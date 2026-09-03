Las fajas no parecen ayudar a aliviar el dolor, según una reseña

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MIÉRCOLES, 1 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las fajas se han utilizado durante décadas para tratar el dolor lumbar, pero una nueva revisión ha concluido que no parecen ayudar mucho.

Según una nueva revisión Cochrane , hay poca o ninguna evidencia de calidad que demuestre que las fajas de espalda sean efectivos para aliviar el dolor de espalda.

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Por ello, los investigadores concluyeron que no pueden recomendarse como forma de aliviar el dolor de espalda.

"Los soportes lumbares se utilizan ampliamente en la práctica clínica a pesar de que sabemos prácticamente nada sobre su eficacia", declaró la investigadora principal , la Dra. Chiara Arienti, profesora asistente en la Universidad Humanitas de Milán, en un comunicado de prensa.

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"Basándonos en una base de investigación muy limitada, todavía no tenemos suficiente evidencia para hacer recomendaciones generales a favor o en contra de su uso", dijo.

Los aparatos lumbares son soportes lumbares económicos que se sujetan a través del abdomen en un intento de estabilizar la parte baja de la espalda, según los investigadores en notas de fondo.

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Para la nueva revisión, los investigadores revisaron ocho ensayos clínicos previos que involucraron a más de 500 adultos de entre 25 y 78 años. Los ensayos evaluaron la eficacia de los aparatos ortopédicos de espalda, ya sea usados por sí solos o junto con otros tratamientos como medicamentos para el dolor y/o ejercicio.

Los resultados mostraron muy poco o ningún beneficio de los brackets, con la posible excepción de una pequeña reducción a corto plazo de la intensidad del dolor cuando se usaban con medicamentos para el dolor como el ibuprofeno, según los investigadores.

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El equipo de investigación también señaló un punto interesante respecto a la investigación sobre los brackets lumbar: la mayoría de los ensayos se realizaron en países de ingresos bajos y medios.

Esto podría reflejar el hecho de que los países de mayores ingresos ya han dejado de usar férulas para dar paso a intervenciones más activas como la terapia de ejercicio, la educación y los enfoques mente-cuerpo para el manejo del dolor, según los investigadores.

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En los países más pobres, donde estos tratamientos son menos accesibles, la gente opta por férulas lumbares baratas para intentar aliviar el dolor, según los investigadores.

"Es llamativo que la mayor parte de la investigación sobre los soportes lumbares proviene de áreas donde los tratamientos activos son más difíciles de acceder", dijo el investigador principal Dr. Stefano Negrini, profesor de la Universidad de Milán, en un comunicado de prensa.

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"Ahora hay suficientes datos que muestran que los tratamientos activos tienen un efecto clínico sobre el dolor lumbar, pero estos tratamientos pueden ser muy caros porque requieren la participación de profesionales de rehabilitación", afirmó.

Se necesitan más estudios para investigar si dispositivos de bajo coste como los brackets pueden ayudar a algún tipo específico de pacientes, dado que la población está envejeciendo en todo el mundo, según los investigadores.

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Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre cómo gestionar el dolor crónico de espalda.

FUENTE: Cochrane, nota de prensa, 1 de septiembre de 2026