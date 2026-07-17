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¿Podría una vacuna prevenir el cáncer de páncreas en personas con alto riesgo?

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JUEVES, 16 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El cáncer de páncreas puede ser un asesino silencioso, especialmente para las personas que heredan genes mutantes que aumentan considerablemente su riesgo de padecer la enfermedad.

Sin embargo, hay una nueva esperanza de prevenir el cáncer entre estas personas de alto riesgo: una vacuna que entrene sus sistemas inmunitarios para cazar y eliminar las células rebeldes que portan el gen mutante.

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En un estudio pequeño, 18 de 20 participantes con alto riesgo genético de cáncer de páncreas desarrollaron la esperada respuesta inmune a la vacuna.

Aún mejor, durante un seguimiento de 16,5 meses nadie en el estudio desarrolló las lesiones pancreáticas que se sabe que son precursoras de un cáncer en toda regla.

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"Esto es solo el principio, pero los hallazgos sugieren que el sistema inmunitario se está activando", dijo la coautora principal del estudio, la Dra. Elizabeth Jaffee, subdirectora del Centro Oncológico Johns Hopkins Kimmel en Baltimore.

"Tenemos más trabajo por hacer, pero esto es un buen comienzo orientado a la prevención, algo que nadie había pensado en hacer antes", añadió Jaffee en un comunicado de prensa de Hopkins.

Los hallazgos de su equipo se publicaron hoy en Cancer Discovery.

La Sociedad Americana del Cáncer proyecta que este año se diagnosticará cáncer de páncreas a más de 67.000 estadounidenses y que casi 53.000 morirán por esta enfermedad. Como el cáncer puede progresar durante un largo periodo de tiempo sin síntomas, a menudo se detecta demasiado tarde para un tratamiento eficaz.

En aproximadamente el 10% de los casos, las personas han heredado mutaciones genéticas de un progenitor que las han hecho especialmente vulnerables a la enfermedad. Estas personas son muy propensas a desarrollar lesiones en el páncreas que pueden derivar en cáncer, explicó el equipo de Jaffee.

La coautora principal del estudio , la Dra. Neeha Zaidi , dijo que la única esperanza para estas personas en riesgo en este momento es "someterse a vigilancia para monitorizar posibles cambios [pancreáticos] a lo largo del tiempo." Si se detectan estos cambios, se extirpa quirúrgicamente la parte afectada del páncreas.

Sin embargo, eso no garantiza la prevención del cáncer de páncreas.

"Las probabilidades de recurrencia [postquirúrgica] son de hasta el 80%, y muchas lesiones precursoras del cáncer de páncreas son microscópicas y, por tanto, no detectables por imagen", señaló Zaidi, profesor asociado de oncología en el Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center de Hopkins.

¿Pero qué pasaría si las lesiones precursoras pudieran prevenirse por completo?

Se sabe que las mutaciones en un gen llamado KRAS son responsables del 90% de los cánceres de páncreas hereditarios, explicaron los investigadores.

Anteriormente habían desarrollado mKRAS-VAX, una vacuna que ataca las seis mutaciones KRAS más comunes relacionadas con estos cánceres. La vacuna entrena al sistema inmunitario para buscar y destruir cualquier célula que porte estos genes culpables.

Durante 13 semanas, los 20 participantes en riesgo recibieron inyecciones de la vacuna bajo la piel en las semanas uno, tres, cinco y decimo-treize.

Las respuestas inmunitarias se monitorizaron mediante análisis de sangre durante 16,5 meses, y se vigilaron de cerca en busca de signos de quistes pancreáticos, lesiones o tumores.

Más allá de la ausencia general de lesiones o cánceres, el equipo de Hopkins también observó una reducción o eliminación de quistes pancreáticos en el 37,5% de los vacunados, frente al 6,8% entre los no vacunados.

"En conjunto, este estudio representa la primera prueba de concepto para el uso de vacunas para la intercepción del cáncer de páncreas en pacientes humanos", dijo Zaidi en un comunicado de prensa de la revista.

"Esta respuesta duradera es especialmente notable a la hora de evaluar la posible intercepción del cáncer, que requiere una inmunidad duradera", añadió. "Además, la vacuna era segura y bien tolerada, lo que apoyaba su uso en estudios de intercepción del cáncer de mayor envergadura."

Los investigadores subrayaron que este ensayo era pequeño y estaba diseñado para evaluar la seguridad y la respuesta inmunitaria provocada por la vacuna; No confirma que la vacuna prevenga los tumores pancreáticos.

Aun así, el éxito del ensayo respalda la "prueba de concepto" de que la vacuna podría funcionar y fomentará los esfuerzos hacia ensayos clínicos más amplios.

"Se necesitan más estudios para encontrar los mejores enfoques de vacunación, los mejores objetivos y el momento ideal para la vacunación", explicó Jaffee.

Más información

Descubre más sobre PDAC en Pancreatic Cancer UK.

FUENTES: Universidad Johns Hopkins, comunicado de prensa, 16 de julio de 2026; Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, comunicado de prensa, 16 de julio de 2026

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