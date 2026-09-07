Sobreentrenamiento, las señales que marcan el límite del esfuerzo

Cada vez más rutinas de ejercicio combinan constancia e intensidad, pero esa búsqueda también vuelve más importante distinguir entre la fatiga habitual y el sobreentrenamiento.
Una baja momentánea del rendimiento puede formar parte del proceso de adaptación, mientras que una caída sostenida puede indicar que la carga superó la capacidad de recuperación del organismo. La confusión aparece porque el cansancio, por sí solo, no siempre funciona como señal de alarma.
PUBLICIDAD
Olga Castañeda, diplomada en Nutrición y Dietética, explicó en Sport Life que el problema empieza cuando la fatiga persiste y afecta el estado general y la rutina diaria.
Los especialistas en ciencias del deporte Adrián González Custodio y Guillermo J. Olcina Camacho coinciden en que el sobreentrenamiento surge por la acumulación de carga, estrés y descanso insuficiente.
PUBLICIDAD
La confusión empieza cuando toda fatiga se interpreta del mismo modo
Uno de los aportes más claros de Adrián González Custodio y Guillermo J. Olcina Camacho es que no toda baja en el rendimiento tiene el mismo significado. Adrián González Custodio y Guillermo J. Olcina Camacho señalaron en su artículo que todo proceso de entrenamiento puede incluir un momento de descenso del desempeño antes de una mejora posterior.
Según explicaron, esa fase forma parte de la carga habitual que puede preceder a una supercompensación, término que se usa para describir la mejora que aparece después de una recuperación suficiente.
PUBLICIDAD
Esa aclaración ordena la lectura del problema. Si toda fatiga se interpreta como señal de alarma, se pierde de vista que el entrenamiento también exige períodos de exigencia. Pero si toda exigencia se normaliza, también se puede pasar por alto un cuadro más persistente.
Ahí aparece la diferencia que marcan los autores: la fatiga propia del entrenamiento se recupera en un plazo corto, mientras que el síndrome de sobreentrenamiento se prolonga en el tiempo y puede sostener una sensación de estancamiento o deterioro.
PUBLICIDAD
Leído en clave periodística, ese punto responde a una inquietud concreta del entrenamiento recreativo y del fitness actual: cuándo conviene insistir y cuándo conviene revisar.
La pregunta no se resuelve con una fórmula general, pero sí con un criterio que sostienen los especialistas consultados. Lo relevante no es una sesión exigente, sino la persistencia del cuadro y la dificultad para recuperar niveles previos de respuesta física.
PUBLICIDAD
El problema no se detecta con un solo síntoma, sino con una combinación de señales
En su artículo, Olga Castañeda explicó que entrenar demasiado no siempre se advierte por agotamiento físico inmediato. Según planteó, el exceso suele aparecer a través de una acumulación de señales que el cuerpo y la mente van mostrando de manera progresiva.
Esa mirada evita reducir el problema a una única manifestación y obliga a observar el funcionamiento general del organismo.
En la misma línea, González Custodio y Olcina Camacho indicaron que el síndrome de sobreentrenamiento no está asociado a un único síntoma, sino a una serie de características que pueden aparecer tanto en el ámbito deportivo como en la rutina diaria.
PUBLICIDAD
También señalaron que esas manifestaciones deben analizarse de manera individual, con criterios objetivos y en comparación con momentos en los que la carga de trabajo haya sido menor.
Ese punto le da densidad al tema porque desplaza la idea de alarma instantánea. Olga Castañeda, González Custodio y Olcina Camacho no presentan una lista cerrada ni una señal definitiva, sino un criterio de lectura: lo que importa es el conjunto de manifestaciones y la magnitud con la que aparecen.
PUBLICIDAD
En términos editoriales, esa definición vuelve relevante la nota porque corrige una confusión frecuente en el discurso del rendimiento, donde muchas veces se equipara esfuerzo con progreso sin detenerse en los límites de la recuperación.
La recuperación deja de ser una pausa y pasa a formar parte del rendimiento
El problema no se resuelve con una consigna simple de entrenar menos, sino con una revisión del equilibrio entre carga y descanso.
Olga Castañeda sostuvo que la clave no está en exigir intensidad todos los días, sino en alternarla con recuperación. Esa idea cambia el eje de la discusión porque coloca al descanso dentro del entrenamiento y no fuera de él.
PUBLICIDAD
A su vez, Adrián González Custodio y Guillermo J. Olcina Camacho señalaron que para prevenir o corregir el sobreentrenamiento es necesario considerar los distintos factores de estrés que actúan sobre el organismo.
Según indicaron, esos factores pueden ser físicos, psicológicos, sociales o cognitivos, lo que amplía el análisis más allá del volumen de ejercicio. En otras palabras, la carga no depende solo de cuánto se entrena, sino también del contexto en el que ese entrenamiento ocurre.
En ese marco, la diferencia entre progresar y estancarse no pasa únicamente por sostener la rutina, sino por reconocer cuándo la recuperación insuficiente empieza a comprometer el resultado que el entrenamiento buscaba producir.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD