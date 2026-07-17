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La 'microestimulación' cerebral trabaja a largo plazo para restaurar el sentido del tacto tras una lesión medular

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JUEVES, 16 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Una interfaz especial cerebro-ordenador puede devolver el sentido del tacto a las manos de las personas que pierden ese sentido vital tras una lesión medular, informan los investigadores.

Durante hasta una década, la innovadora tecnología de microestimulación ha permitido que cinco receptores sientan sensaciones táctiles cada vez que la usan, añadió el equipo.

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"Esta investigación siembra una bandera en el suelo sobre la seguridad y utilidad de usar interfaces cerebro-ordenador para proporcionar estimulación sensorial en entornos clínicos y, eventualmente, en los hogares de las personas", dijo el autor principal Robert Gaunt, profesor asociado de medicina física y rehabilitación en la Universidad de Pittsburgh.

La duración del beneficio ha sido clave.

"Para que las interfaces cerebro-ordenador tengan un impacto real en la vida de las personas, deben seguir funcionando de forma segura y fiable durante años", añadió Gaunt en un comunicado de prensa. "Este estudio demuestra que la microestimulación cerebral puede hacer exactamente eso."

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Su equipo presentó sus hallazgos el 15 de julio en Science Translational Medicine.

Las interfaces cerebro-ordenador comenzaron a desarrollarse a principios de la década de 2010.

Actúan mediante electrodos implantados en el cerebro. La tecnología informática analiza las señales cerebrales recibidas y "lee" la intención de la persona, traduciéndola en tecnologías que pueden controlar ordenadores externos, extremidades robóticas o dispositivos de comunicación.

Para 2015, los investigadores de la Universidad de Pittsburgh ya estaban investigando cómo una interfaz cerebro-ordenador podría restaurar el sentido del tacto en personas afectadas por lesión medular.

Para 2020, implantaron electrodos en la corteza sensorial y motora de su primer receptor.

Pero quedaba una pregunta clave: ¿Sería el beneficio seguro y duradero?

Cinco voluntarios que perdieron el sentido del tacto tras una lesión medular han trabajado ahora hasta una década con los investigadores de Pittsburgh, buscando responder a esa pregunta.

Todos habían sido equipados con implantes cerebrales que envían pulsos eléctricos dirigidos a la región de la mano de la corteza somatosensorial cerebral. Es un centro cerebral dedicado a procesar información sensorial sobre el tacto, el dolor, la temperatura y similares.

A lo largo de los años, los cinco participantes han recibido un total acumulado de 168 millones de pulsos de estimulación cerebral para adquirir el sentido del tacto, según los investigadores.

Esta microestimulación intracortical se ha mantenido segura, estable y dirigida a las manos. Las sensaciones táctiles que deben ser sentidas por las manos no se han desplazado a otras partes del cuerpo, incluso después de hasta 10 años con el dispositivo implantado, dijeron los investigadores.

Como era de esperar, el retorno del contacto es temporal, disipándose poco después de que se apaga la microestimulación.

Con el tiempo hubo una erosión de la sensibilidad de los electrodos en el cerebro, con un promedio del 64% de la funcionalidad en los años posteriores a su implantación, según el equipo.

Aun así, ese resultado es prometedor y demuestra que "esta tecnología no tiene por qué ser solo una solución a corto plazo que probamos en el laboratorio; la industria puede empezar a desarrollar soluciones a largo plazo para llevar a casa para los pacientes", según el autor principal Charles Greenspon. Es profesor adjunto de neurocirugía en la Universidad de Chicago.

El equipo de investigación sigue perfeccionando las cosas, con la esperanza de que las sensaciones táctiles se sientan más naturales y ofrecer a los usuarios un mejor control en tiempo real sobre la tecnología.

Los investigadores teorizan que el potencial de la interfaz cerebro-ordenador podría ir más allá del tacto, quizás ayudando a restaurar otros sentidos que podrían perderse, como la audición o la visión.

Más información

Para saber más sobre lesiones medulares, visita el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de EE. UU.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Pittsburgh, 15 de julio de 2026

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