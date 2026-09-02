Salud

El mito de las 7.700 calorías: por qué bajar un kilo no responde a una cuenta fija

La equivalencia más repetida para medir la pérdida de grasa ofrece solo una referencia. El metabolismo, los líquidos corporales, la masa muscular y el tiempo modifican el resultado que muestra la balanza

Una mujer y un hombre caminan por un sendero asfaltado en un parque, junto a un cartel de madera con texto e ícono de peatón.
El déficit calórico sostenido en el tiempo impulsa el adelgazamiento, según coinciden publicaciones médicas y de divulgación sobre gasto energético (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cuenta que circula sobre cuántas calorías hacen falta para perder un kilo de grasa corporal tiene sustento científico parcial, pero también una trampa: la cifra más repetida —un déficit acumulado de 7.700 calorías por kilogramo— describe la densidad energética del tejido adiposo, no lo que el cuerpo pierde en la práctica. Un artículo publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics concluyó que esa equivalencia es “desactualizada e inexacta” cuando se aplica como regla lineal, porque ignora que el metabolismo se adapta, que la pérdida de peso incorpora agua y tejido magro, y que el gasto energético no permanece constante durante una dieta.

Las consultas sobre déficit calórico, pérdida de peso y gasto energético siguen entre las más frecuentes en temas de bienestar. Distintas publicaciones médicas y de divulgación coinciden en que el descenso de peso responde a un proceso sostenido y no a una cifra aislada ni a una sola sesión de ejercicio.

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De acuerdo con Cleveland Clinic, una reducción de 500 calorías por día suele tomarse como punto de partida para una baja gradual, aunque el resultado varía y necesita seguimiento a medida que el cuerpo cambia. Ese enfoque desplaza la idea de que todo depende de “quemar” un número fijo y pone el foco en alimentación, actividad física y la evolución del proceso completo.

Por qué la balanza no siempre refleja una pérdida real de grasa corporal

Infografía con un hombre sobre una báscula con la cifra 75 kg a la izquierda y dos figuras con cinta métrica, músculo y grasa a la derecha.
Cleveland Clinic indicó que reducir 500 calorías por día puede ser un punto de partida habitual para una pérdida de peso gradual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit calórico aparece cuando el cuerpo gasta más energía de la que recibe a través de alimentos y bebidas. Según publicó Cleveland Clinic, esa diferencia sostenida en el tiempo puede traducirse en pérdida de peso, aunque los cambios no siempre se ven de inmediato ni avanzan de la misma manera en todas las personas.

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La publicación explicó que, incluso con un déficit diario de 500 calorías, el organismo puede tardar en mostrar resultados visibles. También indicó que una baja inicial puede responder a una pérdida de agua corporal, sobre todo en las primeras semanas, antes de que se consolide una reducción más estable de grasa corporal. Ese matiz importa porque muchas veces el seguimiento queda reducido al número de la balanza, cuando el peso corporal puede variar por factores distintos de la grasa.

Además, WebMD señaló que una regla orientativa para una baja de peso considerada saludable es apuntar a unas 500 calorías menos por día, aunque el cálculo concreto depende de cuántas calorías necesita cada persona para mantener su peso actual. Ese criterio refuerza la idea de que no existe una cifra universal aplicada de manera idéntica a todos los casos.

En esa línea, la combinación entre déficit sostenido, tiempo de adaptación y variaciones de líquidos ayuda a entender por qué la cifra de 7.700 calorías funciona como una referencia aproximada y no como una equivalencia exacta para cada kilo que marca la balanza.

Cómo se arma el déficit calórico sin depender solo del ejercicio intenso

Personas en un gimnasio realizan ejercicios con una escalera de agilidad en el suelo, conos de colores y balones medicinales contra la pared.
El déficit energético puede construirse con menos ingesta, más actividad física o una combinación de ambas estrategias para sostener la pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit energético admite distintas vías de construcción. Según Cleveland Clinic, una posibilidad es reducir la ingesta calórica, otra es aumentar la actividad física, y una tercera consiste en combinar ambas para repartir el esfuerzo de manera más sostenible. Beth Czerwony, dietista registrada citada por ese centro médico, explicó que una reducción de 500 calorías por día puede permitir una pérdida cercana a una libra (0,45 kilogramos) por semana. La especialista también señaló que puede aplicarse una disminución menor —de 200 o 300 calorías diarias— si se la acompaña con ejercicio.

Ese enfoque desarma una idea frecuente sobre adelgazamiento y quema de calorías: no hace falta que todo el déficit provenga de una rutina intensa ni que el objetivo sea gastar miles de calorías en pocas horas. El cálculo puede distribuirse entre decisiones alimentarias y movimiento cotidiano, con una lógica más compatible con la continuidad.

La misma publicación añadió que incorporar actividad aeróbica y ejercicios de fuerza de manera regular potencia ese resultado. El entrenamiento de resistencia ayuda a preservar la masa muscular mientras se reduce la grasa, un punto que aparece de forma reiterada en los enfoques de pérdida de peso sostenida.

Según el modelo dinámico desarrollado por investigadores del Instituto Nacional de Diabetes de Estados Unidos, la pérdida real en el primer año de dieta equivale aproximadamente a la mitad de lo que predice la regla de las 7.700 calorías, porque el metabolismo se frena de manera progresiva a medida que el cuerpo pierde masa.

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