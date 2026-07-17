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Las olas de calor durante el embarazo podrían afectar al desarrollo cerebral del bebé, sugiere un estudio

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JUEVES, 16 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El cambio climático podría estar aumentando los riesgos para el desarrollo cerebral de los niños.

Un nuevo estudio descubre que la exposición a temperaturas más altas durante el embarazo podría provocar cambios neurológicos en la infancia y más allá.

Estos cambios potencialmente perjudiciales para el cerebro ocurrieron dentro del tálamo, un centro neurológico para el procesamiento de información y la regulación del sueño, la alerta y la conciencia.

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"Los estudios futuros deberían investigar si la exposición al calor en la vida temprana contribuye a trastornos del neurodesarrollo y si un desarrollo talámico alterado podría ayudar a explicar estas asociaciones", dijo la coautora del estudio Esmée Essers, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, en España.

El estudio de su equipo incluyó datos de 3.251 niños holandeses. Todos formaban parte de un estudio a largo plazo que comenzó en 2002 y que seguía su crecimiento, salud y desarrollo desde el útero hasta la edad adulta.

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"Queríamos examinar si la exposición al calor o al frío desde la concepción hasta los 8,5 años de edad estuvo asociada con cambios en el desarrollo cerebral durante la infancia tardía y la adolescencia, e identificar los periodos en los que el cerebro es más vulnerable", explicó la autora principal Laura Granés, que también es investigadora en el instituto de Barcelona.

El equipo de investigación empleó un "modelo climático" especial, que seguía las temperaturas semanales al aire libre durante la gestación de cada niño, así como estimaciones mensuales de temperatura durante la infancia y hasta los 8,5 años de edad.

Luego compararon esos altibajos de temperatura con cualquier cambio observado en 11 centros cerebrales diferentes. Analizaron especialmente las resonancias magnéticas cerebrales realizadas a cada niño de 10 y 14 años.

Solo el volumen del tálamo parecía estar relacionado con exposiciones a calor intenso durante la gestación o la infancia, según el equipo español.

Como explicaron, el tálamo se desarrolla muy temprano en el embarazo y requiere un suministro sanguíneo robusto, lo que puede hacerlo especialmente vulnerable a temperaturas más altas. La exposición a días calurosos puede afectar al flujo sanguíneo hacia la placenta y/o el feto, según los investigadores.

Específicamente, las exposiciones fetales y de bebés a temperaturas medias mensuales de unos 69 grados Fahrenheit (promediadas durante días y noches) se relacionaron con un crecimiento talámico más lento entre los 9 y 15 años, en comparación con los niños que habían estado expuestos a temperaturas mensuales medias de 54,5 grados Fahrenheit durante las mismas etapas del desarrollo.

¿Por qué las temperaturas exteriores harían tanta diferencia?

Los autores teorizan que los días calurosos pueden aumentar los niveles hormonales de estrés materno, al mismo tiempo que limitan la capacidad de la placenta para proteger al feto de estos cambios hormonales.

El calor alto también podría afectar la actividad del neurotransmisor serotonina. Este mensajero químico ayuda a forjar conexiones entre el tálamo fetal/infantil y la corteza cerebral del cerebro, dijeron.

Todo esto podría afectar al desarrollo neurológico de un niño años después, porque el crecimiento talámico ralentizado se ha relacionado con la externalización de síntomas conductuales durante la adolescencia, "incluyendo conductas agresivas y que infringen las normas", según un comunicado del instituto.

Sin embargo, no se observó ninguna relación entre el crecimiento talámico desacelerado y el rendimiento cognitivo.

Los nuevos hallazgos pueden ser valiosos, ya que el calentamiento global provoca olas de calor más severas y prolongadas en todo el mundo.

"Con las temperaturas globales en constante aumento, reducir la exposición al calor durante el embarazo y la primera infancia podría desempeñar un papel importante en la protección del desarrollo cerebral de los niños", dijo la coordinadora del estudio, Mònica Guxens, profesora investigadora del instituto.

Los resultados se publican en el número de agosto de la revista Environment International.

Más información

Descubre más sobre el tálamo en la Cleveland Clinic.

FUENTE: Instituto de Salud Global de Barcelona, comunicado de prensa, 13 de julio de 2026

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