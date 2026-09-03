Salud

Estudio revela que 1 de cada 13 jóvenes adultos tiene enfermedad de las arterias ocultas

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MIÉRCOLES, 2 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las enfermedades cardíacas suelen comenzar décadas antes de que aparezcan los síntomas, y un importante estudio nuevo muestra lo temprano que es el problema.

"Actualmente, el riesgo de una persona de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica se estima según sus factores de riesgo, como la edad, el sexo, el estado de tabaquismo, la presión arterial y los niveles de colesterol, y esto determina si se prescriben estrategias de prevención primaria", dijo el coautor principal, el Dr. Henning Bundgaard , del Hospital Universitario Rigshospitalet-Copenhague en Dinamarca.

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"Este enfoque se basa en una estimación, no en el conocimiento de la presencia real de la enfermedad (es decir, placas ateroscleróticas)", afirmó. "Y puede que estemos perdiendo oportunidades importantes para prevenir eventos cardiovasculares en individuos en los que la aterosclerosis se ha acumulado muchos años antes."

Los investigadores analizaron a más de 16.000 adultos sin enfermedades cardíacas conocidas, utilizando imágenes para detectar la aterosclerosis silenciosa --acumulación de placa en las arterias del corazón, cuello y piernas.

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El resultado: Más de la mitad de los participantes (57,1%) tenían la condición, que según los expertos es responsable de la mayoría de las muertes cardiovasculares en todo el mundo.

Aún más llamativo es que 1 de cada 13 jóvenes adultos, de entre 18 y 29 años, ya mostraba signos de enfermedad. A los 60 a 70 años, esa cifra aumentó a 9 de cada 10.

Los investigadores también descubrieron que la enfermedad progresa de forma diferente según el sexo: aparece antes en los hombres pero aumenta bruscamente en mujeres durante la menopausia.

Quizá lo más notable: el estudio mostró que las puntuaciones estándar de riesgo basadas en presión arterial, colesterol y factores de estilo de vida no detectaron a la mayoría de las personas que ya tenían aterosclerosis silenciosa -- especialmente a los adultos jóvenes.

Los investigadores afirman que los escáneres de ultrasonido portátiles podrían ayudar a detectar placas que las evaluaciones de riesgo tradicionales quizá no detecten.

Planean un gran ensayo clínico para ver si este enfoque puede ralentizar la enfermedad y ayudar a prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares.

El estudio se publicó el 29 de agosto en The New England Journal of Medicine para coincidir con su presentación en una reunión de la Sociedad Europea de Cardiología en Múnich.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la aterosclerosis.

FUENTE: HealthDay TV, 2 de septiembre de 2026

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