Una nueva opción para los costos de cuidados a largo plazo

LUNES, 10 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Kelly Haggett calcula que un recargo obligatorio añadido al impuesto sobre la nómina del estado de Washington le costó alrededor de 500 dólares el año pasado. Pero a ella no le importa mucho.

"En una escala del 1 al 10 de mi molestia con los impuestos en general, esta es aproximadamente un 2", dijo. "Veo los beneficios."

El pequeño recargo sobre los salarios proporciona la financiación para Washington Cares, el primer programa estatal del país para el seguro de cuidados a largo plazo. Se preveía que comenzara a distribuir las prestaciones el 1 de julio.

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Si Haggett, de 67 años, administradora de sistemas que vive en Auburn, Washington, necesita ayuda con las actividades diarias a medida que envejece -- bañarse, vestirse, hacer la compra, gestionar la medicación -- podrá aprovechar el beneficio que ha adquirido a través de WA Cares, como se conoce al programa.

El año pasado participaron unos 3,7 millones de trabajadores, pagando un 0,58% adicional en impuestos sobre la nómina. Quienes contribuyan durante 10 años podrán acceder a una prestación vitalicia de 36.500 dólares. La cantidad aumentará con la inflación: una mujer de 36 años que ahora gana unos 50.000 dólares al año y que aporta 291 dólares al año durante una década tendrá un beneficio proyectado de 98.000 dólares si necesita ayuda a los 75 años.

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Tanto las primas obligatorias de WA Cares como los beneficios finales son modestos.

Pero para los adultos mayores y las personas con discapacidad, pueden ayudar a pagar una variedad de servicios: atención domiciliaria, transporte, programas diurnos para adultos, modificaciones en el hogar como rampas y barras de apoyo, compensación para familiares que les ayuden, o residencias asistidas y residencias de ancianos.

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Haggett había investigado un seguro privado de cuidados a largo plazo para cubrir esas necesidades, pero se resistió.

"Es carísimo", dijo. Y como las primas pueden subir, y a menudo se dice, "básicamente estás diciendo, 'Pagaré lo que sea, cuando sea'. "

Haggett sabe que WA Cares no puede cubrir todos sus costes de cuidados a largo plazo. De hecho, como ya tenía más de 60 años cuando comenzaron las deducciones de nómina en 2023, y porque planea jubilarse en dos años, solo recibirá la mitad de la prestación vitalicia.

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Pero "si necesitara cuidados y eso protegiera a mi esposa de tener que gastar nuestros ahorros, 18.250 dólares no son en vano", dijo.

Washington lleva una década trabajando para implementar WA Cares; El programa ha sobrevivido a dos votaciones estatales destinadas a revocarlo o debilitarlo. Ahora, otros estados estarán prestando atención.

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## 'La mayoría de la gente no tiene nada'

Se estima que el 70% de los estadounidenses necesitarán cuidados a largo plazo en algún momento de sus vidas, pero "no lo han planeado ni ahorrado", dijo Cathleen MacCaul, directora de defensa de AARP en el estado de Washington, que apoyó la legislación que creó WA Cares.

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"La gente cree erróneamente que Medicare pagará esto", dijo MacCaul. De hecho, aunque Medicare cubre la atención sanitaria, rara vez cubre la atención a largo plazo, ya sea en casa o en centros.

Medicaid sí cubre la atención a largo plazo, pero implica límites tan estrictos de ingresos y activos que "la mayoría de las personas de clase media quedan fuera, o tienen que empobrecerse" gastando casi todos sus activos para poder cumplir, dijo Richard Frank, director del Centro de Política de Salud de la Institución Brookings. Quienes cumplen los requisitos suelen enfrentarse a largas listas de espera para recibir atención domiciliaria.

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"La atención a largo plazo es la mayor zona de riesgo para la salud no protegida en Estados Unidos", dijo Frank. "La mayoría de la gente no tiene nada."

Los esfuerzos previos para establecer protecciones públicas de cuidados a largo plazo han fracasado.

En 2010, la Ley de Cuidado de Salud Asequible incluyó la Ley CLASS, un legado del senador Ted Kennedy que habría creado un programa voluntario de seguro de cuidado a largo plazo. La administración Obama finalmente lo consideró inviable y "nunca vio la luz del día", dijo Frank.

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El mercado privado también se ha contraído. La mayoría de las mayores empresas que venden seguros de cuidados a largo plazo -- Genworth, John Hancock, MetLife -- han abandonado el mercado. El retorno de sus inversiones se desplomó cuando los tipos de interés bajaron tras la Gran Recesión, y el número de asegurados que abandonaron sus pólizas --un desarrollo rentable para las aseguradoras-- estuvo muy por debajo de las previsiones.

"La psicología de la industria era: ¡Santo cielo, estamos perdiendo dinero! Nos vamos a ir", dijo Claude Thau, que dirige la encuesta anual Milliman Long-Term Care Insurance. A medida que aumentaban las pérdidas y las primas se disparaban, consumidores como Haggett dejaron de contratar pólizas. Además, Thau estimó que 1 de cada 6 solicitantes no puede obtener cobertura por motivos de salud.

Así, menos de 35.000 estadounidenses compraron pólizas independientes en 2024, frente a unos 235.000 en 2010, según un informe de LIMRA, una asociación comercial.

El comprador medio de 60 años, a los 80 años, recibiría un beneficio máximo proyectado de 369 dólares al día, según informó Milliman. Pero la prima anual media de las pólizas nuevas independientes en 2024 -- 3.265 dólares -- puede parecer abrumadora para alguien cerca de la jubilación.

A medida que la compra de pólizas independientes ha disminuido, las compañías de seguros han recurrido a pólizas que agrupan algunos beneficios de cuidados a largo plazo con seguros de vida o anualidades. Esas cifras de ventas están subiendo. Aun así, la asociación señala que solo el 3% de los estadounidenses de 50 años o más tienen seguro de cuidados a largo plazo.

## 'Un incendio de cinco alarmas'

Esto ha provocado una reciente oleada de propuestas para encontrar formas públicas de proteger a los estadounidenses de costes ruinosos que pueden prolongarse durante años.

"Esto es un incendio de cinco alarmas", decía una carta enviada en mayo por el senador estadounidense Ron Wyden de Oregón y 16 compañeros senadores demócratas a sus colegas.

La carta, más una declaración de intenciones que un plan legislativo específico, proponía una "garantía de cuidado domiciliario" para los beneficiarios de Medicare, entre otros esfuerzos. Los defensores esperan publicar un informe más detallado en otoño y presentar un proyecto de ley a principios del próximo año.

Un informe de Brookings también propuso proporcionar cuidados de larga duración subvencionados en casa a través de Medicare, con los beneficiarios haciendo contribuciones según su capacidad de pago. Como la mayoría de estos programas, se activaría cuando las personas necesitaran ayuda con actividades relacionadas con la vida diaria o necesitaran supervisión debido a un deterioro cognitivo. Los autores estiman que 8,2 millones de estadounidenses serán elegibles, mucho más que quienes cumplen los requisitos para la atención domiciliaria bajo Medicaid.

En la Cámara, el representante Tom Suozzi, demócrata de Nueva York, y el representante John Moolenaar, republicano de Michigan, han presentado una legislación para crear un programa de seguro catastrófico para personas mayores con discapacidad. Requeriría que pagaran la atención de su bolsillo o con un seguro privado durante los primeros años antes de recibir una prestación federal mensual.

Reconocen los defensores que implementar iniciativas federales en el clima político actual parece poco probable. El plan de la administración Trump para recortar miles de millones de dólares de Medicaid "ha hecho retroceder la aguja en cuanto a la accesibilidad a la atención a largo plazo", dijo Taylor Harvey, portavoz del Comité de Finanzas del Senado.

Así que otros estados "están observando lo que está haciendo Washington con mucho interés", dijo Norma Coe, economista en la Universidad de Pensilvania y que sigue los programas de cuidados a largo plazo. Los legisladores han presentado proyectos de ley en Illinois, Hawái y Virginia Occidental; Otros estados cuentan con grupos de trabajo que estudian el tema.

"El cuidado a largo plazo es una de esas conversaciones en cada mesa de la cena", dijo Bea Rector, secretaria asistente de la Administración de Viviendas y Vida Comunitaria del Departamento de Servicios Sociales y de Salud.

"Las familias intervienen", explicó. A veces pueden seguir proporcionando cuidados, "pero otras veces hay que establecer un cuidado más formal. Es entonces cuando la gente ve el valor de programas como este."

Steven Russakoff conoce los retos del cuidado de ancianos, habiendo apoyado durante años a su padre, que falleció hace dos años, y a su madre, que ahora vive en un centro de enfermería.

"Es brutal, agotador y extraordinariamente caro", dijo. La familia ha liquidado prácticamente todos los bienes de sus padres para pagar su cuidado.

Russakoff, que tiene 56 años y vive en Shoreline, Washington, inicialmente no le gustaba WA Cares. Podía asumir las deducciones adicionales (unos 250 dólares al año) de su sueldo como director de servicios de restauración universitaria, pero se sentía obligado a aceptar un programa que no podía usar si se retiraba del estado para jubilarse.

Pero WA Cares ya ha sido modificado varias veces y se ha vuelto portátil para muchos participantes que se mudan, convirtiéndolo en un converso.

"Es una buena idea", concluyó Russakoff. "Un mal necesario."

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre la atención a largo plazo.

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