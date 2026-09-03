Salud

Del bebé soñado al bebé real: por qué la crianza exige soltar las fantasías para aceptar la realidad

Antes del nacimiento se construyen proyecciones e ilusiones sobre quien llega a la familia. Sin embargo, construir un vínculo auténtico requiere abandonar los esquemas previos y dar lugar a una persona singular, con sus propios ritmos, temperamento y necesidades

Primer plano de una beba con ojos azules y piel clara, vestida con un body rosa con cuello blanco y un lazo rosa en la cabeza, mirando hacia adelante.
Las investigaciones sobre rostros infantiles indican que los rasgos de bebé captan atención, activan la recompensa y refuerzan la motivación de cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Este fin de semana compré en una pequeña tienda de antigüedades unos muñecos Kewpie, una verdadera reliquia de porcelana de 1900.

Son bebés, redondos, sonrientes y tienen expresión entre angelical y traviesa. Sus ojos miran ligeramente hacia un costado o para arriba en forma displicente, se nota que quien los creó sabía que los bebés son los reyes del mundo. Por algo Freud los llamaba “his majesty the baby“: por lo que convocan en nuestro psiquismo.

PUBLICIDAD

Los Kewpie aparecieron por primera vez en 1909 en la revista Ladies’ Home Journal. Su nombre proviene de Cupid, Cupido en inglés. Su creadora, Rose O’Neill, fue una ilustradora, escritora y militante sufragista estadounidense. Decía que estos personajes hacían “buenas obras de una manera divertida”: ayudaban a los niños que lloraban, a huérfanos y a personas que atravesaban toda clase de problemas.

Su popularidad fue tan grande que, en 1912, comenzaron a fabricarse como muñecos de porcelana en Alemania. Más tarde se hicieron en celuloide y se convirtieron en uno de los primeros juguetes producidos y comercializados masivamente durante el siglo XX.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El vínculo con un bebé real requiere tiempo, redes de cuidado y revisión de expectativas para reconocer su subjetividad más allá de la ternura que despiertan sus rasgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rasgos que caracterizan a los Kewpie no son improvisados; la ilustradora, según se sabe, parece haberse inspirado en su hermanito menor.

En 1943, el etólogo austríaco Konrad Lorenz llamó Kindchenschema —“esquema del bebé” o “esquema infantil”— a un conjunto de características corporales que suelen despertar en las personas adultas respuestas de ternura, protección y cuidado: una cabeza grande en relación con el cuerpo, frente amplia y redondeada, ojos grandes, mejillas prominentes, extremidades cortas, cuerpo redondeado, piel suave y movimientos algo torpes. El esquema del bebé designa el grado en que estos rasgos están presentes.

Por eso también pueden producirnos ternura ciertos animales, personajes animados o muñecos de peluche. Los Kewpie reúnen y exageran casi todos esos rasgos.

Hace poco se viralizó un reel donde una joven sostenía el bebé de otra mujer y, llorando, decía “ahora necesito uno”. Es difícil no quedar subyugado ante los bebés y que no tomen el protagonismo por completo en cualquier escena.

Vista aérea de mujer sonriente en cama junto a bebé en cuna transparente. Suministros para bebé apilados y plantas verdes en macetas sobre suelo de madera
El bebé imaginado empieza a existir antes del nacimiento a través de fantasías familiares, nombres, rituales y expectativas sobre su lugar en la vida y el linaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lorenz afirmaba que estas características funcionaban como una señal capaz de despertar en las personas adultas una respuesta de protección. Investigaciones posteriores encontraron que los rostros infantiles captan especialmente la atención, activan zonas cerebrales vinculadas con la recompensa y son percibidos como más tiernos. Cuando esos rasgos se acentúan experimentalmente, también aumenta la disposición expresada por las personas a acercarse y cuidar.

Eso es lo que se denomina motivación de cuidado: un aumento de la atención, el interés y la inclinación a proteger a quien se percibe como pequeño y vulnerable.

Una revisión reciente advierte que todavía no puede afirmarse con certeza que esta respuesta sea completamente innata, universal ni idéntica en todas las personas. Lo que sí sabemos es que la intensidad de esos rasgos influye en nuestra percepción: los bebés considerados más tiernos tienden a ser vistos también como más saludables y a despertar una mayor motivación de cuidado. Esto puede observarse con claridad en las publicidades, que repiten una y otra vez determinadas imágenes de la infancia.

La disposición a cuidar también está atravesada por la historia de cada persona, sus experiencias infantiles, sus posibilidades emocionales y materiales, los vínculos que la sostienen y las representaciones sociales acerca de la maternidad, la paternidad y la crianza.

Una madre sonriente de cabello oscuro sostiene a su bebé recién nacido, envuelto en blanco, mientras se miran a los ojos. Hay luz natural de fondo.
El vínculo con un bebé real requiere tiempo, redes de cuidado y revisión de expectativas para reconocer su subjetividad más allá de la ternura que despiertan sus rasgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mucho antes del nacimiento existe un bebé imaginado. Se fantasea su rostro, su sexo, su carácter, sus capacidades y hasta aquello que llegará a hacer en la vida. Hoy, las llamadas fiestas de revelación de sexo (o gender reveal parties), los baby shower que se organizan para agasajar a la mamá y ofrecer regalos al bebé que vendrá, se han convertido en rituales de bienvenida en distintos lugares del mundo.

A cada bebé se le busca un nombre, se le atribuyen parecidos, y hasta cuando está en la panza se le adjudican intenciones, y se construyen escenas futuras a su alrededor.

Se preparan sus cosas, su ropa, el cochecito, la camiseta del club de fútbol y hasta sin saberlo, porque es inconsciente, el lugar que ocupará en su linaje.

Ese bebé empieza a existir psíquicamente, a veces mucho antes de ser engendrado y, con seguridad, antes de nacer. Estas fantasías preparatorias suelen formar parte de la disposición afectiva para recibirlo.

El lugar que se le prepara no siempre es únicamente familiar: también puede ser comunitario.

Una madre y un padre sonríen mientras sostienen a su bebé recién nacido. El bebé lleva un gorro y un traje azul, durmiendo en los brazos de la madre.
El bebé empieza a existir psíquicamente, a veces mucho antes de ser engendrado y, con seguridad, antes de nacer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace pocos días se conoció la noticia del nacimiento de Cassiopée en los Pirineos franceses. Fue registrada en Artigues, una pequeña comuna en la que no se inscribía un nacimiento desde hacía alrededor de sesenta años. La última persona nacida allí había sido el actual alcalde. La llegada de la bebé fue recibida como una señal de esperanza en una población pequeña y envejecida.

Algo todavía más intenso ocurrió con Akyp, nacido en diciembre de 2025 en el pueblo indígena akuntsu, en la Amazonia brasileña. Era el primer nacimiento de la comunidad en más de treinta años. Después de la violencia y los conflictos territoriales que redujeron al pueblo akuntsu a solo tres mujeres, su llegada fue vivida como una esperanza de continuidad y como un símbolo de resistencia.

En ambos casos, el nacimiento desbordó el ámbito familiar. Antes de que esos bebés pudieran saber algo acerca del mundo, una comunidad ya les había otorgado un lugar en su historia y había depositado en ellos deseos de futuro.

Así, cada bebé puede representar la continuidad de una familia o de una comunidad, la posibilidad de reparar algo de la propia historia, la realización de un proyecto o la esperanza de que la vida siga.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El bebé real tiene un cuerpo propio, un temperamento, ritmos, necesidades y maneras de responder que no siempre se parecen a lo esperado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas fantasías forman parte del modo en que se construye una disposición afectiva para recibir a alguien que todavía no se conoce. El problema aparece cuando no pueden transformarse y dejan poco espacio para encontrarse con la persona real.

Ningún bebé coincide completamente con el bebé imaginado; no cumple con las expectativas, por suerte.

El bebé real tiene un cuerpo propio, un temperamento, ritmos, necesidades y maneras de responder que no siempre se parecen a lo esperado. Puede dormir poco, llorar mucho, tener dificultades para alimentarse o necesitar una atención que nadie había previsto. Puede no calmarse en brazos, no sostener la mirada o no adaptarse a las rutinas imaginadas.

También puede nacer antes de tiempo, con una discapacidad, una enfermedad o una condición de salud inesperada. Puede necesitar estudios, intervenciones médicas o internaciones prolongadas que transformen por completo las primeras escenas soñadas.

Una mujer con bata de hospital abraza a un bebé recién nacido que lleva un gorro de rayas rosa y azul, envuelto en una manta blanca.
Recibir a un bebé supone realizar un trabajo psíquico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia entre lo imaginado y lo real puede ser pequeña o volverse abrupta. Cuando lo inesperado irrumpe, pueden aparecer sorpresa, tristeza, temor, desconcierto, enojo, culpa y preguntas acerca del futuro.

Es importante poder hablar de estos sentimientos para metabolizarlos, tanto para los adultos como para las implicancias en el propio recién nacido. El dolor siempre aparece en el derrumbe de una representación previa, en la incertidumbre y en el temor ante un futuro desconocido.

Recibir a un bebé supone realizar un trabajo psíquico: abandonar algunas fantasías para comenzar a conocer a esa persona y hacerle el lugar que merece.

Ese movimiento necesita tiempo y también sostén. Las condiciones materiales de vida, el acceso a la salud, las redes afectivas y la posibilidad de compartir las tareas de cuidado influyen profundamente en ese encuentro.

Una madre y un padre sonríen mientras sostienen a su bebé recién nacido, que lleva un gorro y una manta de color azul claro, en una habitación de hospital.
Recibir a un bebé también supone elaborar expectativas, temores y proyecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, todavía persiste la idea de que el nacimiento debería producir una felicidad inmediata y completa porque se ha romantizado especialmente la maternidad. Bajo ese mandato, la tristeza, la ambivalencia o el desconcierto pueden vivirse con vergüenza y permanecer en silencio.

Reconocer esos movimientos afectivos permite comprender que el vínculo no siempre aparece de manera instantánea. A veces necesita construirse en la experiencia cotidiana: sostener, alimentar, mirar, interpretar un llanto, aprender un ritmo y descubrir poco a poco quién es esa persona y quién es uno frente a ella. A veces se requiere de ayuda profesional para impulsarlo.

No es casualidad que se hayan inventado las escuelas para familias: no son tanto para los niños y niñas sino para mamás y papás que requieren trabajar sus expectativas y temores.

El bebé también participa activamente en ese encuentro. Con sus gestos, movimientos, sonidos y formas de responder, convoca, desconcierta, acepta, rechaza e introduce algo nuevo en la vida de quienes lo reciben.

Un bebé sentado en el suelo de una sala de estar, rodeado de juguetes como osos de peluche, bloques de construcción coloridos y un apilador de anillos.
Del bebé soñado al bebé real: un pasaje emocional y psíquico que comienza con el nacimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La motivación de cuidado puede acercarnos inicialmente a un bebé, pero el vínculo no se sostiene sólo en la ternura que producen determinados rasgos. Amar implica reconocer que ese pequeño ser humano tiene su propia subjetividad y respetarlo.

Los pequeños Kewpie permanecerán siempre iguales. Nunca crecerán, nunca enfermarán, nunca llorarán durante horas ni rechazarán aquello que se les ofrece. No tendrán un ritmo diferente del esperado ni harán una demanda difícil de comprender, ni tendrán fiebre. Su expresión permanecerá suspendida para siempre entre lo angelical y lo travieso. Son arte.

Los bebés reales, en cambio, llegan para alterar y cambiar el mundo que los precede, afortunadamente.

El pasaje del bebé imaginado al bebé real es un trabajo de alta complejidad y comienza cuando el deseo de quienes lo esperaban puede transformarse: cuando esa llegada deja de ser solamente portadora de los sueños de una familia o de una comunidad y empieza a ser reconocida como una persona singular, con una vida que es y será siempre de sí mismo.

*Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.

Temas Relacionados

MaternidadCrianzaInfanciaSonia Almadaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es la sentadilla asiática y por qué la llaman la postura de la longevidad

Muchos especialistas recomiendan este ejercicio, pero existe una variante que estaría al tope de la lista de beneficios en materia de fuerza y agilidad en adultos mayores, teniendo en cuenta los límites que determina cada condición física

Qué es la sentadilla asiática y por qué la llaman la postura de la longevidad

Los médicos recomiendan actualizar las vacunas contra la gripe y el COVID-19 este otoño en Estados Unidos

Las nuevas guías incluyen a personas mayores, embarazadas, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas, considerados los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones

Los médicos recomiendan actualizar las vacunas contra la gripe y el COVID-19 este otoño en Estados Unidos

Más allá del juego infantil, el inesperado beneficio del hula hula para el corazón y el abdomen

Investigaciones recientes detallaron que los movimientos típicos de esta práctica brindan mejoras en diversos músculos del tronco y las piernas, además de exigir una coordinación constante entre la pelvis y la zona media del cuerpo

Más allá del juego infantil, el inesperado beneficio del hula hula para el corazón y el abdomen

Conrado Estol explicó los avances y límites de la ciencia sobre la regeneración de órganos y la longevidad

En Infobae en Vivo, el neurólogo detalló hallazgos recientes que abren nuevas perspectivas sobre el futuro de la medicina y la extensión de la vida

Conrado Estol explicó los avances y límites de la ciencia sobre la regeneración de órganos y la longevidad

Una alergia frecuente en bebés puede pasar meses sin diagnóstico y afectar su crecimiento: la campaña nacional para detectarla a tiempo

La alergia a la proteína de la leche de vaca se confunde con cólicos, reflujo y otros trastornos habituales de los primeros meses de vida. En Argentina, casi 1 de cada 100 niños desarrolla este tipo de cuadro. Qué señales deben despertar la consulta

Una alergia frecuente en bebés puede pasar meses sin diagnóstico y afectar su crecimiento: la campaña nacional para detectarla a tiempo

DEPORTES

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

US Open: Mariano Navone y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda y habrá un argentino en los octavos de final

Tras la victoria de Boca Juniors por penales, así quedó el cuadro de los cuartos de final en la Copa Argentina

TELESHOW

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania busca cómo detener los rápidos drones rusos que atacan infraestructuras vitales

Ucrania busca cómo detener los rápidos drones rusos que atacan infraestructuras vitales

Suben a USD 3.636 la multa por no instalar el limitador de velocidad en transporte de carga y pasajeros en Guatemala

Unidad Nacional llama a los militares nicaragüenses a ponerse del lado de la justicia

Tiktoker Yendry Quirós es condenada por amenazar al exdiputado costarricense Ariel Robles durante una protesta en San José

El “Terrorismo medioambiental” en República Dominicana tendrá penas de hasta 30 años