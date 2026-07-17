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'Noctámbulos' en riesgo de cinturas más anchas y corazones poco saludables

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JUEVES, 16 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Niveles más altos de colesterol y grasa corporal son más probables en personas que se quedan despiertas hasta tarde, según revelan nuevas investigaciones.

El estudio realizado con 287 mujeres en Nueva Zelanda encontró que los "madrugadores" y los "búhos nocturnos" comían aproximadamente la misma cantidad de comida cada día, pero lo que importaba era el momento en que comían.

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"La investigación destaca que cuándo las personas comen puede ser tan importante como lo que comen", dijo Rozanne Kruger, autora principal del estudio, profesora e investigadora en nutrición en la Universidad Griffith en Brisbane, Australia. "Centrar la hora de las comidas, especialmente reducir la alimentación nocturna, podría ser una estrategia importante para mejorar la salud de las personas con cronotipo nocturno."

Los cronotipos definen los patrones diarios de sueño/vigilia de las personas -- como el pájaro madrugador o el búho nocturno.

Las participantes del estudio eran todas mujeres de entre 18 y 45 años, y el equipo de Kruger hizo un seguimiento de sus cronotipos individuales, su salud general y sus patrones alimenticios.

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Las personas que se fueron a la cama después tenían patrones alimentarios poco saludables, según los investigadores. En comparación con los madrugadores, los noctámbulos comían relativamente menos comida por la mañana (antes de las 10 de la mañana), pero concentraban su ingesta de alimentos ricos en energía durante la tarde y la noche (entre las 8 y las 3 de la madrugada).

El patrón contrario ocurrió con las personas que se acostaban temprano, se levantaban temprano, según el equipo.

Como explicaron Kruger y sus colegas, comer por la noche (cuando idealmente la gente debería estar durmiendo) es más duro para el cuerpo. Cuando se enfrenta a comida rica en energía por la noche, el cuerpo la almacena en forma de grasa en lugar de quemarla.

Por eso, no sorprendió que los noctámbulos del estudio tuvieran más probabilidades de tener un mayor porcentaje de grasa corporal que los madrugadores, así como mayores volúmenes de grasa en el vientre.

Los aficionados a la alimentación nocturna también tendían a tener niveles más altos de grasas en sangre, como el colesterol, según el equipo.

La regulación del azúcar en sangre también fue peor entre las mujeres noctámbulas en comparación con sus compañeras madrugadoras.

"Los cronotipos influyen en nuestras preferencias por la ingesta de alimentos, nuestros comportamientos y nuestro metabolismo", dijo Kruger en un comunicado de prensa. "Tanto los tipos matutinos como los de la noche consumían cantidades similares de comida o energía a lo largo del día, pero lo crucial era el momento de la comida."

Los hallazgos se publicaron recientemente en Frontiers in Nutrition.

Más información

En Harvard Health hay más información sobre el calendario de las comidas y el control de peso.

FUENTE: Griffith University, comunicado de prensa, 13 de julio de 2026

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