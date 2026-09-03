Salud

Las cobijas con peso ayudan a aliviar la ansiedad en el hospital, según un estudio.

Healthday Spanish

Imagen LRVWQTU2C5ECTP7IYO3NL5JUAM
Guardar

MIÉRCOLES, 2 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Es natural estar ansioso cuando estás atrapado en una cama de hospital sufriendo una enfermedad grave.

Pero esa ansiedad podría aliviarse con una estrategia barata y sencilla, según un nuevo estudio piloto.

PUBLICIDAD

Colocar una manta lastrada sobre los pacientes hospitalizados parecía ayudar a calmarlos, informaron los investigadores el 1 de septiembre en el American Journal of Critical Care.

Las mantas de 15 libras reducían la ansiedad de los pacientes en casi cuatro puntos en una escala de 10 puntos, según los investigadores.

"Los pacientes hospitalizados a menudo experimentan una ansiedad elevada, que puede afectar negativamente su recuperación, sueño y salud mental", dijo la investigadora principal Marci Ebberts en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

"Nuestro estudio encontró que un periodo corto de tratamiento con una manta lastrada puede aliviar su ansiedad significativamente más que otros métodos no farmacológicos, incluso después de retirar la manta", dijo Ebberts. Es directora de investigación en enfermería en Saint Luke's Health System en Kansas City, Misuri.

Inicialmente usadas para calmar a pacientes con autismo, las mantas con peso han ganado popularidad generalizada, según los investigadores en notas de fondo. Las mantas gruesas ofrecen alivio del insomnio, el estrés y otras condiciones.

"Se ha demostrado que las mantas con peso aportan beneficios terapéuticos en diversos entornos, incluyendo clínicas dentales, centros de salud mental para pacientes ingresados y clínicas de terapia ocupacional", explicó Ebberts.

Para el estudio piloto, los investigadores reclutaron a 54 pacientes tratados en el hospital entre marzo de 2023 y febrero de 2025.

Todos los pacientes fueron colocados bajo una manta lastrada durante 20 minutos. La mitad fueron colocados bajo la manta inmediatamente y la otra mitad esperó 20 minutos antes de recibirla.

En ambos grupos, los niveles de ansiedad auto-reportados por los pacientes disminuyeron inmediatamente tras pasar tiempo bajo una manta con peso según el estudio.

Los pacientes también permanecieron más tranquilos durante al menos 20 minutos después, lo que sugiere un efecto persistente incluso después de que la manta fuera retirada, según los investigadores.

En una encuesta de salida, más del 80% de los pacientes encontraron que la manta era calmante.

Sin embargo, el 26% consideró que la manta era demasiado caliente y el 33% que era demasiado pesada, según los investigadores.

Serán necesarios estudios más amplios que involucren a más pacientes para verificar los posibles beneficios de las mantas lastradas, según los investigadores.

"La investigación adicional sobre mantas lastradas en pacientes hospitalizados debería centrarse en poblaciones o entornos de pacientes más específicos", concluyeron los investigadores en su artículo. "Las mantas lastradas pueden ser especialmente útiles para pacientes que sufren o se están recuperando de una enfermedad crítica."

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre mantas con peso.

FUENTES: Nota de prensa de la Asociación Americana de Enfermeras de Cuidados Críticos, 1 de septiembre de 2026; American Journal of Critical Care, 1 de septiembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las personas que han sufrido un AVC deben comenzar la rehabilitación en un plazo de 48 horas, según las nuevas directrices

Healthday Spanish

Las personas que han sufrido un AVC deben comenzar la rehabilitación en un plazo de 48 horas, según las nuevas directrices

Estudio revela que 1 de cada 13 jóvenes adultos tiene enfermedad de las arterias ocultas

Healthday Spanish

Estudio revela que 1 de cada 13 jóvenes adultos tiene enfermedad de las arterias ocultas

Las fajas no parecen ayudar a aliviar el dolor, según una reseña

Healthday Spanish

Las fajas no parecen ayudar a aliviar el dolor, según una reseña

El ayuno intermitente puede ayudar a pacientes con diabetes tipo 1

Healthday Spanish

El ayuno intermitente puede ayudar a pacientes con diabetes tipo 1

Por qué el desayuno puede ser la clave para evitar picos de glucosa durante el día

Un nuevo estudio identificó cómo lo que se ingiere en la primera comida del día puede alterar la capacidad del hígado para almacenar azúcar más tarde. La importancia de la dieta para el control metabólico

Por qué el desayuno puede ser la clave para evitar picos de glucosa durante el día

DEPORTES

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

US Open: Mariano Navone y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda y habrá un argentino en los octavos de final

TELESHOW

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Noruega incautó un buque ruso a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz para cobrar una indemnización por activos expropiados en Crimea

Estados Unidos donó a las Fuerzas Armadas de Bolivia 12.500 raciones secas y 1.000 escudos

El Gobierno boliviano intervendrá temporalmente la petrolera estatal por fallas en la importación y distribución de combustibles

EEUU interceptó y hundió una embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros en el Pacífico oriental