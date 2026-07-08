Qué factores determinan la caída del cabello en los hombres y por qué suele avanzar con los años

La caída del cabello masculino suele deberse a una combinación de genética, dihidrotestosterona y envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída del cabello en hombres afecta a la mayoría en algún momento de la vida y suele deberse a una combinación de genética, hormonas y envejecimiento. Según Cleveland Clinic, hay tratamientos que pueden frenar el proceso e incluso favorecer cierto recrecimiento, aunque no existe una cura permanente.

Algunos hombres pierden el cabello por la acción de la genética, la dihidrotestosterona y el paso del tiempo, mientras que el estrés o ciertos trastornos de salud pueden influir en casos menos frecuentes.

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Cleveland Clinic señala que opciones como minoxidil, finasterida, luz roja y plasma rico en plaquetas pueden ayudar, y que empezar pronto mejora las posibilidades de conservar el cabello.

El envejecimiento vuelve más fino, corto y menos visible el cabello, y la caída suele empezar cerca de las sienes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dermatóloga Chey Ranasinghe, de Cleveland Clinic, advirtió que la pérdida de cabello no es peligrosa ni pone en riesgo la vida, pero sí puede cambiar la forma en que una persona se percibe. Añadió que el cabello está ligado a la identidad, la confianza y la imagen personal.

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La especialista también descartó varias creencias extendidas sobre el origen del problema. Entre ellas mencionó el uso de gorras, el lavado frecuente del cabello o niveles inusualmente altos de testosterona.

Qué factores explican la calvicie en los hombres

Para la mayoría de los hombres, la base del problema está en la genética y las hormonas. Ranasinghe explicó que la caída del cabello es poligénica, es decir, que intervienen varios genes y que no puede atribuirse a un solo lado de la familia.

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También influye la dihidrotestosterona, una hormona que se forma a partir de la testosterona. Según Cleveland Clinic, el problema no suele ser un exceso de esta hormona, sino que algunos folículos pilosos tienen una sensibilidad genética mayor a sus efectos.

La calvicie de patrón masculino es poligénica y no puede atribuirse a un solo lado de la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento intensifica esa respuesta con el paso de los años. El cabello puede crecer más fino, más corto y menos visible, y el proceso suele empezar cerca de las sienes.

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El estrés no suele ser la causa principal de la calvicie de patrón masculino, pero puede contribuir a la caída al alterar el ciclo normal de crecimiento del cabello. En casos raros, trastornos tiroideos, desequilibrios hormonales u otros problemas de salud también pueden influir.

A qué edad empieza y por qué afecta más a los hombres

La diferencia entre hombres y mujeres se relaciona en parte con la acción hormonal. Ranasinghe indicó que las mujeres tienen estrógeno, que ayuda a proteger frente a los efectos de la testosterona y de la dihidrotestosterona.

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Por esa razón, las mujeres suelen notar la pérdida de cabello más tarde, después de que bajan sus niveles de estrógeno durante la menopausia. En los hombres, en cambio, es más habitual que aparezcan retroceso de la línea frontal y afinamiento en la coronilla, mientras que en las mujeres predomina el adelgazamiento general a lo largo de la raya del cabello.

La caída del cabello en hombres puede comenzar al final de la adolescencia o al inicio de los 20 y suele hacerse más visible hacia los 35

La caída puede empezar antes de lo que muchos creen. La fuente indica que algunos hombres empiezan a notar afinamiento a finales de la adolescencia o al comienzo de los 20, aunque para la mayoría los cambios se vuelven más visibles hacia la mitad de los 30.

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Ranasinghe precisó que cerca de dos tercios de los hombres notan algún grado de caída a los 35. A los 50, alrededor de la mitad presenta un adelgazamiento importante, y aproximadamente el 85% experimenta alguna forma de calvicie de patrón masculino a lo largo de la vida.

Qué tratamientos pueden frenar la caída del cabello

La pérdida de cabello es una condición crónica y no tiene una solución definitiva, pero sí existen opciones para conservarlo y favorecer cierto recrecimiento. Los resultados suelen aparecer al cabo de unos meses y requieren constancia, porque la caída suele reanudarse si se suspende el tratamiento.

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Entre las alternativas más comunes figura el minoxidil tópico, de venta libre, que ayuda a mejorar el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo y puede mantener el cabello más grueso durante más tiempo en fase de crecimiento. Sobre esta opción, Ranasinghe afirmó al medio que es la primera línea de tratamiento que suele recomendar.

Otra posibilidad es el minoxidil oral. Algunos dermatólogos lo recetan a personas que no toleran bien la versión tópica o tienen dificultades para usarla de manera constante.

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La luz roja, el plasma rico en plaquetas, una dieta equilibrada y la consulta temprana forman parte de las alternativas para preservar el cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

También está la finasterida, un medicamento con receta que reduce la producción de dihidrotestosterona y suele emplearse junto con minoxidil. La fuente añade la terapia con luz roja, que usa longitudes de onda específicas para estimular los folículos pilosos y apoyar el crecimiento del cabello.

El plasma rico en plaquetas consiste en una inyección en consulta elaborada con componentes de la propia sangre para estimular el crecimiento y la actividad de los folículos. Según el medio, tanto esta opción como la luz roja suelen considerarse tratamientos complementarios.

Además de los medicamentos y procedimientos, Cleveland Clinic recomienda una dieta equilibrada con suficiente proteína, obtener nutrientes como hierro y zinc a través de la alimentación, controlar el estrés y cuidar la higiene del cabello y del cuero cabelludo. La orientación de la especialista es consultar pronto, porque tratar la caída desde el inicio ofrece más posibilidades de preservar el cabello existente.