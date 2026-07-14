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Los celulares inteligentes pueden aumentar el riesgo de depresión en los mayores

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LUNES, 13 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los celulares inteligentes pueden contribuir a la depresión entre los mayores, dependiendo de cómo los utilicen, según un nuevo estudio.

Las personas mayores que usan compulsivamente sus teléfonos para leer noticias, ver vídeos o jugar solas tienen más probabilidades de aislarse de los demás, lo que aumenta su riesgo de depresión, según informan investigadores en la revista JMIR Aging.

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"Todo se reduce a la interacción intencionada frente al escapismo compulsivo", dijo la investigadora principal Chien-Chung Huang, profesora en la Escuela de Trabajo Social de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey. "El mismo dispositivo puede salvar la distancia con los seres queridos y la comunidad, o servir como muro para aislarlos fuera."

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a casi 2.600 adultos de 60 años o más que viven en 87 comunidades en China. Como parte de la encuesta, los participantes informaron sobre sus hábitos con smartphones y respondieron preguntas relacionadas con los síntomas de depresión.

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Los resultados mostraron que las personas mayores tenían más probabilidades de desarrollar depresión si tenían una participación social limitada con otros, seguida de cerca por la adicción al smartphone.

Los investigadores encontraron que la dependencia problemática de los smartphones apareció en casi todos los casos de depresión diagnosticada. Los mayores que rara vez usaban el teléfono para comunicarse con otros estaban en mayor riesgo.

"Cuando una persona mayor utiliza su teléfono como escudo para sustituir o desplazar la participación social real, actúa como una gran señal de alerta de depresión", dijo Huang en un comunicado de prensa.

Los resultados sugieren que los smartphones pueden favorecer el bienestar si se utilizan para mantener relaciones mediante videollamadas, mensajes y compartición de fotos, según los investigadores.

Dos grupos eran especialmente vulnerables a la depresión, según los investigadores.

La primera incluía a hombres mayores con menos educación formal que mostraban signos de adicción a smartphones. No pueden navegar por aplicaciones complejas, lo que hace que sean más propensos a usar los teléfonos para entretenimiento pasivo.

Estos hombres podrían estar en mayor riesgo si han dependido mucho de su cónyuge o pareja para la conexión social y tienen menos conexiones familiares o comunitarias.

"Cuando pierden a una pareja o se aislan, pueden quedarse sin los mismos colchones sociales", dijo Huang. "Su teléfono se convierte en una muleta aislante en vez de un puente."

El otro grupo eran personas mayores con altos ingresos y niveles educativos que sufren adicción a los smartphones, lo que sugiere que la riqueza y la educación no protegerán contra la soledad si el tiempo frente a la pantalla sustituye a las conexiones reales.

"Con el tiempo, el consumo digital pasivo puede empezar a reemplazar las interacciones del mundo real que ayudan a proteger la salud mental", profundizando el aislamiento y empeorando los síntomas depresivos, dijo Huang.

La familia y los amigos deberían animar a los adultos mayores a usar el teléfono de formas que favorezcan la interacción en lugar de el entretenimiento solitario, dijo Huang. No necesitas desalentar el uso del smartphone, pero muestra cómo puede ser más social y con más propósito.

"En lugar de dejar a un senior solo para que revise vídeos, los familiares pueden involucrarlos en bucles de intercambio de fotos, hilos de texto y videollamadas programadas que ayuden a salvar las brechas intergeneracionales", dijo Huang.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre la depresión y las personas mayores.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Rutgers, 1 de julio de 2026

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