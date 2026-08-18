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Medicamento para disfunción eréctil podría aumentar riesgo de glaucoma, según estudio

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LUNES, 17 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- El medicamento para la disfunción eréctil Cialis podría aumentar el riesgo de glaucoma entre los hombres que lo toman para tratar la incontinencia urinaria, según un nuevo estudio.

Los hombres que tomaban tadalafilo (Cialis) para tratar los efectos secundarios de una próstata agrandada acababan con mayores probabilidades de glaucoma y alta presión de líquido en los ojos, según informan los investigadores en el British Journal of Ophthalmology.

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"Se puede considerar un seguimiento oftálmico mejorado para pacientes que reciben tadalafil a largo plazo, especialmente aquellos con factores de riesgo para el glaucoma", concluyó el equipo de investigación liderado por Chien-Chih Chou, profesor del Hospital Nacional de la Universidad de Taiwán en Taipéi.

El cialis, al igual que el sildenafilo (Viagra), pertenece a una clase de fármacos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5i). Los fármacos favorecen la erección al relajar los vasos sanguíneos, pero se han asociado con problemas de salud ocular.

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Para este nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 74.000 hombres de 40 años o más, la mitad de los cuales habían recibido prescripción de tadalafil u otro medicamento de su clase durante hasta cinco años, entre enero de 2012 y diciembre de 2022.

A todos los hombres se les habían recetado los medicamentos para tratar síntomas del tracto urinario como la urgencia repentina y la frecuencia de orinar, según los investigadores.

Los hombres a los que se les recetaba tadalafil tenían un 22% más de probabilidades de desarrollar glaucoma; 32% más de probabilidades de desarrollar hipertensión ocular; y un 33% más de probabilidades de desarrollar glaucoma primario de ángulo abierto, el tipo más común de la enfermedad.

Además, el estudio encontró que tenían un 33% más de probabilidades de iniciar el tratamiento para el glaucoma.

Los investigadores dijeron que los hombres no deberían dejar de tomar Cialis debido a estos hallazgos, sino que deberían considerar revisiones oculares regulares, "especialmente en pacientes con glaucoma preexistente, hipertensión ocular, antecedentes familiares de glaucoma, miopía alta o aquellos que requieren tratamiento a largo plazo."

El Dr. Jung Lee, director clínico del Northwell Health Eye Institute en Bethpage, estado de Nueva York, coincidió en que es demasiado pronto para afirmar con certeza que el Cialis causa glaucoma.

"No creo que los pacientes que tomen Cialis vayan a estar en riesgo de perder la vista", dijo. "No creo que haya contraindicación para empezar la medicación solo por un posible riesgo de glaucoma."

Como el estudio era observacional, no pudo establecer un vínculo directo de causa y efecto entre Cialis y glaucoma, dijo Lee.

Sin embargo, añadió que tiene sentido hacerse revisiones oculares periódicas para controlar la salud ocular, especialmente entre pacientes con antecedentes de enfermedades oculares.

"Dado que el glaucoma es esencialmente una enfermedad silenciosa, cualquier paciente que tenga factores de riesgo para el glaucoma, que quizá ya sepa que es sospechoso de glaucoma o tiene antecedentes de posibles tensiones límite o altas, antecedentes familiares de glaucoma, esos pacientes ya deberían ser evaluados previamente y realizar revisiones regulares y continuas", dijo Lee.

"Y luego, si empiezan la medicación, si se les sigue más de cerca o simplemente continúan con las revisiones, creo que deben hablarlo con su oftalmólogo", añadió.

Más información

La Academia Americana de Oftalmología tiene más información sobre el glaucoma.

FUENTES: BMJ, nota de prensa, 4 de agosto de 2026; British Journal of Ophthalmology, 4 de agosto de 2026; Dr. Jung Lee, director clínico, Northwell Health Eye Institute en Bethpage, Nueva York

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