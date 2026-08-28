7 mezclas de frutas con alto contenido hídrico para mejorar la ingesta de líquidos

Las frutas con alto contenido de agua pueden sumar hidratación, fibra, vitaminas y minerales más allá de los vasos de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener una buena hidratación no depende solo de tomar vasos de agua a lo largo del día. También influye lo que se come, y en ese punto varias frutas con alto contenido de agua pueden aportar líquidos, fibra, vitaminas y minerales. Verywell Health reunió siete combinaciones de frutas y alimentos que pueden ayudar a sostener el equilibrio hídrico, sobre todo en días de calor o después de la actividad física.

Muchas de estas opciones superan el 85% de agua en su composición. A ese aporte se suman nutrientes como potasio, magnesio, vitamina C y fibra, elementos asociados al funcionamiento muscular, la digestión y la reposición de líquidos.

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El enfoque aparece en línea con datos del estudio sobre el índice de hidratación de bebidas, publicado en PubMed, que analizó cómo electrolitos, carbohidratos y proteínas pueden influir en la retención de fluidos frente al agua sola.

Más allá de estas combinaciones, Verywell Health recordó que la hidratación cotidiana también depende de hábitos simples: llevar una botella de agua, beber con las comidas, elegir infusiones sin azúcar o agua con gas y aumentar la ingesta de líquidos durante el ejercicio o ante temperaturas altas.

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1. Sandía y menta

La sandía con menta combina una fruta con 91% de agua y electrolitos como potasio y magnesio en una opción orientada a la hidratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sandía figura entre los alimentos más asociados a la hidratación. De acuerdo con expertos de Verywell Health, contiene alrededor de 91% de agua y además aporta electrolitos como potasio y magnesio. Su bajo contenido calórico también la ubica entre las frutas elegidas en planes de control de peso.

La menta no modifica de forma sustancial el aporte hídrico, aunque suma frescura y mejora el perfil sensorial de la mezcla. Verywell Health sugirió servir esta combinación en ensalada, con cubos de sandía, hojas de menta picadas y unas gotas de lima, o incorporar ambos ingredientes a una jarra con agua fría.

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2. Ananá y frutilla

La mezcla de ananá y frutilla reúne sabor dulce y un alto porcentaje de agua. Según detalló Verywell Health, la frutilla alcanza 91% de agua, un nivel similar al de la sandía, mientras que el ananá ronda 85%.

La frutilla aporta fibra, folato, manganeso y vitamina C. El medio especializado añadió que su consumo habitual se asocia con una reducción de la inflamación y del riesgo de enfermedad cardiovascular. El ananá, a su vez, contiene bromelina, una enzima vinculada con la digestión. Esta combinación puede consumirse fresca o en licuados con hojas verdes y agua o leche.

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3. Melón cantalupo y melón honeydew

El melón cantalupo y el melón honeydew figuran entre las frutas con mayor aporte de agua, con 90% y 91% de agua, respectivamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos tipos de melón aparecen entre las frutas con mayor aporte de agua. Verywell Health indicó que el cantalupo contiene 90% de agua y el honeydew llega a 91%. El primero también ofrece fibra, betacaroteno y vitaminas A y C.

La mezcla puede funcionar como base de una ensalada de frutas o como colación fría si se corta y se lleva al congelador. Según el reporte de Verywell Health, estos melones también pueden sumarse a ensaladas saladas o servirse con queso cottage.

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4. Durazno y frambuesa

El durazno y la frambuesa integran otra dupla orientada a reforzar el consumo de líquidos a través de alimentos frescos. El durazno contiene 88% de agua y ofrece vitaminas A y C. La frambuesa llega a 86% de agua y suma una cantidad relevante de fibra.

Esta mezcla admite usos más amplios que otras combinaciones. Puede servirse sola, agregarse a yogur, avena o ensaladas, e incluso utilizarse en preparaciones horneadas. Verywell Health la destacó por el equilibrio entre dulzor, acidez y textura.

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5. Mezcla de cítricos

La mezcla de cítricos con naranja, pomelo, limón y lima aporta agua, vitamina C, antioxidantes, fibra y potasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren sabores más intensos, la combinación de naranja, pomelo, limón y lima aparece como una alternativa con buen aporte de agua y vitamina C. El pomelo contiene 88% de agua y aporta fibra y potasio, mientras que la naranja se ubica en 87%.

De acuerdo con los especialistas de Verywell Health, el consumo regular de pomelo puede contribuir a un peso saludable y a valores adecuados de presión arterial. Los cítricos, además, concentran antioxidantes y vitamina C, nutrientes asociados con la respuesta inmune. Esta mezcla puede servirse en ensalada o añadirse a agua con gas.

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6. Lima y pepino

La unión de lima y pepino se orienta más a saborizar bebidas que a formar una ensalada de frutas. El pepino contiene 96% de agua, uno de los valores más altos entre los alimentos frescos, mientras que la lima alcanza 88%.

La acidez de la lima refuerza el perfil fresco del pepino y convierte a esta mezcla en una opción frecuente para el verano. En la práctica, se utiliza en agua infusionada con rodajas de pepino y jugo de lima.

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7. Agua de coco y arándanos

El agua de coco con arándanos aporta electrolitos y se alinea con estudios de PubMed que observaron mayor retención de líquidos que con agua sola en ciertos plazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de coco se diferencia del resto porque no es una fruta entera, sino una bebida natural con presencia de electrolitos. Verywell Health señaló que contiene 95% de agua y aporta potasio, magnesio y sodio, sin azúcares añadidos en su versión natural.

A esa base se le pueden sumar arándanos, que contienen 84% de agua y añaden dulzor. La referencia a PubMed suma contexto: un estudio sobre el índice de hidratación de bebidas observó que las formulaciones con electrolitos y carbohidratos lograron una retención de líquidos mayor que el agua sola en ciertos plazos.

El trabajo, realizado con 19 adultos jóvenes sanos, indicó que el contenido de electrolitos parece tener una contribución importante en las propiedades de hidratación cuando la bebida se consume en reposo. En esa línea, el agua de coco aparece como una opción compatible con la recuperación posterior al ejercicio.