores.

"No se percibieron beneficios asociados a eliminar las comidas escolares gratuitas para todos los estudiantes según los profesores", escribieron los investigadores en su artículo.

"En general, estos hallazgos también subrayan la necesidad de políticas que puedan garantizar el acceso a las comidas escolares", concluyó el equipo.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las comidas escolares.

FUENTES: Elsevier, nota de prensa, 1 de septiembre de 2026; Journal of Nutrition Education and Behavior, septiembre de 2026

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