La rumiación juega un papel clave en el estrés del cuidador, según un estudio

MIÉRCOLES, 8 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Cuidar de un ser querido con demencia puede ser increíblemente estresante -- y gran parte de ese estrés podría deberse a que los cuidadores dudan de sí mismos, según un nuevo estudio.

Los cuidadores que se obsesionan con problemas difíciles, pensamientos negativos o eventos angustiantes pueden ver cómo sus ansiedades diarias se transforman en un estrés más profundo, según informaron recientemente investigadores en la revista The Gerontologist.

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El entrenamiento de mindfulness podría ayudarles a romper este ciclo mental y gestionar mejor su estrés, según los investigadores.

"Nuestra hipótesis se centraba en la rumiación -- ese hábito mental de repetir preocupaciones, repasar una y otra vez los mismos momentos difíciles sin resolución", dijo la investigadora principal Tina Savla, profesora de desarrollo humano y ciencias familiares en Virginia Tech en Blacksburg.

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"Queríamos saber dos cosas: primero, si la rumiación es el puente cognitivo que lleva la ansiedad a un malestar más profundo, y segundo, si formar a los cuidadores en mindfulness cambia cómo funciona ese puente", dijo Savla en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 133 cuidadores de veteranos con demencia y los asignaron aleatoriamente a uno de dos programas de apoyo diferentes.

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Un programa se centraba en resolver problemas, replantear el pensamiento negativo y la aceptación.

El otro programa incluía ejercicios de atención plena diseñados para abordar la rumiación.

"Los cuidadores de veteranos que viven con demencia son, en muchos sentidos, una ventana al cuidado en su momento más exigente", dijo Savla. "Esta población nos permitió observar, en un sistema sanitario real con familias bajo una presión sostenida, cómo la ansiedad alimenta esos ciclos repetitivos de pensamiento y cómo esos ciclos se relacionan con la depresión y el estrés."

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Los resultados mostraron que la rumiación estaba efectivamente relacionada tanto con la depresión como con el estrés entre cuidadores con niveles más altos de ansiedad.

Además, los ejercicios de mindfulness parecían reducir los niveles de ansiedad entre los cuidadores, especialmente cuando se realizaban antes de que la ansiedad alcanzase niveles abrumadores, según los investigadores.

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"Algunos grupos ansiosos pueden beneficiarse de una intervención, pero otro grupo puede que no", dijo la investigadora Nahyun Kim, doctoranda en desarrollo humano y ciencias familiares en Virginia Tech, en un comunicado de prensa. "Tenemos que considerar el contexto completo de cada cuidador y ofrecer apoyo de manera personalizada."

El equipo de investigación planea seguir a los cuidadores con el tiempo, pero añadió que las habilidades de afrontamiento por sí solas no pueden proporcionar el apoyo que estas personas necesitan.

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"El verdadero futuro de este trabajo es combinar herramientas psicológicas con alivio estructural", dijo Savla, señalando "la ampliación de los beneficios de respiro, las políticas de permiso para cuidadores, la formación de cuidadores cubiertos por Medicare" y modelos integrales de atención como formas de ayudar a los cuidadores y aliviar su estrés.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre el agotamiento de cuidadores.

FUENTE: Virginia Tech, nota de prensa, 6 de julio de 2026