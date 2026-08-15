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¿Esperas que otros mayores actúen según su edad? Entonces espera problemas con tu propia memoria, dice un estudio

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VIERNES, 14 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Dicen que tienes la edad que te sientes, pero también podrías ser tan mayor como esperas que se comporten otros mayores, según un nuevo estudio.

Las personas mayores que tienen creencias firmes sobre "comportarse según la edad" tienden a informar de más problemas de memoria, informaron los investigadores el 10 de agosto en el International Journal of Behavioral Development.

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Además, estos problemas de memoria fluctúan según lo duro que un senior juzgue a sus compañeros en un día dado, según los investigadores.

"En otras palabras, en los días en que alguien tenía actitudes más evidentes y edadistas, también tenía más problemas de memoria", dijo el investigador principal Shevaun Neupert en un comunicado de prensa.

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"Por ejemplo, una persona podría tener actitudes muy fuertes de edad un lunes, pero actitudes débiles de edadismo un viernes, y esa persona probablemente también reportó significativamente más fallos de memoria el lunes que el viernes", dijo Neupert. Es profesora de psicología en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a casi 1.000 personas de entre 50 y 94 años en nueve países de todo el mundo, y pidieron a los participantes que completaran una encuesta diaria durante dos semanas.

La encuesta midió las actitudes edadistas de cada participante, así como el número de fallos de memoria que experimentaron ese día.

"Las actitudes edadistas, en este contexto, se refieren a cómo la gente piensa que deben comportarse los adultos mayores -- las restricciones o ideas prescriptivas que alguien impone sobre lo que los adultos mayores deben o no deben hacer", dijo Neupert. "Queríamos saber si hay alguna relación entre estas actitudes y la memoria."

Los resultados mostraron que las personas reportaban más fallos de memoria diarios si tenían opiniones firmes sobre cómo deberían comportarse sus compañeros mayores. En los días en que eran más críticos, tenían más problemas de memoria.

Curiosamente, los resultados fueron consistentes en los nueve países del estudio, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Ucrania, India, China, Israel y Turquía.

"Los resultados no estuvieron realmente influenciados por dónde estaban los participantes del estudio", dijo Neupert. "Las personas con actitudes más edadistas tenían fallos de memoria más pronunciados, independientemente de si estaban en China, Ucrania o Estados Unidos. Eso es significativo porque el envejecimiento, el edadismo y la pérdida de memoria son temas importantes en todo el mundo."

Podría ser que las personas mayores con actitudes edadistas esperen tener más problemas de memoria porque eso encaja con sus firmes creencias, dijeron los investigadores. También pueden notar sus fallas diarias de memoria con más frecuencia porque esperan tenerlas.

"Más investigaciones pueden ayudarnos a entender qué podría estar detrás de la correlación que hemos identificado aquí, pero nuestro estudio sugiere que abordar el edadismo a un nivel social amplio podría tener beneficios significativos para los adultos mayores en todo el mundo", dijo Neupert.

Más información

La Asociación Americana de Psicología tiene más información sobre el edadismo.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, 10 de agosto de 2026; International Journal of Behavioral Development, 10 de agosto de 2026

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