Más mujeres beben durante el embarazo

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MIÉRCOLES, 29 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Un número creciente de mujeres consume alcohol durante el embarazo, lo que podría poner en riesgo la salud de sus hijos no nacidos, según un nuevo estudio.

Más de 1 de cada 7 mujeres informó haber bebido alcohol durante el embarazo en 2023-24, según informaron los investigadores el 27 de julio en JAMA: The Journal of the American Medical Association.

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Esto supone un aumento respecto a menos de 1 de cada diez mujeres en 2011-12, con incrementos constantes en el consumo de alcohol durante el embarazo, según los investigadores.

"Descubrimos que cada periodo sucesivo de dos años se asociaba con mayores probabilidades de consumo actual de alcohol, consumo excesivo y consumo excesivo durante el último mes", dijo la investigadora principal Emilie Bruzelius en un comunicado de prensa. Es investigadora postdoctoral en la Mailman School of Public Health de la Universidad de Columbia en Nueva York.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de una encuesta telefónica patrocinada por el gobierno federal que rastrea los hábitos de salud riesgosos de los estadounidenses, el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales.

El equipo identificó a más de 33.700 mujeres embarazadas que proporcionaron información sobre su consumo de alcohol en el último mes.

Los resultados mostraron que el consumo de alcohol entre mujeres embarazadas aumentó del 9% en 2011-12 a un pico del 15% en 2021-22, antes de disminuir ligeramente hasta el 14,5% en 2023-24.

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Del mismo modo, el consumo excesivo de alcohol y el consumo excesivo de alcohol también aumentaron entre las mujeres embarazadas, alcanzando el 4,6% y el 2%, respectivamente, en 2023-24. El consumo excesivo de alcohol implica tomar cuatro o más copas en una ocasión, mientras que el consumo excesivo implica ocho o más bebidas por semana.

"Aunque no se ha establecido que la cantidad de alcohol sea segura durante el embarazo, estos aumentos en todos los patrones de consumo de alcohol son preocupantes", dijo la investigadora principal Dra. Silvia Martins, profesora de epidemiología también en la Escuela de Carteros de la Universidad de Columbia.

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También existía una fuerte asociación entre el consumo de tabaco y el consumo de alcohol de mayor riesgo entre las mujeres embarazadas. Entre quienes consumían exceso o bebían en exceso, el 68% también consumía tabaco, según el estudio.

Se necesita más investigación para comprender mejor este aumento en el consumo de alcohol entre las mujeres embarazadas, según los autores.

El consumo de alcohol durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro, nato muerto y síndrome de muerte súbita del lactante, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

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El alcohol también se ha relacionado con defectos congénitos y retrasos en el desarrollo infantil, según los CDC.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el consumo de alcohol durante el embarazo.

FUENTES: Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, comunicado de prensa, 27 de julio de 2026; JAMA: The Journal of the American Medical Association, 27 de julio de 2026

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