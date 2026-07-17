Salud

Uno de los mayores estudios epidurales jamás realizados ofrece noticias tranquilizadoras para los padres

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JUEVES, 16 de julio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Tener una epidural durante el parto aumenta el riesgo de daño a tu bebé?

Uno de los estudios más grandes que investigó la cuestión dice que la respuesta es no.

Un equipo liderado por la Dra. Rachel Kearns , del Glasgow Royal Infirmary en el Reino Unido, revisó datos de casi 500.000 nacimientos en Escocia durante 13 años, analizando si el alivio del dolor epidural --utilizado por aproximadamente 1 de cada 4 mujeres en el estudio-- estaba relacionado con problemas graves de salud en recién nacidos y niños.

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Los resultados no mostraron un aumento del riesgo de lesiones cerebrales graves, problemas respiratorios graves, sepsis, bajas puntuaciones de Apgar a los 5 minutos, muerte en un plazo de 28 días ni parálisis cerebral diagnosticada durante la infancia.

En general, las lesiones cerebrales graves eran raras, afectando a menos de 1 de cada 1.000 bebés, y no ocurrían con más frecuencia entre los bebés cuyas madres recibieron epidural.

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Los resultados también fueron consistentes en embarazos de alto riesgo, nacimientos prematuros y diferentes modalidades de parto.

Los investigadores afirmaron que estos hallazgos deberían tranquilizar a padres y profesionales de la salud de que las epidurales son una opción segura para aliviar el dolor durante el parto.

Sin embargo, este fue un estudio observacional, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre la causa y el efecto. Pero los autores afirmaron que su gran tamaño de muestra y el seguimiento a largo plazo refuerzan la confianza en los hallazgos.

El estudio fue publicado en la revista BMJ Open.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre las epidurales.

FUENTE: HealthDay TV, 16 de julio de 2026

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