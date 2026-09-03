Las personas que han sufrido un AVC deben comenzar la rehabilitación en un plazo de 48 horas, según las nuevas directrices

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MIÉRCOLES, 2 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Sara Kutzle trabajó como maquilladora en San Francisco antes de sufrir un derrame cerebral a los 39 años.

Su ictus le costó una semana en cuidados intensivos, un mes en el hospital y luego meses y meses reaprendiendo habilidades cotidianas como caminar y escribir -- sin mencionar cómo volver a funcionar como artista diestra.

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"Al principio, estaba centrado en que mi cuerpo se recuperara, pero pronto me di cuenta de que la sanación implicaba mucho más que eso", recordó Kutzle en un comunicado de prensa. "Mi confianza, mi salud mental, mis relaciones y mi sentido de independencia se vieron afectados."

Para ayudar a los supervivientes de ictus a comenzar a sanar, la rehabilitación debería comenzar lo antes posible, siguiendo las nuevas directrices de la Asociación Americana de Ictus.

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La rehabilitación debe comenzar en el hospital tan pronto como el paciente esté estable, idealmente dentro de las 48 horas posteriores a su ictus, según las directrices publicadas el 27 de agosto en la revista Stroke.

Las directrices también enfatizan la personalización de la rehabilitación del ictus en función de los síntomas y la salud mental de la persona.

"La rehabilitación del ictus es complicada. Un ictus puede afectar muchas de las habilidades de las que la gente depende para la vida diaria, e incluso las actividades más rutinarias implican múltiples capacidades físicas, cognitivas y de comunicación trabajando juntas", dijo la redactora principal Lorie Gage Richards, profesora asociada en la Universidad de Utah, en un comunicado de prensa.

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"Desarrollar directrices de rehabilitación es igualmente complejo porque cada ictus es único. Cada persona se enfrenta a un conjunto diferente de desafíos. La recuperación no es igual para todos, y el cuidado debe personalizarse para adaptarse a las necesidades de cada persona", dijo Richards.

Kutzle, que ayudó a redactar las nuevas directrices de rehabilitación, está de acuerdo.

"La recuperación no fue solo aprender a hacer las cosas de nuevo", dijo. "Se trataba de aceptar la nueva versión de mí misma y seguir adelante."

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Un ictus puede ocurrir a cualquier persona a cualquier edad. Cada año, casi 800.000 estadounidenses sufren un ictus, según los investigadores en notas de fondo. El ictus es ahora la cuarta causa principal de muerte en Estados Unidos.

Las directrices también recomiendan realizar pruebas de salud mental para detectar depresión, ansiedad y otras dificultades que pueden dificultar la recuperación.

"Unirme a un grupo de apoyo, escribir en un diario y aprender a procesar lo que me había pasado me ayudó a sanar de formas que la fisioterapia por sí sola no podía", dijo Kutzle. "Tuve que dejar de comparar mi recuperación con la de los demás y centrarme en mi propio progreso. Entender que la salud mental forma parte de la recuperación lo cambió todo para mí."

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Los pacientes también necesitan ayuda para volver a su vida cotidiana, incluyendo retomar sus trabajos, criar a niños pequeños, abordar problemas de sueño y dolor e incluso adaptarse a cambios en la función sexual, según los investigadores.

"La rehabilitación fue difícil, pero una de las partes más difíciles fue aceptar que mi vida podría ser diferente a lo que había planeado", dijo Kutzle. "Mis amigos prosperaban en sus carreras y formaban familias, mientras yo aprendía a navegar una realidad completamente diferente. La recuperación significaba descubrir en quién podía convertirme, no intentar volver a ser quien era antes."

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Además, la rehabilitación tras un ictus debe tener en cuenta a los cuidadores de los supervivientes, incluidos ellos en la planificación, educación y apoyo de rehabilitación, según las directrices.

Subrayan que un equipo multidisciplinar coordinado es crucial para una rehabilitación postictus eficaz, incluyendo potencialmente neurólogos, enfermeros de rehabilitación, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales y psicólogos.

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La recuperación podría durar meses o años, sin un punto final claramente definido, según las directrices. Además, la recuperación de una persona no se parecerá a la de otra.

"La recuperación tras un ictus es más que fortalecerse físicamente y recuperar capacidades", dijo Richards. "Es un proceso continuo que incluye afrontar cambios emocionales tras un gran evento de salud, adaptarse a nuevos retos y avanzar con un renovado sentido de propósito y resiliencia."

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Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el tratamiento y la recuperación del ictus.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana de Ictus, 27 de agosto de 2026