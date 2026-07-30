No solo cansancio del embarazo: ¿podría ser apnea del sueño?

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MIÉRCOLES, 29 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El embarazo puede hacer que te sientas realmente somnolienta. Incluso puede hacer que ronques. Pero, ¿cuándo eso pasa a ser algo más que una parte normal del embarazo?

El Colegio Americano de Médicos de Tóxico afirma que esos síntomas podrían ser signos de apnea obstructiva del sueño, una condición que a menudo pasa desapercibida durante el embarazo.

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Ahora, el grupo ha publicado su primera guía clínica sobre la apnea obstructiva del sueño durante el embarazo, ofreciendo recomendaciones a los profesionales sanitarios sobre cuándo hacer cribados, tratar y reevaluar a los pacientes.

"Con demasiada frecuencia, los síntomas durante el embarazo se descartan como frívolos o temporales, pero la realidad es que los trastornos respiratorios pueden tener graves consecuencias tanto para el progenitor como para el feto", dijo la Dra. Carolyn D'Ambrosio , de la Facultad de Medicina de Harvard, autora principal de la nueva guía.

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Las consecuencias incluyen un crecimiento fetalo deficiente, parto prematuro, estancias hospitalarias más largas para recién nacidos y una mayor necesidad de cuidados intensivos neonatales.

La guía recomienda hacer pruebas de detección de trastornos respiratorios en todas las pacientes embarazadas.

Sugiere tratamiento para quienes han sido diagnosticados con apnea obstructiva del sueño que dejan de respirar o tienen una respiración muy superficial de cinco a quince veces por hora o más y presentan al menos una de estas complicaciones específicas:

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Hipertensión Obesidad Diabetes gestacional Historia del ictus

Los expertos también recomiendan reevaluar a las pacientes tras el parto, porque la apnea del sueño no siempre desaparece una vez terminado el embarazo.

Más información

Brown University Health tiene más información sobre la apnea del sueño y el embarazo.

FUENTE: HealthDay TV, 29 de julio de 2026