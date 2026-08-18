Los trabajadores de encimeras de cuarzo están cayendo víctimas de enfermedades pulmonares

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LUNES, 17 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Hay una epidemia de enfermedades pulmonares en rápido crecimiento entre los artesanos que trabajan con encimeras de cuarzo, según un nuevo estudio.

Cada vez más trabajadores del cuarzo desarrollan silicosis, una enfermedad pulmonar incurable y progresiva causada por la inhalación de polvo de sílice, informaron los investigadores el 12 de agosto en el New England Journal of Medicine Evidence.

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Los investigadores identificaron 592 casos de silicosis entre trabajadores de fabricación de encimeras de cuarzo en California entre enero de 2019 y junio de 2026.

De esos trabajadores, 65 fueron trasplantados de pulmón y 31 fallecieron.

"Cientos de trabajadores se han sentido enfermos fabricando encimeras de cuarzo, un producto que no necesitamos, especialmente cuando existe una alternativa más segura disponible", dijo el investigador senior David Michaels en un comunicado de prensa. Es profesor de salud ambiental y ocupacional en la Universidad George Washington en Washington, D.C.

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"Dado el centenar de casos diagnosticados de silicosis en California, probablemente haya miles más de casos en todo el país", dijo Michaels. "Los profesionales sanitarios y los departamentos de salud pública deberían estar atentos a los casos y unirse al esfuerzo para detener esta epidemia y salvar vidas de trabajadores."

El polvo de sílice inhalado puede dañar las células inmunitarias en los pequeños sacos de aire en lo profundo de los pulmones, según la Cleveland Clinic. Con el tiempo, el polvo provoca inflamación y cicatrices en los pulmones, lo que provoca daños pulmonares permanentes. Los síntomas pueden incluir fatiga, tos crónica y dificultad para respirar.

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El cuarzo ingenierizado suele contener más del 90% de sílice cristalina, lo que pone en alto riesgo a los trabajadores que cortan, molen y pulen el material.

El informe destacó varias tendencias alarmantes:

A los trabajadores se les está diagnosticando silicosis a edades relativamente tempranas, tras solo periodos cortos de exposición. Los casos progresan rápidamente y pueden requerir trasplante pulmonar. Los trabajadores suelen experimentar otras enfermedades relacionadas con la exposición a sílice, incluyendo enfermedades autoinmunes y tuberculosis. Las exposiciones peligrosas en el lugar de trabajo ocurren a pesar de las estrictas normativas de California. El número real de casos de silicosis probablemente sea mayor, ya que los trabajadores a menudo no se diagnostican o se les diagnostica mucho más tarde en la vida.

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Australia tiene una prohibición nacional sobre la piedra modificada que contiene sílice cristalina, señalaron los investigadores. Estados Unidos debería considerar tal medida para proteger la salud de los trabajadores, dijeron.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la silicosis.

FUENTE: George Washington University, comunicado de prensa, 12 de agosto de 2026