Salud

Las personas que han sufrido un AVC deben comenzar la rehabilitación en un plazo de 48 horas, según las nuevas directrices

Healthday Spanish

Imagen QEMFZJ3URZEYXEMRVVVJBZIDPE
Guardar

MIÉRCOLES, 2 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Sara Kutzle trabajó como maquilladora en San Francisco antes de sufrir un derrame cerebral a los 39 años.

Su ictus le costó una semana en cuidados intensivos, un mes en el hospital y luego meses y meses reaprendiendo habilidades cotidianas como caminar y escribir -- sin mencionar cómo volver a funcionar como artista diestra.

PUBLICIDAD

"Al principio, estaba centrado en que mi cuerpo se recuperara, pero pronto me di cuenta de que la sanación implicaba mucho más que eso", recordó Kutzle en un comunicado de prensa. "Mi confianza, mi salud mental, mis relaciones y mi sentido de independencia se vieron afectados."

Para ayudar a los supervivientes de ictus a comenzar a sanar, la rehabilitación debería comenzar lo antes posible, siguiendo las nuevas directrices de la Asociación Americana de Ictus.

PUBLICIDAD

La rehabilitación debe comenzar en el hospital tan pronto como el paciente esté estable, idealmente dentro de las 48 horas posteriores a su ictus, según las directrices publicadas el 27 de agosto en la revista Stroke.

Las directrices también enfatizan la personalización de la rehabilitación del ictus en función de los síntomas y la salud mental de la persona.

"La rehabilitación del ictus es complicada. Un ictus puede afectar muchas de las habilidades de las que la gente depende para la vida diaria, e incluso las actividades más rutinarias implican múltiples capacidades físicas, cognitivas y de comunicación trabajando juntas", dijo la redactora principal Lorie Gage Richards, profesora asociada en la Universidad de Utah, en un comunicado de prensa.

"Desarrollar directrices de rehabilitación es igualmente complejo porque cada ictus es único. Cada persona se enfrenta a un conjunto diferente de desafíos. La recuperación no es igual para todos, y el cuidado debe personalizarse para adaptarse a las necesidades de cada persona", dijo Richards.

Kutzle, que ayudó a redactar las nuevas directrices de rehabilitación, está de acuerdo.

"La recuperación no fue solo aprender a hacer las cosas de nuevo", dijo. "Se trataba de aceptar la nueva versión de mí misma y seguir adelante."

Un ictus puede ocurrir a cualquier persona a cualquier edad. Cada año, casi 800.000 estadounidenses sufren un ictus, según los investigadores en notas de fondo. El ictus es ahora la cuarta causa principal de muerte en Estados Unidos.

Las directrices también recomiendan realizar pruebas de salud mental para detectar depresión, ansiedad y otras dificultades que pueden dificultar la recuperación.

"Unirme a un grupo de apoyo, escribir en un diario y aprender a procesar lo que me había pasado me ayudó a sanar de formas que la fisioterapia por sí sola no podía", dijo Kutzle. "Tuve que dejar de comparar mi recuperación con la de los demás y centrarme en mi propio progreso. Entender que la salud mental forma parte de la recuperación lo cambió todo para mí."

Los pacientes también necesitan ayuda para volver a su vida cotidiana, incluyendo retomar sus trabajos, criar a niños pequeños, abordar problemas de sueño y dolor e incluso adaptarse a cambios en la función sexual, según los investigadores.

"La rehabilitación fue difícil, pero una de las partes más difíciles fue aceptar que mi vida podría ser diferente a lo que había planeado", dijo Kutzle. "Mis amigos prosperaban en sus carreras y formaban familias, mientras yo aprendía a navegar una realidad completamente diferente. La recuperación significaba descubrir en quién podía convertirme, no intentar volver a ser quien era antes."

Además, la rehabilitación tras un ictus debe tener en cuenta a los cuidadores de los supervivientes, incluidos ellos en la planificación, educación y apoyo de rehabilitación, según las directrices.

Subrayan que un equipo multidisciplinar coordinado es crucial para una rehabilitación postictus eficaz, incluyendo potencialmente neurólogos, enfermeros de rehabilitación, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales y psicólogos.

La recuperación podría durar meses o años, sin un punto final claramente definido, según las directrices. Además, la recuperación de una persona no se parecerá a la de otra.

"La recuperación tras un ictus es más que fortalecerse físicamente y recuperar capacidades", dijo Richards. "Es un proceso continuo que incluye afrontar cambios emocionales tras un gran evento de salud, adaptarse a nuevos retos y avanzar con un renovado sentido de propósito y resiliencia."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el tratamiento y la recuperación del ictus.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana de Ictus, 27 de agosto de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudio revela que 1 de cada 13 jóvenes adultos tiene enfermedad de las arterias ocultas

Healthday Spanish

Estudio revela que 1 de cada 13 jóvenes adultos tiene enfermedad de las arterias ocultas

Las fajas no parecen ayudar a aliviar el dolor, según una reseña

Healthday Spanish

Las fajas no parecen ayudar a aliviar el dolor, según una reseña

Las cobijas con peso ayudan a aliviar la ansiedad en el hospital, según un estudio.

Healthday Spanish

Las cobijas con peso ayudan a aliviar la ansiedad en el hospital, según un estudio.

El ayuno intermitente puede ayudar a pacientes con diabetes tipo 1

Healthday Spanish

El ayuno intermitente puede ayudar a pacientes con diabetes tipo 1

Por qué el desayuno puede ser la clave para evitar picos de glucosa durante el día

Un nuevo estudio identificó cómo lo que se ingiere en la primera comida del día puede alterar la capacidad del hígado para almacenar azúcar más tarde. La importancia de la dieta para el control metabólico

Por qué el desayuno puede ser la clave para evitar picos de glucosa durante el día

DEPORTES

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

TELESHOW

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Noruega incautó un buque ruso a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz para cobrar una indemnización por activos expropiados en Crimea

Estados Unidos donó a las Fuerzas Armadas de Bolivia 12.500 raciones secas y 1.000 escudos

El Gobierno boliviano intervendrá temporalmente la petrolera estatal por fallas en la importación y distribución de combustibles

EEUU interceptó y hundió una embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros en el Pacífico oriental