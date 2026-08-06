Qué revela la ciencia sobre los suspiros y su efecto en la respiración, según un estudio

El estudio científico registró simultáneamente la respiración y la dilatación de la pupila, hallando que cada suspiro se asocia con una breve modificación en la activación cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los suspiros suelen asociarse con cansancio, aburrimiento o una reacción emocional fugaz. Sin embargo, un trabajo reciente sumó evidencia para una lectura distinta: estas respiraciones profundas y espontáneas ayudan a reorganizar los patrones respiratorios durante tareas prolongadas de atención.

El hallazgo sitúa a ese gesto cotidiano dentro de un mecanismo fisiológico de regulación, y no como una simple exhalación sin función clara. Hasta ahora, la relación entre el suspiro, la atención sostenida y el estado de activación del organismo no estaba del todo aclarada.

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La duda pasaba por entender si ese cambio súbito en la respiración solo acompaña momentos de fatiga o si cumple una función concreta en el cuerpo cuando la respiración empieza a perder estabilidad. Un estudio publicado en la revista Psychophysiology examinó justamente ese punto a partir de registros respiratorios y cambios en el diámetro de la pupila durante tareas de concentración sostenida.

La relevancia del avance aparece en un punto preciso. El trabajo encontró que, cuando las personas respiran de manera espontánea durante tareas largas, los suspiros aumentan al mismo tiempo que se incrementa la variabilidad respiratoria —esto es, las fluctuaciones en la velocidad y la profundidad de cada respiración—.

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Durante experimentos de atención prolongada, los episodios de suspiro coincidieron con variaciones en la pupila, lo que permite inferir que este tipo de respiración profunda actúa como una especie de reinicio corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del suspiro, esa variabilidad total desciende y parte del patrón respiratorio recupera orden. Según se detalla en el estudio, los datos “respaldan el papel de los suspiros en restablecer la estructura temporal de la respiración”: una formulación que describe al suspiro como un reinicio breve de la organización respiratoria.

Un reinicio para la respiración

El estudio analizó el comportamiento de los suspiros en dos conjuntos de tareas de atención sostenida. Los investigadores definieron el suspiro como una respiración cuya inspiración —cuya función es incorporar aire a los pulmones— alcanzaba al menos el doble del volumen inspiratorio medio (el promedio de aire incorporado en cada respiración normal) de cada participante. A partir de esa definición, evaluaron con qué frecuencia aparecían esos episodios y qué ocurría antes y después en la dinámica respiratoria.

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Los resultados mostraron una relación consistente entre la frecuencia de los suspiros y la variabilidad respiratoria total en los grupos que respiraban sin instrucciones externas. Cuando esa variabilidad aumentó durante la tarea, también aumentó la frecuencia de los suspiros. Tras el suspiro, la variabilidad total disminuyó y la profundidad de la respiración recuperó una estructura más ordenada. Esa combinación refuerza la idea de que el suspiro actúa como una respuesta reguladora del organismo frente a un patrón respiratorio menos estable.

El paper también evaluó un grupo con respiración acompasada por instrucciones externas. En ese caso, la frecuencia de los suspiros cayó de forma marcada y no aparecieron cambios claros antes y después de cada episodio. El trabajo concluye que esa diferencia sugiere que el suspiro se relaciona con demandas internas del sistema respiratorio y no con una reacción automática idéntica en cualquier contexto.

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Qué revela la pupila sobre el estado de alerta

La investigación destaca que, aunque los suspiros no mejoran directamente el rendimiento en tareas cognitivas, sí generan modificaciones transitorias en la fisiología del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de registrar la respiración, los investigadores midieron el diámetro pupilar. La pupila, la abertura central del ojo que regula la entrada de luz, también puede funcionar como un indicador indirecto de cambios en los sistemas cerebrales vinculados con la activación fisiológica. En este caso, el estudio exploró su relación con el sistema mediado por noradrenalina, un mensajero químico asociado con el estado de alerta.

Los autores observaron que los suspiros estaban acompañados por cambios en la pupila. Dicho de otro modo, el suspiro no solo coincidió con un reordenamiento de la respiración, sino también con señales compatibles con modificaciones transitorias en la activación del organismo. El trabajo señala que este es el primer registro en humanos que vincula el suspiro con cambios en el diámetro pupilar, lo que implica la participación del sistema de alerta mediado por noradrenalina.

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Esa observación debe leerse con cautela. El mismo trabajo aclara que los suspiros no se asociaron con cambios en el rendimiento de la tarea ni con alteraciones en el compromiso subjetivo reportado por los participantes.

El estudio no sostiene que suspirar mejore de manera directa el desempeño cognitivo, sino que lo vincula con la regulación de variables fisiológicas durante períodos prolongados de atención. Los autores atribuyen esa ausencia de efecto conductual al bajo nivel de exigencia de las tareas utilizadas, y sugieren que futuros estudios con demandas más altas podrían sacar a la luz diferencias que este diseño no alcanzó a detectar.

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