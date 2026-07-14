El mal uso del Adderall disminuye drásticamente entre los adultos jóvenes, según un estudio

LUNES, 13 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- La mitad de los jóvenes adultos están haciendo un uso indebido de Adderall, Ritalin y otros medicamentos para el TDAH en estos días para ayudarles a mantenerse alertas en el estudio o en el trabajo, según una nueva revisión de evidencias.

El mal uso de medicamentos estimulantes para el TDAH entre adultos menores de 30 años cayó del 7,5% en 2016 al 3,7% en 2023, según informan los investigadores en el Journal of Clinical Psychopharmacology.

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"Encontramos una rápida caída en el mal uso de estos medicamentos, impulsada en gran parte por la disminución del abuso de Adderall entre los adultos jóvenes", dijo la investigadora principal Margaret Maglione en un comunicado de prensa. Es líder de proyecto en el Centro de Revisión de Evidencia del Sur de California en la Escuela de Medicina Keck de la USC.

Este descenso podría estar relacionado con una escasez nacional de medicamentos para el TDAH que comenzó en 2022, señalaron los investigadores. En su punto álgido, casi el 72% de los pacientes reportaron dificultades para surtir sus recetas.

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Para la nueva revisión, los investigadores agruparon datos de 64 estudios previos realizados entre 2004 y 2024.

Los medicamentos para el TDAH como Adderall, Ritalin y Vyvanse se usan habitualmente de forma indebido porque pueden producir efectos cerebrales inmediatos, incluso en personas que solo son usuarios ocasionales, según los investigadores.

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Alrededor del 35% de los malusuarios toman los medicamentos para ayudarles a concentrarse; 31% para mantenerse despierto o alerta; y un 16% para colocarse o contrarrestar los efectos de otros fármacos, según los investigadores.

Los jóvenes tienden a tomar Adderall o pastillas similares para ayudarles a estudiar o centrarse en trabajos detallados, según los investigadores. Es más probable que reciban pastillas gratis de amigos o familiares.

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Un número menor de usuarios de "alta frecuencia" tiene más de 30 años, es más probable que obtenga sus drogas mediante doctor-shopping o a través de un traficante, y es más probable que esnife, fume o se inyecten los estimulantes, según los investigadores.

"Los datos nos muestran que la mayoría de los pacientes usan los medicamentos de forma segura y tal y como se prescriben, pero estos medicamentos son más propensos a ser mal utilizados por quienes tienen una receta legítima o por quienes tienen acceso a la medicación de otra persona", el investigador Dr. Jaskanwar Batra, vicepresidente de asuntos clínicos en psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Escuela de Medicina Keck, dijo en un comunicado de prensa.

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El mal uso de medicamentos para el TDAH está lejos de ser inofensivo. Entre 2012 y 2016, los centros de control de envenenamientos de EE. UU. recibieron más de 33.000 informes relacionados con estos fármacos.

Muchas personas que abusan de drogas para el TDAH consumen otras sustancias al mismo tiempo: alcohol (53%); marihuana (26%); cocaína (20%); o otros medicamentos con receta (20%).

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Sin embargo, solo una fracción muy pequeña (0,2%) de las admisiones para tratamiento por consumo de sustancias involucraron estimulantes con receta, encontraron los investigadores.

Además, la revisión no encontró evidencia de que tomar medicación prescrita para el TDAH en la adolescencia aumente el riesgo de trastornos por abuso de sustancias más adelante en la vida.

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Pero tampoco se han realizado estudios a largo plazo en Estados Unidos sobre los efectos en la salud del mal uso de estimulantes para el TDAH, señalaron los investigadores.

"El mal uso de estimulantes no es nada nuevo -- esto ha estado en el ojo público durante muchas décadas", dijo la investigadora principal Susanne Hempel, profesora de ciencias clínicas de la población y salud pública en la Keck School of Medicine y directora del Southern California Evidence Review Center, en un comunicado de prensa.

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"Pero no encontramos estudios a largo plazo sobre las consecuencias para la salud física del uso indebido a largo plazo de estos fármacos, lo cual fue sorprendente", dijo Hempel.

Más información

Niños y adultos con Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (CHADD) tienen más información sobre el uso indebido de medicación para el TDAH.

FUENTE: Escuela de Medicina Keck de la USC, comunicado de prensa, 9 de julio de 2026