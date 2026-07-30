¿Hablando con tu bebé? El contacto visual es clave para el desarrollo del lenguaje, según muestra un experimento

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MIÉRCOLES, 29 de julio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Quieres darle un impulso cerebral a tu peque para aprender idiomas?

Mantén el contacto visual tanto como sea posible cuando hables con ellos, sugiere un nuevo estudio.

El contacto visual ayuda al bebé a decidir qué es importante, actuando como un interruptor que desencadena la sincronización de sus ondas cerebrales con las del hablante, según informaron recientemente investigadores en la revista Nature Communications.

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"Como padres, debemos ser conscientes de la necesidad de usar señales sociales como el contacto visual y llamar el nombre de tu hijo, ya que estas señales no solo centran la atención de tu hijo, sino que activan el proceso de aprendizaje", dijo la investigadora senior Victoria Leong, profesora afiliada en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

"Si estás con el móvil y distraído intentando darles instrucciones o enseñarles algo, hay menos probabilidades de que se lo tomen en serio o aprendan en comparación con si dejas el móvil y les miras a los ojos", dijo Leong en un comunicado de prensa. "Esta es una forma importante de señalar tu intencionalidad, tu seriedad, que quieres que presten atención y aprendan algo."

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Investigaciones previas han demostrado que cuando un bebé y un adulto se miran a los ojos, sus ondas cerebrales se sincronizan entre sí, según los investigadores en notas de fondo.

Sin embargo, no estaba claro si esta sincronización influía en el proceso de aprendizaje de un niño, según los investigadores.

Para averiguarlo, los investigadores reclutaron a 42 bebés con una edad media de 9 meses en Singapur y el Reino Unido, y les hicieron escuchar tres idiomas sin sentido diferentes.

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Cada uno de estos idiomas se emparejaba con un hablante que aparecía en pantalla con gafas. En una configuración, las gafas eran transparentes, mientras que en el segundo y tercer escenario estaban parcialmente sombreadas y oscuras, lo que dificultaba o imposible ver sus ojos.

Después, los investigadores presentaron a los bebés frases individuales de diferentes lenguas falsas, así como palabras inventadas. Se esperaba que los bebés pasaran más tiempo observando a las personas usando un lenguaje desconocido en comparación con uno que conocían, según los investigadores.

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Las lecturas de ondas cerebrales mostraban que la mente de los bebés se sincronizaba con el hablante solo cuando podían ver completamente sus ojos.

Además, las ondas cerebrales de los bebés tenían más probabilidades de estar sincronizadas con el hablante cuando estaban aprendiendo activamente el idioma absurdo.

"Dejamos que los bebés escucharan los tres idiomas y resultó que eran selectivos en lo que aprendían", dijo Leong. "No son solo esponjas pasivas. Escuchaban los tres idiomas, pero solo aprendían uno, que era cuando podían ver los ojos del hablante."

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De hecho, el nivel de sincronización fue más importante para predecir el aprendizaje que incluso la actividad cerebral individual que mostraron los bebés durante el experimento.

"Incluso cuando los bebés parecían estar mirando atentamente una pantalla, salvo que hubiera contacto visual, no entraba nada -- la información les llegaba", dijo Kaili Clackson, coautora del estudio, profesora asistente de psiquiatría en la Universidad de Cambridge, en un comunicado de prensa. "La sincronización cerebral muestra que es un proceso de selección."

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El fenómeno demostró ser cierto tanto en Cambridge como en Singapur, lo que sugiere que es un rasgo humano universal y no específico de una cultura concreta.

Sin embargo, existen otras señales sociales que pueden comunicar la necesidad de prestar atención, como sonreír, señalar y usar el nombre del bebé, según los investigadores.

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Estos podrían desempeñar un papel más importante en el desarrollo del lenguaje en culturas donde el contacto visual entre niños y adultos es menos importante o incluso mal visto, como ocurre en algunos países árabes, señalaron los investigadores.

"Estas señales son realmente poderosas porque cuando les presentas nueva información, le dicen al bebé: esto es importante, tienes que escuchar", dijo Clackson.

Más información

El Departamento de Educación de EE. UU. ofrece consejos para enseñar lenguaje a bebés y niños pequeños.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Cambridge, 28 de julio de 2026; Nature Communications, 22 de julio de 2026