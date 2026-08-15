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Alteraciones del sueño vinculadas al riesgo genético de Alzheimer

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VIERNES, 14 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Los patrones de sueño de una persona podrían ser un signo temprano de la enfermedad de Alzheimer, según un nuevo estudio.

Un mayor número de microdespertares durante el sueño está relacionado con un mayor riesgo genético de Alzheimer, informaron recientemente investigadores en la revista Sleep.

De hecho, los microdespertares más frecuentes van de la mano de ese riesgo genético, mucho antes de que surjan problemas de memoria, según un equipo de la Universidad de Lieja, en Bélgica.

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"El sueño podría convertirse en un marcador accesible para la identificación temprana de individuos vulnerables", dijo el investigador senior Gilles Vandewalle en un comunicado de prensa.

Es bien sabido que las personas con Alzheimer tienen problemas de sueño, pero los investigadores señalaron que el sueño no es un indicador temprano de la enfermedad.

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Para el nuevo estudio, los investigadores registraron el sueño de más de 500 personas sanas, utilizando registros cerebrales para anotar el número de veces que se despertaban durante la noche. Estos "micro-despertares" son breves periodos de actividad cerebral que no despiertan completamente a una persona, pero pueden alterar su ciclo de sueño.

El equipo comparó estos despertares con la puntuación genética de riesgo de cada persona para desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

Los resultados mostraron que una mayor frecuencia de despertar entre adultos de mediana y tardía edad (edad media: 59) se relacionaba con mayores probabilidades genéticas de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. No se observó lo mismo entre los adultos jóvenes.

"Por tanto, estos microdespertares no son insignificantes", dijo en un comunicado de prensa el coautor Puneet Talwar, asistente de investigación de la universidad. "Ciertos perfiles podrían promover la acumulación de proteínas implicadas en la enfermedad de Alzheimer y asociarse con una mayor vulnerabilidad."

Los investigadores sospechan que estos despertares podrían estar relacionados con el locus coeruleus, un lugar en el tronco encefálico del tamaño de un grano de arroz que está implicado en la vigilia, la atención y la regulación del sueño.

El locus coeruleus es una de las primeras regiones cerebrales donde comienzan a aparecer depósitos anormales de proteínas vinculados al Alzheimer, a veces ya en la adolescencia, según los investigadores. Esta región también está estrechamente relacionada con la calidad del sueño.

"Esta región es difícil de observar, pero parece desempeñar un papel en los primeros mecanismos vinculados a la enfermedad", dijo Vanderwalle.

Sin embargo, los investigadores señalaron que su estudio no demuestra una relación directa de causa y efecto entre los problemas de sueño y el Alzheimer, y que se necesita más estudio para entender la asociación.

Más información

La Sleep Foundation tiene más información sobre el sueño y la enfermedad de Alzheimer.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Lieja, 11 de agosto de 2026; Sleep, 22 de mayo de 2026

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