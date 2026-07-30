La comida saludable podría importar más que el nivel de procesamiento, sugiere un estudio

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MIÉRCOLES, 29 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- Los riesgos para la salud que plantean los alimentos ultraprocesados han sido un tema importante últimamente, con investigaciones científicas y noticias que han proclamado las preocupaciones de la gente respecto a los alimentos industrializados.

Pero un nuevo estudio sugiere que esas preocupaciones podrían estar exageradas.

La calidad nutricional podría importar más que el nivel de procesamiento de los alimentos en lo que respecta a la salud a largo plazo, informaron los investigadores el martes en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición en National Harbor, Maryland.

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La calidad general de la dieta de una persona se asoció fuertemente con el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y muerte prematura entre más de 200.000 personas, según encontraron los investigadores.

Sin embargo, estos vínculos no parecían diferir sustancialmente en función de si la persona consumía alimentos integrales, alimentos mínimamente procesados o ultraprocesados, según el estudio.

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"Aunque muchos alimentos ultraprocesados tienden a ser de baja calidad nutricional y generalmente deberían limitarse o evitarse, el procesamiento en sí no es inherentemente perjudicial", dijo el investigador Xiaowen Wang en un comunicado de prensa. Es investigadora postdoctoral en nutrición en la Harvard T.H. Chan School of Public Health en Boston.

El estudio indica que la gente debería "centrarse en lo que comes en general, no solo en si está procesado", dijo Wang. "Una dieta saludable basada en plantas y rica en cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos, legumbres y aceites vegetales saludables es beneficiosa, incluso si incluye algunos alimentos procesados."

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Los alimentos ultraprocesados se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una gran variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación, incluyendo colores, emulsionantes, sabores y estabilizantes.

Ejemplos incluyen productos horneados envasados, cereales azucarados, productos listos para comer o listos para calentar y embutidos de charcutería.

Para el estudio, los investigadores agruparon datos de tres estudios diferentes que siguieron a un total de casi 204.000 adultos estadounidenses desde los años 80 hasta los 2020.

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Todos los estudios hicieron un seguimiento de la dieta de las personas, y los investigadores utilizaron esos datos para agrupar a las personas según sus hábitos alimenticios de origen vegetal:

Saludable/ultraprocesado (cereales integrales de desayuno con leche vegetal fortificada, yogur vegetal, pan integral y fruta enlatada) Saludable/mínimamente procesado (avena con fruta fresca y frutos secos, ensalada de quinoa y verduras con aceite de oliva y sopa casera de lentejas) Poco saludable/ultraprocesado (comidas de comida rápida, patatas fritas, refrescos, postres envasados y aperitivos refinados) No saludable/poco procesado (arroz blanco, zumo de fruta, patatas y postres caseros hechos con harina refinada y azúcar)

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Aproximadamente la mitad de los participantes del estudio acabaron muriendo o desarrollaron enfermedades cardíacas o diabetes tipo 2, según los investigadores.

Los hábitos alimentarios saludables de origen vegetal redujeron el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y muerte, incluso si los alimentos eran ultraprocesados, encontraron los investigadores. Por ejemplo:

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Comer de forma saludable con alimentos mínimamente procesados redujo el riesgo de enfermedades cardíacas en un 18%, mientras que los alimentos ultraprocesados saludables disminuyeron el riesgo en un 14%. Los alimentos saludables y mínimamente procesados redujeron el riesgo de diabetes tipo 2 en un 33%, frente al 34% menor de riesgo con los alimentos ultraprocesados saludables. El riesgo de muerte disminuyó un 11% entre quienes consumen alimentos mínimamente procesados y un 7% entre quienes consumen alimentos ultraprocesados saludables.

Por otro lado, consumir alimentos vegetales poco saludables aumentaba el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, ya fueran mínimamente procesados o ultraprocesados.

"Aconsejar a la gente que 'evite universalmente los alimentos ultraprocesados' puede llevar a una menor calidad de la dieta, ya que los alimentos ultraprocesados saludables son beneficiosos y los alimentos poco procesados son perjudiciales", dijo Wang.

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"La gente debería priorizar la calidad de los alimentos en lugar de centrarse únicamente en el nivel de procesamiento", continuó. "Procura alimentos más densos en nutrientes y de alta calidad para ayudar a reducir tu riesgo de enfermedades crónicas."

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre alimentos ultraprocesados y salud.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Americana de Nutrición, 28 de julio de 2026