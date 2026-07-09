Adolescentes en EE. UU. subestiman los riesgos del consumo de fentanilo, según una encuesta

MIÉRCOLES, 8 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- Los adolescentes estadounidenses están subestimando seriamente lo letal que puede ser el opioide sintético fentanilo, según un nuevo estudio.

Más de la mitad de los alumnos estadounidenses de octavo curso no creen que sea peligroso experimentar con fentanilo, informaron investigadores el 7 de julio en JAMA Network Open.

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En realidad, el fentanilo está implicado en al menos 3 de cada 4 muertes por sobredosis entre adolescentes, según los investigadores.

"La mayoría de los estudiantes de octavo curso (52%) no vieron un gran riesgo en probar el fentanilo una o dos veces", escribió el equipo liderado por Richard Meich, profesor investigador en la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

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Los adolescentes mayores tenían más probabilidades de ver el fentanilo como peligroso, pero incluso en 12º curso alrededor del 30% no consideraba arriesgado probar el fentanilo una o dos veces, y el 15% no consideraba arriesgado el uso regular.

"En la medida en que aumentar la conciencia de los adolescentes sobre los peligros del fentanilo es una herramienta importante para prevenir sobredosis, estos resultados indican que hay margen de mejora en este aspecto", escribieron los investigadores.

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"Las advertencias a los estudiantes de que el fentanilo puede añadirse a pastillas falsas supuestamente ayudan con el estudio o la ansiedad probablemente tendrán poco efecto protector entre quienes no creen que el uso de fentanilo pueda tener consecuencias graves para la salud al primer consumo", añadió el equipo.

El fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). Por eso, incluso pequeñas cantidades pueden provocar una sobredosis.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de la edición 2025 de una encuesta realizada anualmente por la Universidad de Michigan y financiada por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas llamada Monitoring the Future.

La encuesta preguntó a estudiantes de octavo, décimo y duodécimo curso sobre el riesgo de usar fentanilo una o dos veces, de forma ocasional o regular.

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Entre los alumnos de octavo curso, el 48% atribuyó un gran riesgo al uso experimental, el 57% al uso ocasional y el 66% al uso regular.

Estas respuestas son "aterradoras" por parte de estudiantes que están en "la edad en la que la gente empieza a experimentar", dijo la Dra. Manassa Hany, que revisó los hallazgos. Es director de la división de psiquiatría de adicciones en los hospitales Northwell, Zucker, Hillside y South Oaks en Nueva York.

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"Probar el fentanilo aunque sea una o dos veces es un veneno. Piénsalo como un veneno para ratas que un niño prueba una o dos veces y piensa que está bien", dijo Hanny. "Me da mucho miedo."

Los médicos no recetan morfina hasta que han agotado todo tipo de analgésicos, añadió.

"Es el último recurso", dijo Heny. "En resumen, el fentanilo es una droga extremadamente potente y potente que produce hasta 100 veces el efecto de la morfina."

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Los estudiantes mayores de instituto parecían tener un mejor -- aunque no perfecto -- dominio de lo potente que es el fentanilo:

Entre los alumnos de 10º curso, el 64% atribuyó un gran riesgo al uso experimental, el 72% al uso ocasional y el 77% al uso regular. Entre los alumnos de 12º curso, el 70% consideró el uso experimental, el 79% el uso ocasional y el 85% el uso regular como riesgoso.

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"Aunque los niveles de riesgo percibido aumentaron de forma constante en los tres cursos, incluso en 12º curso el 30,2% no atribuyó un gran riesgo al uso de fentanilo una o dos veces y el 15,2% no consideró un gran riesgo en su uso habitual", escribió el equipo de investigación.

Hany dijo que esta falta de conciencia sobre los peligros del fentanilo hará que los niños bajen la guardia cuando se enteren de la droga. Ya están dispuestos a ignorar un par de caladas de hierba o unos sorbos de cerveza, comentó.

"No funciona así con el fentanilo. Es un veneno. Piénsalo como cianuro cuando lo uses. Morirás. Hay muy pocas posibilidades de que el adolescente sobreviva a eso", dijo Hany.

Sugiere usar mensajes claros en las redes sociales para difundir la noticia sobre los peligros del fentanilo.

"Si lo pones en un TikTok o en un vídeo pequeño en Instagram, solo para dar visibilidad, es un vídeo sencillo, directo, corto y directo al grano", dijo Heny.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el fentanilo.

FUENTES: JAMA Network Open, 7 de julio de 2026; Dra. Manassa Hany, directora de psiquiatría de adicciones, hospitales Northwell Zucker, Hillside y South Oaks