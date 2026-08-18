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Paracetamol y otros medicamentos impulsan el aumento de casos de daño hepático, según datos del Centro de Intoxicación

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LUNES, 17 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Ha habido un aumento de casi un 400% en las llamadas a centros de intoxicación de EE. UU. relacionadas con lesiones hepáticas, principalmente relacionadas con Tylenol y otros medicamentos, según un nuevo estudio.

Las lesiones hepáticas causadas por sustancias extrañas se dispararon de aproximadamente 11 casos por millón de personas a casi 53 casos por millón entre 2000 y 2024, informaron los investigadores el 13 de agosto en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology.

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Los medicamentos fueron responsables de la mayoría de estas lesiones hepáticas, incluyendo el 85% de los casos entre hombres y el 94% de los casos entre mujeres, según los investigadores.

El paracetamol (Tylenol) fue el fármaco más frecuentemente implicado en lesiones hepáticas reportadas a centros de intoxicación, según los investigadores. Alrededor del 33% de los hombres y el 45% de las mujeres reportaron lesiones únicamente por Tylenol.

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"Las lesiones hepáticas reportadas a los centros de intoxicación han aumentado sustancialmente en los últimos 25 años, con el paracetamol emergiendo como un contribuyente creciente", dijo el investigador Dr. Christopher Holstege, director del Blue Ridge Poison Center de la Universidad de Virginia Health, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los registros de centros antienvenenados de EE. UU., identificando más de 220.000 casos de daño hepático causados por sustancias extrañas como medicamentos, suplementos, alcohol o drogas ilícitas.

El número de lesiones hepáticas que requieren tratamiento ha aumentado de forma constante y sustancial en el último cuarto de siglo, según los investigadores.

De hecho, más del 80% de los casos requirieron hospitalización, según sus resultados.

El equipo encontró que los casos que involucraban medicamentos que contenían paracetamol disminuyeron significativamente, hasta un 85%, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. impusiera un tope a la cantidad permitida de medicamentos en productos combinados con receta.

A pesar de ello, el paracetamol por sí solo siguió siendo uno de los principales factores que contribuyeron a las lesiones hepáticas reportadas a los centros de intoxicación.

El alcohol era un distante segundo lugar entre las principales causas de lesiones hepáticas, según los investigadores. Otras causas mucho menos comunes de daño hepático incluían estimulantes, drogas callejeras, suplementos herbales y dietéticos, y toxinas ambientales.

"Los medicamentos siempre deben tomarse según las indicaciones de los clínicos y según las instrucciones de la etiqueta farmacéutica", dijo Holstege. "También hay que tener cuidado al consumir sustancias emergentes que no están reguladas. Se requieren más estudios para determinar si poblaciones específicas tienen mayor riesgo de sufrir daño hepático."

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre el Tylenol y las lesiones hepáticas.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Virginia, 13 de agosto de 2026; Gastroenterología y Hepatología Clínica, 13 de agosto de 2026

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