Programa de entrenamiento podría prevenir lesiones entre las futbolistas

MIÉRCOLES, 8 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- Un programa de entrenamiento dirigido puede ayudar a las jóvenes futbolistas a evitar desgarraduras de rodillas y otras lesiones, según un nuevo estudio.

Las niñas que juegan al fútbol tienen un mayor riesgo de lesiones en las piernas y tobillos en comparación con los niños, debido a diferencias en fuerza y equilibrio, según los investigadores en notas de fondo.

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Pero un programa de entrenamiento de la FIFA dirigido a jugadores jóvenes parece hacer que estas lesiones sean menos probables, según informaron recientemente investigadores en el Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons. La FIFA es la organización que patrocina el torneo de fútbol de la Copa del Mundo.

"Las jugadoras jóvenes de fútbol experimentan factores de riesgo únicos que no siempre se abordan en los modelos tradicionales de entrenamiento", dijo la investigadora principal Dra. Shari Liberman, cirujana ortopédica en Houston Methodist, en un comunicado de prensa.

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Las deportistas tienen un mayor riesgo de lesiones en fútbol debido a la menor fuerza de cadera, la menor estabilidad del tronco y otras diferencias que afectan a su capacidad para cambiar rápidamente de dirección y velocidad durante el juego, según los investigadores.

Para ver si un entrenamiento adicional podía contrarrestar este riesgo, los investigadores hicieron que 14 niñas de entre 8 y 11 años participaran en el programa FIFA 11+ Kids de ocho semanas junto con su entrenamiento habitual.

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El programa FIFA se centra en mejorar la fuerza, el equilibrio y la coordinación de los jóvenes jugadores.

Los investigadores compararon el rendimiento de esas chicas con el de otras 12 que acaban de recibir el entrenamiento habitual en equipo.

Los resultados mostraron que las chicas que participaron en el programa FIFA experimentaron mejoras en el equilibrio dinámico -- la capacidad de mantener la estabilidad y el control mientras el cuerpo está en movimiento o cambiando activamente de posición.

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Las chicas del programa FIFA también tenían mejores relaciones de fuerza entre glúteos y cuádriceps, lo que está relacionado con una mejor estabilidad de piernas y tobillos, según el estudio.

Estos resultados indican que, al centrarse en este tipo de entrenamiento a una edad temprana, los programas de fútbol podrían prevenir futuras lesiones en jugadoras, concluyeron los investigadores.

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"Los programas que enfatizan el control neuromuscular, la estabilidad y patrones de movimiento adecuados a una edad temprana pueden, en última instancia, ayudar a reducir lesiones de rodilla y tobillo en futbolistas", dijo Liberman.

Sin embargo, los investigadores señalaron que se necesitan estudios a mayor escala para confirmar la eficacia del programa.

Más información

El Hospital de Cirugía Especial tiene más información sobre la prevención de lesiones entre jugadoras de fútbol.

FUENTES: Houston Methodist, comunicado de prensa, 6 de julio de 2026; Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons, 1 de abril de 2026