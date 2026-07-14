Los medicamentos para perder peso ayudan, pero el ejercicio sigue siendo la clave para un corazón más sano

LUNES, 13 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los medicamentos para la pérdida de peso están transformando el tratamiento de la obesidad.

Pero cuando se trata de la salud del corazón, el ejercicio puede seguir siendo el factor decisivo.

"El estudio muestra que, aunque la medicación ayuda a mantener el peso, es el ejercicio --con o sin medicación-- lo que mejora la salud vascular", dijo la investigadora Signe Torekov, profesora de ciencias biomédicas en la Universidad de Copenhague en Dinamarca.

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Su equipo incluyó a 130 adultos con obesidad grave en una dieta baja en calorías durante ocho semanas, ayudándoles a perder una media de 30 libras.

Luego siguieron a los participantes durante un año, asignándolos a uno de cuatro grupos de mantenimiento: solo ejercicio; solo medicamentos para perder peso ; ejercicio más medicación; O placebo.

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El resultado: Las personas en ambos grupos de ejercicio tenían vasos sanguíneos más sanos y niveles más bajos de inflamación. Observaron una reducción del 6% al 7% en el grosor de la pared arterial, un marcador clave del riesgo de enfermedades cardíacas y ictus.

La combinación de ejercicio y medicación también llevó a una pérdida de peso adicional.

Pero solo la medicación y el placebo no trajeron beneficios para el corazón.

"La medicación para perder peso es una herramienta importante, pero nuestros resultados indican que no puede sustituir el ejercicio", dijo Torekov. "La actividad física sigue siendo esencial para proteger el corazón y los vasos sanguíneos."

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¿Cuánta actividad física? Los participantes del estudio promediaron 150 minutos semanales, la cantidad recomendada para adultos según las guías actuales de EE. UU.

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Nature Metabolism.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre el ejercicio y el corazón.

FUENTE: HealthDay TV, 13 de julio de 2026