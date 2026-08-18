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Muchos fumadores desconocen los riesgos cardíacos y cerebrales de fumar

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LUNES, 17 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Muchos fumadores aún no han asimilado el hecho de que fumar y el humo de segunda mano provocan infartos y accidentes cerebrovasculares, a pesar de décadas de mensajes sobre los riesgos para la salud del tabaco, según un nuevo estudio.

Más del 90% sabe que fumar causa cáncer de pulmón, pero menos conocen sus vínculos con otras enfermedades fatales, según informan los investigadores en la revista BMJ Open.

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Solo alrededor del 80% sabía que fumar contribuye a enfermedades cardíacas e infartos, y el 70% es consciente de que causa accidentes cerebrovasculares, según los investigadores.

De hecho, a lo largo de dos décadas apenas encontraron avances en el conocimiento de los riesgos para la salud asociados al tabaquismo.

"Las lagunas de conocimiento sobre los principales efectos en la salud del tabaquismo y el humo de segunda mano son profundamente preocupantes", dijo la investigadora principal Janet Chung-Hall, científica del International Tobacco Control Policy Evaluation Project de la Universidad de Waterloo en Canadá.

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"La baja conciencia sobre los daños cardiovasculares del tabaquismo y el humo de segunda mano es especialmente preocupante, dado que fumar causa más de 2 millones de muertes cardiovasculares en todo el mundo cada año", afirmó en un comunicado de prensa. "Aumentar la concienciación pública sobre estos riesgos debería ser una prioridad mayor para la salud pública."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 240.000 fumadores adultos en 46 países.

Los resultados mostraron que el conocimiento sobre los riesgos del humo de segunda mano disminuyó en la mayoría de los países de altos ingresos estudiados, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Inglaterra y Japón.

Y aunque alrededor del 90% sabía que fumar causa cáncer de pulmón, menos (77%) sabían que el humo de segunda mano también lo hace, encontraron los investigadores.

"El conocimiento es un primer paso importante para dejar de fumar y proteger a otros del humo de segunda mano", afirmó en un comunicado de prensa el investigador Geoffrey Fong, profesor de psicología y ciencias de la salud pública en la Universidad de Waterloo.

"Nuestros hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de que los gobiernos implementen una educación pública más fuerte y sostenida sobre los riesgos cardiovasculares, así como los de cáncer, asociados al tabaquismo y el humo de segunda mano", dijo Fong.

"Políticas como grandes advertencias fotográficas y campañas mediáticas sostenidas pueden aumentar la concienciación, fomentando el abandono entre quienes fuman y desalentando a los jóvenes de empezar a fumar", añadió.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los daños para la salud del tabaquismo.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Waterloo, 13 de agosto de 2026; BMJ Open, 13 de agosto de 2026

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