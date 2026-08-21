Fuerza, resistencia y bienestar: los beneficios del boxeo van más allá del ring, según un experto

Especialistas destacan que la disciplina potencia la resistencia, la fuerza y la coordinación, mientras ayuda a bajar el estrés, con programas adaptados para principiantes, niños y un crecimiento sostenido entre las mujeres (Imagen ilustrativa Infobae)

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El boxeo gana espacio fuera del circuito competitivo y se consolida como una alternativa de entrenamiento integral que combina trabajo cardiovascular, fuerza, coordinación y descarga del estrés. La disciplina, históricamente asociada al alto rendimiento y al combate profesional, amplía su alcance con propuestas orientadas a principiantes, mujeres, niños y personas que buscan mejorar su condición física.

El entrenador de boxeo español Javier Pardo, responsable de equipos de competición, sostuvo en declaraciones citadas por Cuídate Plus que ese crecimiento responde al interés por actividades que exigen al cuerpo en su totalidad y permiten cortar con la rutina diaria.

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Un estudio científico publicado en la revista científica Sport Basel refuerza parte de ese panorama. El trabajo señaló que un programa de seis semanas logró reducir la presión arterial y mejorar la función vascular en adultos jóvenes con presión elevada o hipertensión en estadio 1, sin registrar efectos cardiovasculares adversos.

Un deporte que exige al cuerpo completo

Una infografía de Infobae detalla los beneficios físicos y mentales del boxeo como entrenamiento integral para todas las edades, incluyendo el gasto calórico de 600 a 1.000 calorías por sesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los rasgos más valorados de esta disciplina está en su capacidad para involucrar múltiples grupos musculares en una misma sesión. Según Javier Pardo, la práctica mejora la capacidad cardiovascular, la coordinación, los reflejos, el equilibrio y la resistencia.

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El entrenador español también afirmó que reduce considerablemente el porcentaje de grasa corporal y favorece un físico más definido y con mayor masa muscular, a partir de un trabajo basado en fuerza funcional y potencia.

Detalló que el esfuerzo no se concentra en una sola zona. Precisó que en cada entrenamiento intervienen el core, el tren inferior y el tren superior, con una combinación de movimientos que eleva el gasto energético y favorece la tonificación muscular.

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Una investigación en Sport Basel reporta que seis semanas de práctica reducen la presión arterial y mejoran la función de los vasos en adultos jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese enfoque aparece respaldado por otro trabajo difundido sobre mujeres sedentarias. La investigación detectó mejoras en fuerza, agilidad y masa muscular tras ocho semanas de entrenamiento sin contacto.

En relación con la demanda física de esta práctica, Pardo indicó que una sesión intensa de entre 60 y 90 minutos puede implicar un gasto de 600 a 1.000 calorías, aunque la cifra varía según la intensidad del ejercicio y el peso corporal de cada persona.

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Beneficios mentales y práctica adaptada

El crecimiento de esta disciplina no se limita al plano físico. El entrenador sostuvo que el estrés forma parte de la vida cotidiana y que esta práctica funciona como una herramienta útil para reducir esa carga. Ofrece una pausa frente a la rutina y las exigencias diarias.

La exigencia de concentración, memoria motriz, coordinación y respuesta rápida convierte a la actividad en una práctica con componentes físicos y cognitivos. Ese rasgo aparece entre los factores que explican su expansión en espacios recreativos y de acondicionamiento general.

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Escuelas y gimnasios ofrecen metodologías graduales para menores, con seguimiento individual y prioridad en la técnica

Pardo también indicó que trabajan con una metodología adaptada a distintos públicos y niveles, con el objetivo de que cualquier persona pueda incorporarse en un entorno seguro y progresivo. Esa lógica incluye a niños, que encuentran en las escuelas de este deporte un espacio de actividad física vinculado con la disciplina, el respeto y la confianza, según el entrenador.

La adaptación individual aparece, a la vez, como una condición central para una práctica segura. El especialista explicó que cada alumno necesita un seguimiento específico para detectar fortalezas, limitaciones y objetivos.

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Bajo ese criterio, remarcó la importancia de que los entrenadores cuenten con formación y experiencia para trabajar el rendimiento físico y el plano psicológico. La preparación técnica, sostuvo, resulta clave para acompañar el progreso de cada persona y reducir riesgos durante el aprendizaje.

Más mujeres, progresión y respaldo reciente

El entrenador español explica que cada vez más mujeres se suman por la variedad de estímulos y el trabajo de potencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la práctica de boxeo entre las mujeres constituye uno de los ejes de esta expansión. Según Javier Pardo, cada vez más se acercan al entrenamiento de fuerza y encuentran en esta disciplina una vía de ingreso atractiva por su dinámica y la variedad de estímulos físicos que ofrece.

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Para el entrenador, ese crecimiento refleja una tendencia sostenida. Más mujeres eligen este deporte para mejorar su salud, reforzar la confianza personal y elevar el rendimiento físico dentro de un esquema adaptable a distintos niveles.

Sobre los plazos para iniciarse en la actividad, señaló que no existe un tiempo exacto sin evaluar antes el contexto de cada persona. Aun así, indicó que suelen recomendar entre cuatro y seis meses de preparación mínima, según el punto de partida físico y la capacidad de aprendizaje.

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Un proceso más extenso, agregó, ofrece mejores condiciones de seguridad, rendimiento y experiencia para quienes buscan avanzar de manera progresiva en una disciplina que suma presencia en gimnasios y centros de entrenamiento.