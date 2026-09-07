Sobreentrenamiento, las señales que marcan el límite del esfuerzo

Cuatro paneles integran los síntomas del sobreentrenamiento mediante representaciones de molestia muscular, alteración del ritmo cardíaco, fatiga mental y trastornos del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada vez más rutinas de ejercicio combinan constancia e intensidad, pero esa búsqueda también vuelve más importante distinguir entre la fatiga habitual y el sobreentrenamiento.

Una baja momentánea del rendimiento puede formar parte del proceso de adaptación, mientras que una caída sostenida puede indicar que la carga superó la capacidad de recuperación del organismo. La confusión aparece porque el cansancio, por sí solo, no siempre funciona como señal de alarma.

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Olga Castañeda, diplomada en Nutrición y Dietética, explicó en Sport Life que el problema empieza cuando la fatiga persiste y afecta el estado general y la rutina diaria.

Los especialistas en ciencias del deporte Adrián González Custodio y Guillermo J. Olcina Camacho coinciden en que el sobreentrenamiento surge por la acumulación de carga, estrés y descanso insuficiente.

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Una baja momentánea del rendimiento puede formar parte del entrenamiento y preceder a una supercompensación tras una recuperación suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confusión empieza cuando toda fatiga se interpreta del mismo modo

Uno de los aportes más claros de Adrián González Custodio y Guillermo J. Olcina Camacho es que no toda baja en el rendimiento tiene el mismo significado. Adrián González Custodio y Guillermo J. Olcina Camacho señalaron en su artículo que todo proceso de entrenamiento puede incluir un momento de descenso del desempeño antes de una mejora posterior.

Según explicaron, esa fase forma parte de la carga habitual que puede preceder a una supercompensación, término que se usa para describir la mejora que aparece después de una recuperación suficiente.

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Esa aclaración ordena la lectura del problema. Si toda fatiga se interpreta como señal de alarma, se pierde de vista que el entrenamiento también exige períodos de exigencia. Pero si toda exigencia se normaliza, también se puede pasar por alto un cuadro más persistente.

El síndrome de sobreentrenamiento se diferencia de la fatiga habitual porque se prolonga en el tiempo y sostiene el estancamiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahí aparece la diferencia que marcan los autores: la fatiga propia del entrenamiento se recupera en un plazo corto, mientras que el síndrome de sobreentrenamiento se prolonga en el tiempo y puede sostener una sensación de estancamiento o deterioro.

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Leído en clave periodística, ese punto responde a una inquietud concreta del entrenamiento recreativo y del fitness actual: cuándo conviene insistir y cuándo conviene revisar.

La pregunta no se resuelve con una fórmula general, pero sí con un criterio que sostienen los especialistas consultados. Lo relevante no es una sesión exigente, sino la persistencia del cuadro y la dificultad para recuperar niveles previos de respuesta física.

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Olga Castañeda, Adrián González Custodio y Guillermo J. Olcina Camacho atribuyen el sobreentrenamiento a la acumulación de carga, estrés y descanso insuficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no se detecta con un solo síntoma, sino con una combinación de señales

En su artículo, Olga Castañeda explicó que entrenar demasiado no siempre se advierte por agotamiento físico inmediato. Según planteó, el exceso suele aparecer a través de una acumulación de señales que el cuerpo y la mente van mostrando de manera progresiva.

Esa mirada evita reducir el problema a una única manifestación y obliga a observar el funcionamiento general del organismo.

En la misma línea, González Custodio y Olcina Camacho indicaron que el síndrome de sobreentrenamiento no está asociado a un único síntoma, sino a una serie de características que pueden aparecer tanto en el ámbito deportivo como en la rutina diaria.

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El sobreentrenamiento no se detecta con un solo síntoma, sino con una combinación de señales físicas y mentales que afectan también la rutina diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

También señalaron que esas manifestaciones deben analizarse de manera individual, con criterios objetivos y en comparación con momentos en los que la carga de trabajo haya sido menor.

Ese punto le da densidad al tema porque desplaza la idea de alarma instantánea. Olga Castañeda, González Custodio y Olcina Camacho no presentan una lista cerrada ni una señal definitiva, sino un criterio de lectura: lo que importa es el conjunto de manifestaciones y la magnitud con la que aparecen.

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En términos editoriales, esa definición vuelve relevante la nota porque corrige una confusión frecuente en el discurso del rendimiento, donde muchas veces se equipara esfuerzo con progreso sin detenerse en los límites de la recuperación.

Los especialistas señalan que las manifestaciones del sobreentrenamiento deben analizarse de forma individual y con comparación objetiva frente a períodos de menor carga (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación deja de ser una pausa y pasa a formar parte del rendimiento

El problema no se resuelve con una consigna simple de entrenar menos, sino con una revisión del equilibrio entre carga y descanso.

Olga Castañeda sostuvo que la clave no está en exigir intensidad todos los días, sino en alternarla con recuperación. Esa idea cambia el eje de la discusión porque coloca al descanso dentro del entrenamiento y no fuera de él.

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A su vez, Adrián González Custodio y Guillermo J. Olcina Camacho señalaron que para prevenir o corregir el sobreentrenamiento es necesario considerar los distintos factores de estrés que actúan sobre el organismo.

La recuperación forma parte del rendimiento porque el descanso y la alternancia de intensidad resultan claves para prevenir el sobreentrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según indicaron, esos factores pueden ser físicos, psicológicos, sociales o cognitivos, lo que amplía el análisis más allá del volumen de ejercicio. En otras palabras, la carga no depende solo de cuánto se entrena, sino también del contexto en el que ese entrenamiento ocurre.

En ese marco, la diferencia entre progresar y estancarse no pasa únicamente por sostener la rutina, sino por reconocer cuándo la recuperación insuficiente empieza a comprometer el resultado que el entrenamiento buscaba producir.