Streaming de música vinculado al aumento de muertes por accidentes viales

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LUNES, 17 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Cuando sale un álbum de gran éxito, las cifras de streaming pueden no ser lo único que se dispara.

Un nuevo estudio, publicado hoy en JAMA Network Open, encuentra que las muertes por tráfico también aumentan significativamente.

El Dr. Vishal Patel , de la Facultad de Medicina de Harvard, y sus colegas compararon las muertes de tráfico en EE. UU. en las fechas de lanzamiento de 10 de los álbumes más reproducidos entre 2017 y 2022 con los 10 días antes y después.

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En los días de lanzamiento, la reproducción de música en streaming fue un 43% mayor y las muertes por accidentes de tráfico un 15%.

En total, hubo 139 muertes en los días de lanzamiento, frente a 121 en los días circundantes.

El estudio no demuestra que el streaming causara el aumento -- ni que los conductores implicados estuvieran escuchando música.

Pero los autores afirman: "Estos hallazgos sugieren que la reproducción de música en línea a través de smartphones está asociada con la conducción distraída y las muertes de tráfico."

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Las posibles distracciones incluyen el teléfono, el sistema de infoentretenimiento -- o incluso la música en sí.

Los investigadores afirman que el estudio plantea un problema de seguridad más amplio: a medida que el streaming se vuelve más fácil al volante, ¿podría la comodidad venir acompañada de un riesgo oculto?

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Más información

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras tiene más información sobre la conducción distraída.

FUENTE: HealthDay TV, 17 de agosto de 2026