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Jugadores profesionales de fútbol muestran signos de encogimiento cerebral

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LUNES, 13 de julio de 2026 (HealthDay News) -- La fiebre de la Copa del Mundo tiene a Estados Unidos bajo su control, mientras el torneo internacional de fútbol se acerca de forma constante a la final.

Pero un nuevo estudio está poniendo de manifiesto un lado más oscuro del deporte: el impacto que el fútbol puede tener en la mente de sus jugadores profesionales.

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Los exjugadores profesionales de fútbol de mediana edad parecen sufrir una mayor reducción en regiones clave del cerebro que otros que nunca han practicado deportes de contacto, informaron investigadores el domingo en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer en Londres.

"Estos hallazgos sugieren que podría haber efectos medibles en la salud cerebral en exjugadores de fútbol de élite incluso en la mediana edad, antes de que normalmente surgieran enfermedades neurodegenerativas clínicamente aparentes", dijo el autor principal Caleigh Grace Lynch, técnico investigador del Imperial College London en el Reino Unido, en un comunicado de prensa.

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Los jugadores retirados también tendían a sufrir más síntomas de depresión y ansiedad, y reportaron dificultades para pensar y tomar decisiones, según los investigadores.

"Aunque no encontramos diferencias significativas en las pruebas cognitivas objetivas entre los grupos, sí observamos diferencias importantes en los síntomas y la estructura cerebral", dijo Lynch.

Los impactos repetitivos con la cabeza ocurren en el fútbol, principalmente debido a la práctica de cabecear, es decir, golpear el balón con la propia cabeza para dirigir su movimiento, según los investigadores.

En otros deportes, estos impactos repetitivos se han relacionado con la encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral degenerativa vinculada a conmociones cerebrales y traumatismos craneales.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a 142 exjugadores profesionales de fútbol con un grupo de 56 personas que habían servido en el ejército pero no tenían antecedentes de impactos repetitivos en la cabeza ni deportes de contacto.

Entre los jugadores había 126 hombres que llevaban al menos tres años con contrato profesional a tiempo completo, y 16 mujeres que habían competido en fútbol profesional en el Reino Unido. Todos tenían entre 30 y 60 años.

Los resultados mostraron que casi un tercio (31%) de los exjugadores de fútbol tenía síntomas clínicamente significativos de depresión, en comparación con el 9% del grupo de control.

Del mismo modo, el 42% de los futbolistas presentaba síntomas graves de ansiedad, frente al 25% de los controles.

Las imágenes cerebrales de los jugadores revelaron una reducción de la materia gris en varias regiones cerebrales que desempeñan papeles importantes en la memoria, atención, toma de decisiones y regulación emocional, según los investigadores. En general, los jugadores tenían menos volumen cerebral en comparación con el grupo de control.

Los investigadores planean seguir haciendo un seguimiento de los jugadores de fútbol a lo largo del tiempo para ver si la pérdida cerebral provoca síntomas de CTE, demencia o enfermedad de Alzheimer.

"Siguiendo a los participantes a lo largo del tiempo, esperamos comprender mejor cómo los impactos repetitivos en la cabeza pueden influir en la salud cerebral a largo plazo y las enfermedades neurodegenerativas, y ayudar a orientar estrategias para hacer el deporte más seguro para las futuras generaciones", afirmó el investigador principal Dr. Thomas Parker, profesor clínico y neurólogo consultor en el Imperial College de Londres, en un comunicado de prensa.

"Investigaciones como esta nos ayudan a comprender mejor los factores de salud cerebral a lo largo de la vida y refuerza la importancia de la prevención y el seguimiento de lesiones", afirmó María Carrillo, directora científica y responsable de asuntos médicos de la Asociación de Alzheimer, en un comunicado de prensa.

"Estos hallazgos pueden ayudar a jugadores, médicos y organizaciones deportivas a comprender mejor los riesgos de los deportes de contacto y cómo participar de forma segura", añadió Carrillo, que no participó en el estudio.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación de Alzheimer tiene una lista de hábitos saludables para tu cerebro.

FUENTE: Asociación de Alzheimer, comunicado de prensa, 12 de julio de 2026

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