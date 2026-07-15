¿Por qué los médicos familiares están abandonando el mercado laboral?

MARTES, 14 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- Un problema de espalda llevó al Dr. Dale Block a retirarse de la medicina familiar en 2019, tras casi cuatro décadas tratando a pacientes.

"Fui uno de esos raros atletas de tres deportes" en el instituto y la universidad, dijo Block, de 67 años, que vive en Columbus, Ohio. "Jugué al fútbol americano en otoño, al baloncesto en invierno, y en primavera jugaba al béisbol o corría en atletismo."

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El deporte ayudó a Block a terminar la universidad, pero le dejó toda una vida con problemas de espalda y cuello. Una hospitalización por una hernia de disco en enero de 2019 fue la gota que colmó el vaso, lo que le llevó a dejar la práctica y cerrar su carrera como administrador del programa Medicaid de Ohio.

"Para entonces ya era algo en la planificación, y la señora Block insistió en que debería haberme jubilado unos años antes", dijo.

"Pero los médicos de familia están realmente dedicados a sus pacientes y a su oficio", señaló Block. "Ver pacientes uno tras otro, sin querer rechazar a nadie que necesitara ser atendido, pasa factura física, mental y emocionalmente."

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Estados Unidos se enfrenta ahora a una escasez de médicos de familia, impulsada en parte por médicos como Block, que han servido a sus comunidades durante décadas y ahora están dispuestos a relajarse, relajarse y dedicarse a otras actividades.

"Tenemos una generación muy numerosa, los baby boomers, que ahora se jubilan en el momento natural de sus carreras", dijo la Dra. Jennifer Brull, presidenta del consejo de la American Academy of Family Physicians (AAFP) con sede en Kansas. "Queremos celebrar su jubilación. Es solo que hay muchos de ellos que son médicos de familia y médicos de atención primaria, y los echaremos de menos."

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Pero la crisis de la medicina familiar también está siendo impulsada por médicos jóvenes que abandonan la atención primaria.

Los médicos están dejando la práctica clínica a edades más tempranas que nunca, según un estudio publicado en mayo en The Permanente Journal.

La edad media de los médicos que dejaron la práctica en 2024 fue de 48 años, nueve años menos que la que se encontró cuando se enquisaron a los médicos en 2008.

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El agotamiento -- impulsado en gran parte por la burocracia y el papeleo -- está provocando que algunos médicos se rindan, según los estudios. Un salario inferior a la media también puede tentar a los médicos de familia a considerar otras especialidades o incluso una carrera fuera de la medicina clínica.

Este doble golpe -- médicos mayores jubilándose y médicos jóvenes renunciando -- está creando un límite para Estados Unidos en lo que respecta a la medicina familiar.

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La gente normal o no encuentra un médico de atención primaria, o no puede acudir a su médico porque la consulta gestiona demasiados pacientes.

"Los médicos entraron en medicina porque quieren ayudar, pero gran parte de la carga administrativa está desplazando la alegría que proviene de atender a los pacientes", dijo la Dra. Kisha Davis, presidenta electa de la AAFP con base en Maryland.

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"Hay algunos médicos que quizá habrían trabajado otros cinco o diez años, quizá tenían 65 y habrían seguido hasta los 70 o 75, que ahora dicen: 'Me voy'", dijo Davis. Y también se ve eso en médicos jóvenes, médicos de más de 50 años que no trabajan tanto tiempo como las generaciones anteriores."

## ¿Trabajo de bajo prestigio?

El año pasado, Estados Unidos contaba solo con alrededor del 77% de los médicos de familia que el país necesita para proporcionar una atención adecuada a los estadounidenses: 111.900 médicos frente a una demanda de 146.300, según un estudio de noviembre de 2025 publicado en el Journal of General Internal Medicine.

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Para 2037, se espera que esa brecha aumente al 73%, con solo 116.330 médicos disponibles y una demanda proyectada de 159.550, según el estudio.

Los médicos de familia deben ser polivalentes, lo que puede ser inmensamente satisfactorio para quienes tienen inclinación hacia la resolución de acertijos, dijo la Dra. Rebecca Andrews, médica de atención primaria en Connecticut y expresidenta inmediata del American College of Physicians.

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Estos médicos deben tener un conocimiento amplio de todos los aspectos de la medicina, para poder identificar cualquier problema de salud que pueda presentar un paciente y derivarlos al especialista adecuado si es necesario.

La medicina familiar se considera la puerta de entrada a la medicina: la primera parada que las personas hacen en su camino para descubrir qué les afecta.

"Tenemos que ser capaces de hacer el 80% de la medicina, mientras que algunos especialistas tienen el lujo de desarrollar su experiencia en el 20% de la medicina", dijo Andrews. "Pero eso es lo que nos hace grandes en el cuidado del paciente. Podemos observar cómo interactúan las cosas e interceden."

A pesar de la complejidad del trabajo, "la atención primaria a menudo se trata simplemente como un bajo prestigio", señaló.

Esto se refleja en parte en el pago que cobran los médicos de familia.

Los médicos de familia ganaron aproximadamente 288.000 dólares de media en 2025, según el Informe de Compensación a Médicos de Medscape de 2026. Los pediatras ganaban aún menos, alrededor de 266.000 dólares al año.

Eso está por detrás del salario medio anual de 386.000 dólares para los médicos en todos los campos de la medicina, según el informe. Los profesionales de ocho especialidades ganaban de media más de 500.000 dólares, incluyendo ortopedistas, cardiólogos, radiólogos, cirujanos plásticos, anestesiólogos, urólogos, gastroenterólogos y otorrinolaringólogos.

"No es que seas pobre, pero la medicina familiar, junto con la pediatría, somos las especialidades peor pagadas", dijo la doctora Teresa Zyrd, médica de familia en Xenia, Ohio, que se jubiló este año.

En general, la atención primaria representa aproximadamente el 5% de todo el dinero destinado a la sanidad en Estados Unidos, a pesar del papel central que desempeñan los médicos de familia, dijo la Dra. Caroline Richardson, médica familiar en ejercicio y presidenta del departamento de medicina familiar en la Warren Alpert Medical School de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island.

"En otros países es entre el 30% y el 40%, y la mayoría de los estadounidenses piensa que debería ser alrededor del 50% porque esa es su percepción de la carga", dijo Richardson. "Estamos en torno al 4% o 5% en la mayoría de los estados de este país, y eso no va a funcionar. Así nunca vamos a conseguir suficientes médicos de atención primaria."

Block estuvo de acuerdo.

"La atención primaria gestiona cerca del 40% de toda la atención al paciente, pero están en un 5%, quizá un 10% en algunos buenos estados de gasto sanitario total", dijo Block.

## Agotamiento y papeleo

Los expertos señalaron que las molestias asociadas al papel de un médico de familia están contribuyendo al agotamiento.

Casi 1 de cada 10 médicos de familia (8%) cambió de consulta o abandonó la profesión entre 2016 y 2020, informaron investigadores en marzo en JAMA Internal Medicine.

Ese estudio encontró que los médicos de familia que reportaban agotamiento tenían casi un 50% más de probabilidades de abandonar o cambiar de campo, en comparación con los médicos que no están quemados.

Los médicos de atención primaria en EE. UU. tienen más probabilidades de sufrir agotamiento en comparación con los médicos de casi todos los demás países ricos, según un informe de noviembre de 2025 de The Commonwealth Fund.

Más de 2 de cada 5 (43%) médicos de atención primaria en EE. UU. reportaron sentirse quemados, frente al 38% en Canadá y Nueva Zelanda; el 34% en el Reino Unido y Suecia; el 32% en Australia; el 25% en Francia y Alemania; 19% en Suiza; y el 11% en los Países Bajos, según el informe.

Alrededor del 45% de los médicos de atención primaria estadounidenses que sufren agotamiento afirman estar insatisfechos con ejercer la medicina, una señal clara de que podrían dejarlo, según el informe del Commonwealth Fund.

En comparación, solo el 9% de los médicos que no están quemados dice estar harto de la medicina, según el informe.

La interferencia de las compañías de seguros es una causa principal de estrés y agotamiento, dijo Zyrd.

"Tener un médico de cabecera que sabe lo que hace es uno de los mayores aspectos positivos de la sanidad", afirmó. "Pero las compañías de seguros tienden a tomar el control, y te dicen lo que puedes y no puedes hacer, aunque no sean necesariamente médicos.

"Requieren mucha documentación, autorizaciones previas, y todo eso resulta frustrante porque no quieres hacer papeleo", continuó Zyrd. "Si dices, 'necesito que esta persona se haga una radiografía de tórax', no necesitas que alguien diga, 'pues demuéstralo.' Siempre es como empujar la roca cuesta arriba."

Más de 2 de cada 5 médicos de atención primaria estadounidenses que reportaron agotamiento afirmaron que su carga administrativa era la causa principal, según un informe del Commonwealth Fund. Estas tareas incluían presentar la presentación de seguros, perseguir los pagos iniciales y documentar las visitas de los pacientes.

En comparación, aunque los médicos estadounidenses están bajo presión para atender a más pacientes debido a la oferta y la demanda, esto no parece contribuir al agotamiento.

Solo el 14% de los médicos de atención primaria estadounidenses que sufren agotamiento citó el tamaño de su grupo de pacientes como la razón, según un informe del Commonwealth Fund.

Los historiales médicos electrónicos también han agravado los problemas de papeleo de un médico de familia, lo que ha dado lugar a lo que los médicos llaman "tiempo de pijama" -- tiempo fuera de horario que pasan tecleando en un teclado, actualizando los historiales de los pacientes y transmitiendo mensajes.

Además, la mensajería en portales de pacientes ha despegado en Estados Unidos, ofreciendo a las personas más acceso a sus médicos a través de la web de la clínica.

Los mensajes en portales de pacientes más que se duplicaron entre 2020 y 2025, pasando de una media de un mensaje por paciente al año a dos mensajes y medio por paciente, según un estudio publicado en junio en el Journal of the American Medical Association.

A pesar del aumento de mensajes, las llamadas telefónicas a consultas médicas solo disminuyeron un 6%, según el estudio. Al mismo tiempo, las visitas a la oficina aumentaron un 17%.

"Terminas el día y luego entras en los mensajes portal", dijo Davis. "Hay una expectativa de disponibilidad y accesibilidad todo el tiempo, así que estos mensajes del portal de pacientes, realmente encajan."

## El valor de la medicina familiar

Ahora jubilada, Zyrd, de 72 años, permaneció en la medicina más tiempo del que quería, retrasando su jubilación unos años como favor a un nuevo jefe. Finalmente, "simplemente me cansé de lidiar con todos los nuevos cambios que se avecinaban", dijo.

Además, "quería pasar más tiempo con mi familia", dijo Zyrd. "Hace dos años y medio me convertí en abuela. Tengo una nieta y mi hijo en San Diego, así que quería tener más tiempo para ir y venir. Quería tener más tiempo para estar con mi marido y viajar."

El reciente jubilado Block piensa que las cosas salieron mal para la medicina familiar cuando los médicos empezaron a trabajar para sistemas de salud en lugar de dirigir sus propias consultas.

"Los médicos ya no querían estar en la práctica independiente", dijo. "No querían ser empresarios. Simplemente querían ver pacientes. Y el resultado de ese movimiento esencialmente quitó la autonomía a los médicos. Y eso afectó mucho más a los médicos de atención primaria, creo, que a la medicina especializada."

Block sospecha que será necesaria la intervención gubernamental para revertir la situación, con nuevas leyes que exigen más salarios y un mejor apoyo a la atención primaria.

Los médicos también podrían necesitar volver a ser empresarios, adoptando nuevos modelos de atención que les permitan recuperar su autonomía, añadió.

Mientras tanto, Davis dijo que también podría ayudar que la industria sanitaria en general entienda cuánto contribuye la atención primaria a la salud de los estadounidenses.

"Piensas en hospitales abriendo un nuevo centro de ictus o un centro oncológico nuevo", dijo. "Son realmente caros. Traen dinero al hospital. Pero no se les ve abriendo institutos de atención primaria que realmente puedan ahorrar dinero a largo plazo, ¿verdad?

"En lugar de instalar un centro grande y sofisticado para tratar el ictus que ya ha ocurrido, si invirtiéramos siquiera una cuarta parte de esas finanzas en prevenir que ese ictus ocurriera a través de la atención primaria, el paciente estaría mejor y el sistema también ahorraría dinero", dijo Davis.

Más información

La AAMC, un grupo que representa los programas de educación médica, tiene más información sobre la escasez de atención primaria en EE. UU.

FUENTES: Dr. Dale Block, Columbus, Ohio; la Dra. Teresa Zyrd, Xenia, Ohio; la Dra. Jennifer Brull, presidenta de la junta de la Academia Americana de Médicos de Familia; la Dra. Kisha Davis, presidenta electa de la Academia Americana de Médicos de Familia; la Dra. Rebecca Andrews, médica de atención primaria y exdirectora inmediata del American College of Physicians; la Dra. Caroline Richardson, presidenta de medicina familiar en la Facultad de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown; The Permanente Journal, 7 de mayo de 2026; Journal of General Internal Medicine, 18 de noviembre de 2025; Medscape, Informe de Compensación Médica 2026, 15 de mayo de 2026; JAMA Medicina Interna, 30 de marzo de 2026; The Commonwealth Fund, Las causas e impactos del agotamiento entre médicos de atención primaria en 10 países, 20 de noviembre de 2025; Revista de la Asociación Médica Americana, 22 de junio de 2026