Salud

El ayuno intermitente puede ayudar a pacientes con diabetes tipo 1

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MIÉRCOLES, 2 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La alimentación restringida en el tiempo (TRE) puede ayudar a los adultos con diabetes tipo 1 (T1D) y sobrepeso a controlar su azúcar en sangre, según un estudio publicado en línea el 17 de agosto en Diabetes Care.

Mary-Claire Runchey, R.D., de la Universidad de Illinois en Chicago, y sus colegas analizaron si la TRE de ocho horas (comer solo entre el mediodía y las 20:00) es más eficaz para reducir el peso corporal que la atención estándar (restricción calórica diaria [CR]; reducción del 25 por ciento) o que no intervenga entre 32 adultos con diabetes tipo 1, sobrepeso u obesidad.

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Los investigadores encontraron que para el sexto mes, el peso corporal no cambió significativamente en el grupo TRE (−2,19 por ciento) ni en el grupo con RC (−0,47 %) frente al grupo control ni entre los dos grupos de intervención (−1,73 %). En el grupo TRE, los niveles de HbA1c fueron significativamente reducidos frente al grupo con RC (−0,46 %). Para la dosis total de insulina o niveles medios de glucosa, no hubo diferencias significativas entre grupos. No hubo aumento en el riesgo de cetoacidosis diabética, hipoglucemia grave o hiperglucemia severa asociada a TRE.

"Este es el primer paso para demostrar que la alimentación con restricción temporal podría ser un método seguro y potencialmente eficaz para que las personas con diabetes tipo 1 controlen sus niveles de azúcar en sangre", dijo la autora principal Krista Varady, Ph.D., también de la Universidad de Illinois, en un comunicado. "Por supuesto, este es solo el primer paso. Cualquiera que cambie sus hábitos alimenticios, especialmente quienes tengan diabetes, debe trabajar estrechamente con su endocrinólogo o profesional sanitario para encontrar una solución que le funcione."

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