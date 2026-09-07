Estados Unidos

Un tribunal federal dictamina que el acceso al agua potable no está protegido como derecho constitucional

Por 10 votos a 5, los jueces rechazaron los argumentos de residentes de Jackson, Misisipi, que llevaban cuatro años litigando contra su ciudad por contaminación de plomo

Una mano sostiene un vaso transparente debajo de un grifo de metal mientras se llena con agua en un fregadero
Un fallo federal dejó sin vía constitucional a los residentes de Jackson que buscaban responsabilizar a su gobierno local por años de inacción ante la contaminación de plomo (Magnific)
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El viernes 4 de septiembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictó un fallo que va más allá del caso concreto. Estableció que ningún ciudadano puede invocar la Constitución federal para reclamar su derecho al agua potable, según publico el medio especializado en información jurídica Bloomberg Law.

La decisión sienta precedente vinculante para Texas, Luisiana y Misisipi, y deja sin herramienta federal a cualquier comunidad que enfrente una situación similar.

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La demanda colectiva Sterling v. City of Jackson llegó al tribunal después de un recorrido de cuatro años.

La Corte de Distrito la desestimó en 2024, un panel del Quinto Circuito la reactivó parcialmente en 2025 y finalmente la sesión en banc —con la totalidad de los jueces— dictó sentencia definitiva el pasado viernes.

Fachada de piedra del edificio del Tribunal de Apelaciones John Minor Wisdom en Estados Unidos con arcos de entrada y dos personas sentadas
El Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, emitió una decisión que sienta precedente vinculante para los tres estados de su jurisdicción (Google Maps)

Jackson conocía el problema desde 2011 y no actuó

La demanda fue presentada por Priscilla Sterling, Raine Becker, Shawn Miller y John Bennett.

Los cuatro alegaron que la ciudad de Jackson permitió a sabiendas que la gente bebiera agua contaminada con plomo.

Agua de color marrón oscuro sale de un grifo metálico y cae en un lavabo blanco
El municipio habría cambiado parte del suministro a un sistema de agua superficial corrosiva que aceleró la filtración de plomo hacia las viviendas (@mintamolly)

El Departamento de Salud de Misisipi registró niveles de plomo en aumento entre 2010 y 2013, tal como consta en los registros judiciales citados por el canal televisivo WLBT. Pese a esas advertencias, la ciudad no intervino.

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Los demandantes también señalaron una decisión concreta: en lugar de corregir el problema, el municipio habría cambiado parte del suministro desde un sistema subterráneo seguro hacia uno de agua superficial corrosiva, lo que aceleró la filtración de plomo hacia las cañerías domiciliarias.

Unas manos sostienen tres secciones de tuberías de metal vistas de frente, de las cuales la del centro presenta óxido en su interior
Foto ilustrativa. Las tuberías domiciliarias de Jackson fueron señaladas como el principal vector de contaminación por plomo en el agua que bebían los residentes (EPA)

La mayoría del tribunal rechazó ampliar la Decimocuarta Enmienda

El juez Kurt Engelhardt, designado por Donald Trump, encabezó la opinión mayoritaria. “La Constitución no provee un remedio para los daños de los demandantes”, escribió el magistrado, cuya postura fue reproducida por Bloomberg Law.

Engelhardt añadió que las privaciones de agua limpia e información honesta son “graves”, pero que “no vulneran ningún derecho constitucional profundamente arraigado”.

El tribunal también descartó el argumento basado en el derecho a la integridad corporal. Engelhardt precisó que ese derecho aplica en casos como agresiones sexuales por parte de policías o medicación forzada de presos, pero que el mal manejo de un sistema de agua es “completamente diferente”.

La opinión fue suscrita por nueve jueces más, todos designados por presidentes republicanos.

El magistrado lleva años en el centro del debate constitucional del Quinto Circuito; fue designado por Trump en 2017 y confirmado por el Senado al año siguiente (U.S. Circuit Court of Appeals/Handout via REUTERS)
El magistrado lleva años en el centro del debate constitucional del Quinto Circuito; fue designado por Trump en 2017 y confirmado por el Senado al año siguiente (U.S. Circuit Court of Appeals/Handout via REUTERS)

Sobre la inmunidad calificada, el tribunal resolvió que los funcionarios nombrados en la demanda —entre ellos los exalcaldes Chokwe A. Lumumba y Tony Yarber, y tres exdirectores de obras públicas— están protegidos por esa doctrina. Eso los exime de responsabilidad civil en el ámbito federal.

El abogado de la ciudad de Jackson, Clarence Webster III, calificó el fallo como “uno de los pronunciamientos constitucionales más significativos” emitidos este año por el Quinto Circuito, según informó Bloomberg Law.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Webster expresó su satisfacción por la decisión del tribunal, que, según sostuvo, ratificó la postura de la ciudad y estableció pautas importantes sobre los límites de la responsabilidad constitucional.

En tanto, el alcalde John Horhn aseguró, en un comunicado, que Jackson “sigue comprometida con la salud, la seguridad y el bienestar de cada residente”.

Un hombre con traje oscuro, corbata roja y gafas habla en la calle frente a un edificio
El magistrado que redactó la opinión mayoritaria argumentó que la Constitución no puede convertirse en el remedio para toda falla gubernamental, por grave que sea (WLBT)

La posición disidente

La minoría fue encabezada por la jueza Catharina Haynes, designada por George W. Bush, junto a cuatro magistrados de tendencia liberal. Los cinco jueces advirtieron que los vecinos merecían al menos acceso a pruebas.

“Los hechos bien invocados en la demanda reflejan, en varios aspectos, una de las peores crisis de salud pública en la historia reciente de Estados Unidos: la crisis del agua en Flint”, escribió Haynes, en referencia al caso de Míchigan de 2014, tal como informó Mississippi Today.

Haynes también denunció que la mayoría ignoró la teoría del state-created dangerpeligro creado por el Estado—, bajo la cual un funcionario que expone deliberadamente a un ciudadano a mayor riesgo puede ser declarado responsable.

Mujer sonriente de chaqueta negra y suéter rojo de cuello alto posa con los brazos cruzados junto a un ventanal que da a varios rascacielos
Designada por Bush, Haynes es una de las pocas voces republicanas del tribunal que se alineó con la minoría liberal para exigir que el caso siguiera adelante (Florida Tech)

Varios otros circuitos federales ya adoptaron esa doctrina. El Quinto Circuito, afirmó la jueza, “se mantiene prácticamente solo en su postura de décadas de no adoptarla ni descartarla”.

El tribunal indicó que los afectados aún pueden presentar demandas civiles ante tribunales estatales o recurrir a sus representantes legislativos. El caso Sterling v. City of Jackson, número 24-60370, quedó cerrado en sede federal.

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