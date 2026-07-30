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DoorDash, GrubHub entregan chatarra a 1 de cada 4 adolescentes durante el horario escolar

Healthday Spanish

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MIÉRCOLES, 29 de julio de 2026 (HealthDay News) -- DoorDash y GrubHub se han convertido en una dura competencia para un restaurante tradicional y cotidiano que se encuentra en todas las comunidades de EE. UU.: la cafetería de instituto.

Casi una cuarta parte de los adolescentes afirma que utiliza servicios móviles de entrega de comida para llevarles comidas y tentempiés durante el horario escolar, según informaron investigadores en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición.

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Además, los jóvenes utilizan estos servicios principalmente para entregar comida chatarra en su campus, según los investigadores.

Casi el 60% informó haber pedido comida rápida como pizza y hamburguesas, y más de un tercio pidió refrescos u otras bebidas azucaradas, según el estudio.

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"Hoy en día, un smartphone trae instantáneamente un local de comida a muchos kilómetros de distancia hasta la puerta del colegio, cambiando fundamentalmente la forma en que nuestros hijos acceden a alimentos y bebidas en el colegio", dijo la investigadora principal Mika Matsuzaki en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta de nutrición humana en la Bloomberg School of Public Health de Johns Hopkins en Baltimore.

Esta tecnología amenaza con frustrar los intentos de los responsables políticos federales y estatales de promover alimentos y bebidas saludables en cafeterías escolares y máquinas expendedoras, según los investigadores.

"Ya no podemos mirar la nutrición escolar sin mirar el smartphone en el bolsillo de un estudiante", dijo Matsuzaki.

Para el estudio, los investigadores encuestaron a más de 1.000 jóvenes de entre 13 y 17 años entre julio y agosto de 2025, utilizando una plataforma nacional de encuestas online.

Los resultados mostraron que los estudiantes tendían a pedir alimentos poco saludables a través de sus aplicaciones, siendo opciones menos populares cuencos de cereales, fruta, verduras y bebidas sin azúcar.

Casi la mitad de los estudiantes encuestados apoyaban permitir la entrega móvil de comida durante el colegio, aunque muchos también expresaron preocupaciones sobre cómo afectan las entregas al entorno de aprendizaje, la equidad y el acoso escolar.

"Curiosamente, los propios estudiantes están divididos sobre si esto debería permitirse. Incluso quienes la apoyan se preocupan abiertamente por la seguridad en el campus y las distracciones en las aulas", dijo Matsuzaki. "Es raro ver a adolescentes levantar sospechas sobre sus propios hábitos digitales, lo que nos indica que reconocen que estas plataformas son un arma de doble filo."

Fuera del colegio, las aplicaciones de entrega de comida son aún más populares entre los adolescentes. Casi la mitad dijo que los usan después del colegio para cobrar comida.

La encuesta también reveló que las escuelas del oeste de Estados Unidos tendían a permitir este tipo de entregas de alimentos con más frecuencia que las ubicadas en otras partes del país.

Los colegios pueden prohibir estas entregas, dijeron los investigadores, o podrían colaborar con plataformas de entrega de comida para buscar formas de fomentar elecciones saludables.

"Para muchos administradores escolares y padres, este estudio será una llamada de atención, ya que puede que no sean conscientes de este fenómeno relativamente nuevo", dijo Matsuzaki. "Esperamos que estos hallazgos generen conversaciones proactivas."

Matsuzaki presentó esta investigación el lunes en la reunión, que se celebró en National Harbor, Maryland.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

La Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard ofrece más información sobre alimentación saludable durante la jornada escolar.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Americana de Nutrición, 27 de julio de 2026

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