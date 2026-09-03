Las cobijas con peso ayudan a aliviar la ansiedad en el hospital, según un estudio.

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MIÉRCOLES, 2 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Es natural estar ansioso cuando estás atrapado en una cama de hospital sufriendo una enfermedad grave.

Pero esa ansiedad podría aliviarse con una estrategia barata y sencilla, según un nuevo estudio piloto.

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Colocar una manta lastrada sobre los pacientes hospitalizados parecía ayudar a calmarlos, informaron los investigadores el 1 de septiembre en el American Journal of Critical Care.

Las mantas de 15 libras reducían la ansiedad de los pacientes en casi cuatro puntos en una escala de 10 puntos, según los investigadores.

"Los pacientes hospitalizados a menudo experimentan una ansiedad elevada, que puede afectar negativamente su recuperación, sueño y salud mental", dijo la investigadora principal Marci Ebberts en un comunicado de prensa.

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"Nuestro estudio encontró que un periodo corto de tratamiento con una manta lastrada puede aliviar su ansiedad significativamente más que otros métodos no farmacológicos, incluso después de retirar la manta", dijo Ebberts. Es directora de investigación en enfermería en Saint Luke's Health System en Kansas City, Misuri.

Inicialmente usadas para calmar a pacientes con autismo, las mantas con peso han ganado popularidad generalizada, según los investigadores en notas de fondo. Las mantas gruesas ofrecen alivio del insomnio, el estrés y otras condiciones.

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"Se ha demostrado que las mantas con peso aportan beneficios terapéuticos en diversos entornos, incluyendo clínicas dentales, centros de salud mental para pacientes ingresados y clínicas de terapia ocupacional", explicó Ebberts.

Para el estudio piloto, los investigadores reclutaron a 54 pacientes tratados en el hospital entre marzo de 2023 y febrero de 2025.

Todos los pacientes fueron colocados bajo una manta lastrada durante 20 minutos. La mitad fueron colocados bajo la manta inmediatamente y la otra mitad esperó 20 minutos antes de recibirla.

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En ambos grupos, los niveles de ansiedad auto-reportados por los pacientes disminuyeron inmediatamente tras pasar tiempo bajo una manta con peso según el estudio.

Los pacientes también permanecieron más tranquilos durante al menos 20 minutos después, lo que sugiere un efecto persistente incluso después de que la manta fuera retirada, según los investigadores.

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En una encuesta de salida, más del 80% de los pacientes encontraron que la manta era calmante.

Sin embargo, el 26% consideró que la manta era demasiado caliente y el 33% que era demasiado pesada, según los investigadores.

Serán necesarios estudios más amplios que involucren a más pacientes para verificar los posibles beneficios de las mantas lastradas, según los investigadores.

"La investigación adicional sobre mantas lastradas en pacientes hospitalizados debería centrarse en poblaciones o entornos de pacientes más específicos", concluyeron los investigadores en su artículo. "Las mantas lastradas pueden ser especialmente útiles para pacientes que sufren o se están recuperando de una enfermedad crítica."

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Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre mantas con peso.

FUENTES: Nota de prensa de la Asociación Americana de Enfermeras de Cuidados Críticos, 1 de septiembre de 2026; American Journal of Critical Care, 1 de septiembre de 2026

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