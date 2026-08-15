El tiempo de pantalla no es del todo malo para el cerebro de los niños

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VIERNES, 14 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Más tiempo frente a la pantalla no siempre es malo para el cerebro de los niños.

Incluso podría tener algunos beneficios sorprendentes, según un nuevo estudio finlandés publicado en la revista Pediatric Exercise Science.

Los investigadores siguieron a 260 niños durante ocho años, registrando su actividad física, comportamiento sedentario y tiempo frente a pantallas desde la infancia hasta la adolescencia.

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Descubrieron que más tiempo frente a la pantalla durante esos años se asociaba con un mejor procesamiento cognitivo a una edad media de casi 16 años.

"No debemos considerar el tiempo frente a la pantalla solo como algo perjudicial", dijo el primer autor Petri Jalanko, investigador doctoral en la Universidad de Jyväskylä.

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Lo que los niños hacen en sus pantallas puede ser clave, dijo Jalanko, añadiendo que padres y profesores deberían fomentar actividades de pantalla que fomenten el pensamiento activo, la resolución de problemas, la creatividad y el aprendizaje.

Los hallazgos relacionados con la actividad física fueron más complejos.

Algunos tipos se relacionaron con una mejor memoria de trabajo, pero la actividad general medida por dispositivos de seguimiento no mostró conexión con el procesamiento cognitivo.

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"Nuestro estudio indica que las conexiones entre la actividad física y el comportamiento sedentario con el procesamiento cognitivo son complejas y dependen del sexo, el tipo y método de evaluación de la actividad física y el tiempo sedentario", dijo Jalanko en un comunicado de prensa. "Además, niños y niñas pueden beneficiarse de diferentes tipos de actividad física en función de la salud cerebral."

Aunque se necesita más investigación, los autores afirman que el objetivo es encontrar el equilibrio adecuado entre la actividad física y el tiempo frente a pantallas para apoyar el pensamiento activo.

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Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más tiempo en pantalla y en el cerebro.

FUENTE: HealthDay TV, 14 de agosto de 2026