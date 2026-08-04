6 alimentos que el film plástico puede arruinar y cómo conservarlos mejor

El film plástico no es la mejor opción para conservar ciertos alimentos en la heladera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Está en casi todas las cocinas y parece la solución más rápida para guardar lo que sobra. Pero no todos los alimentos se llevan bien con el film plástico, y algunos se conservan mejor —y de forma más segura— con otras alternativas.

La película plástica parece inofensiva en la cocina, pero algunos alimentos no deberían estar en contacto con ella. La científica de alimentos y chef estadounidense Jessica Gavin y la nutricionista del Hospital Mount Sinai de Nueva York, Lavanya Kethamukkala, identificaron 6 casos en que este material puede acelerar el deterioro, alterar el sabor o comprometer la seguridad alimentaria.

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1. Sobras calientes

Tapar sobras calientes ralentiza el enfriamiento y prolonga el rango donde proliferan bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cubrir alimentos muy calientes con film plástico atrapa el calor y ralentiza el enfriamiento, lo que mantiene la comida en la llamada “zona de peligro de temperatura”. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), las bacterias —entre ellas Salmonella, E. coli y Staphylococcus aureus— se multiplican con rapidez entre los 4 °C (40 °F) y los 60 °C (140 °F), y pueden duplicar su número en apenas 20 minutos.

El USDA recomienda refrigerar las sobras dentro de las dos horas posteriores a la cocción. La alternativa: dejar enfriar los alimentos y guardarlos en recipientes de vidrio con tapa.

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2. Quesos blandos

Los quesos blandos necesitan ventilación para mantener su textura y su sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Brie, Camembert, queso azul y de cabra necesitan equilibrio entre humedad y circulación de aire para conservarse bien, explicó Gavin.

Al envolverlos herméticamente, el exceso de humedad queda atrapado y acelera el deterioro o altera la textura y el sabor. La recomendación es usar papel de queso o papel manteca, combinado con un recipiente que permita la ventilación.

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3. Manteca

En alimentos grasos puede aumentar la migración de sustancias desde algunos plásticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos con alto contenido graso pueden interactuar con ciertos aditivos del plástico. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) reconoce que los ftalatos —sustancias usadas para flexibilizar los plásticos— migran hacia los alimentos, y que esa migración es mayor en contacto con productos grasos.

Un estudio publicado en Food and Chemical Toxicology y referenciado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) confirmó que la migración de ftalatos puede oscilar entre el 1% y el 14% en aceites comestibles. Gavin recomienda papel manteca, cera de abejas o recipientes de vidrio para la manteca y otros alimentos grasos.

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4. Hierbas y verduras de hoja

Las hojas verdes respiran y requieren envases que permitan liberar humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos frescos continúan respirando tras la cosecha y liberan humedad. Kethamukkala explicó que los envases de góndola están diseñados para liberar esa humedad y mantener el flujo de aire, algo que el film doméstico no replica.

Para las hojas verdes, sugirió un recipiente reutilizable con papel absorbente o una bolsa transpirable; para las hierbas, envolverlas en papel húmedo antes de guardarlas.

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5. Hongos

Los hongos duran más cuando se guardan en papel que absorbe la condensación

“El plástico atrapa la humedad, los vuelve viscosos y acorta su vida útil”, advirtió Kethamukkala en declaraciones recogidas. Al igual que las verduras de hoja, los hongos necesitan respirar.

Una bolsa de papel absorbe el exceso de humedad, permite la circulación del aire y, al mantener el producto en un ambiente más oscuro, contribuye a prolongar su frescura.

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6. Cítricos cortados

Los cítricos cortados se preservan mejor en materiales no reactivos como vidrio o silicona. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los limones, limas, naranjas y pomelos tienen alta acidez, lo que puede afectar la calidad del plástico y, a su vez, alterar el sabor de la fruta. Gavin precisó que el film puede ser aceptable para unas pocas horas, pero para conservaciones más largas recomienda recipientes no reactivos, como vidrio o silicona apta para alimentos.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señaló que la acidez es uno de los factores que aceleran la migración de sustancias desde los materiales plásticos hacia los alimentos.

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Errores frecuentes

En el freezer y el microondas, el uso incorrecto del film eleva el riesgo de contaminación y pérdida de calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los seis alimentos señalados, se enumeraron los errores más frecuentes al usar film plástico:

. Aplicarlo sobre alimentos en el horno o sobre líquidos hirviendo, puede liberar microplásticos

Depender de él en el freezer sin una capa adicional de papel aluminio o bolsa hermética.

Calentarlo en el microondas con alimentos altos en grasa o azúcar.

Usarlo para almacenamiento prolongado de productos ácidos o grasos, para los cuales el vidrio resulta más adecuado por su condición no porosa.