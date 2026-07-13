Qué beneficios aporta el mango y quiénes deberían moderar su consumo

El mango aporta fibra, potasio y vitaminas A, C y E, nutrientes vinculados con la salud intestinal, la saciedad, la piel, el corazón y la visión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dulce, jugoso y fácil de sumar a preparaciones frescas, el mango suele asociarse asociarse con postres, licuados y platos livianos. Pero detrás de su sabor también hay un perfil nutricional que explica por qué puede formar parte de una alimentación saludable.

Los beneficios del mango incluyen fibra, vitaminas y minerales que, según Cleveland Clinic, pueden favorecer la digestión, la saciedad, la salud cardiovascular, la piel y la vista, aunque no sustituyen otros cuidados ni están exentos de precauciones.

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El mango puede aportar a la salud intestinal, al control del apetito, al corazón, a la piel y a la visión por su contenido de fibra, potasio y vitaminas A, C y E. El centro médico advierte además que las personas con síndrome del intestino irritable, enfermedad renal crónica, alergias alimentarias o reacciones a la cáscara pueden necesitar moderar su consumo o consultar a un profesional de salud.

Qué aporta el mango y a quiénes les conviene moderarlo

Se trata de una fruta de hueso con pulpa carnosa y una sola semilla. Según Cleveland Clinic, se cree que se originó en el sur y el sureste de Asia, y hoy puede encontrarse en la mayoría de los supermercados.

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Una taza de mango troceado aporta 99 calorías, 2,6 gramos de fibra y 22,5 gramos de azúcar natural, además de vitaminas y minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de mango troceado aporta 99 calorías, 2,6 gramos de fibra, 1,4 gramos de proteína, 0,6 gramos de grasa y 22,5 gramos de azúcar natural, según Cleveland Clinic. Esa misma cantidad contiene vitamina A, vitamina B6, vitamina C, vitamina E, vitamina K, cobre, folato, magnesio y potasio.

La dietista titulada y registrada Carly Sedlacek explicó a Cleveland Clinic que la fibra del mango no solo añade volumen a la dieta. “Los mangos tardan más en digerirse que los alimentos bajos en fibra”, indicó.

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Esa digestión más lenta puede influir en la sensación de plenitud. También puede ayudar a evitar caídas rápidas de energía y hambre tras comer alimentos menos densos en nutrientes, como papas fritas o galletas saladas.

La fibra de esta fruta no se descompone por completo en el tubo digestivo. Por eso, puede suavizar las heces y facilitar su expulsión. Sedlacek resumió ese efecto en Cleveland Clinic: “Una dieta rica en fibra es una forma eficaz de combatir el estreñimiento y la hinchazón”. También añadió: “La fibra también alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino, lo que ayuda a equilibrar el microbioma intestinal”.

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La fibra del mango retrasa la digestión, favorece la sensación de plenitud y puede ayudar a controlar el apetito y el hambre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El posible efecto sobre el peso se vincula a esa misma fibra y al bajo aporte calórico de la fruta. Un estudio citado por la fuente halló que el mango podría ayudar a controlar el hambre y prolongar la sensación de saciedad.

Qué nutrientes del mango se relacionan con la piel, el corazón y la visión

El mango contiene vitaminas A, C y E, tres antioxidantes asociados con la protección de la piel y el cabello frente al daño de irritantes ambientales. La vitamina A favorece el crecimiento saludable de la piel y el cabello, la vitamina C participa en la producción de colágeno y la vitamina E ayuda a suavizar y fortalecer la piel, además de mantener su hidratación.

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Sedlacek planteó una diferencia entre alimentos enteros y suplementos. “Necesitamos vitaminas A, C y E para apoyar la salud de la piel, pero es mejor obtenerlas de los alimentos enteros, no de suplementos”.

Las vitaminas A, C y E del mango participan en la protección de la piel y el cabello, y Cleveland Clinic recomienda obtenerlas de alimentos enteros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista añadió que los suplementos pueden interactuar con medicamentos y que el organismo los absorbe de forma distinta a los alimentos enteros. También advirtió que un exceso de vitaminas puede causar daños y otras complicaciones, incluida la toxicidad.

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Para el corazón, el foco está en el potasio y en la fibra soluble. Sedlacek sostuvo en Cleveland Clinic: “El potasio ayuda a combatir la presión arterial alta, que es un factor de riesgo importante de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular”.

El centro médico añade que la fibra soluble del mango puede ayudar a reducir el colesterol total y el colesterol LDL, conocido como “malo”, que favorece la formación de placa en los vasos sanguíneos. La especialista matizó que sus niveles no son tan altos como los de los cereales integrales o las frutas con cáscara, aunque siguen siendo útiles.

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El potasio y la fibra soluble del mango se asocian con beneficios para el corazón porque ayudan con la presión arterial y el colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la visión, una taza de mango troceado contiene 38 microgramos de luteína y zeaxantina. Según Cleveland Clinic, estos antioxidantes ayudan a filtrar la luz azul dañina, ralentizar la degeneración macular asociada a la edad y prevenir el avance de cataratas.

Sedlacek agregó que el mango también contiene betacaroteno, un fitonutriente presente en frutas y verduras anaranjadas. El cuerpo transforma ese compuesto en vitamina A, una vitamina liposoluble esencial para la visión.

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Lo que se sabe y lo que no sobre el mango y la prevención del cáncer

Esta fruta contiene polifenoles, compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en alimentos vegetales. Entre ellos figura la mangiferina, que la fuente vincula con protección frente a daños que pueden conducir a cáncer de cerebro, mama, cuello uterino, colon y piel.

Aun así, la propia explicación marca límites claros. Solo 1,2% de la mangiferina se absorbe al comer la fruta, mientras que el extracto de hoja de mango puede contener cantidades mayores. Sedlacek insistió en esa cautela al hablar con Cleveland Clinic. “Ningún alimento por sí solo puede protegerte por completo del cáncer, pero los mangos sí contienen nutrientes que combaten esta enfermedad”.

La institución médica agrega que reemplazar alimentos procesados por mango y otros productos vegetales es solo una estrategia posible. También recomienda consultar antes a un profesional de salud si se piensa en extracto de hoja de mango u otros suplementos.

Riesgos, alergias y quiénes deberían moderar su consumo

El mango suele ser una incorporación saludable a la dieta, pero no está libre de riesgos. Cleveland Clinic menciona reacciones alérgicas a la fruta o a la cáscara, con señales como urticaria, picazón en la piel, hinchazón de la cara, los labios o la lengua, dificultad para tragar y falta de aire.

Las personas con síndrome del intestino irritable u otros problemas digestivos pueden necesitar moderar su consumo. Una taza de mango troceado contiene 7,72 gramos de fructosa, y esa cantidad puede desencadenar o empeorar síntomas digestivos.

Las personas con síndrome del intestino irritable, enfermedad renal crónica o alergias al mango y a su cáscara deberían moderar su consumo o consultar a un profesional de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se trata de un alimento con mucho potasio. Quienes viven con enfermedad renal crónica o toman ciertos medicamentos que afectan la presión arterial pueden necesitar limitar cuánto potasio consumen cada día.

La cáscara concentra buena parte de la mangiferina, pero también contiene urushiol, un aceite natural relacionado con las erupciones que producen la hiedra y el roble venenosos. Sedlacek advirtió: “Algunas personas tienen una reacción alérgica al tocar la cáscara del mango, pero otras no reaccionan en absoluto”.

Si al pelarlo aparecen manos con picazón, la especialista aconseja usar guantes para lavar y pelar la fruta. Para Cleveland Clinic, el mango puede tener un lugar habitual dentro de una alimentación variada por su perfil de vitaminas, minerales y fibra.