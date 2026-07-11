Personas LGBTQ+ menos propensas a ser examinadas para detectar algunos cánceres comunes

VIERNES, 10 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Las personas LGBTQ+ tienen menos probabilidades de hacerse pruebas regulares para algunas formas comunes de cáncer, según un nuevo estudio.

Las mujeres homosexuales y bisexuales, así como las personas transgénero, tienen menos probabilidades de recibir cribado de cáncer de cuello uterino o de mama, según informaron investigadores el 6 de julio en la revista Cancer.

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"Los datos actuales ponen de manifiesto cómo las poblaciones de minorías sexuales y de género, especialmente las personas transgénero, enfrentan disparidades significativas en el acceso a los cribados de cáncer de mama y de cuello uterino", dijo el investigador principal Dr. Timothy Pawlik, cirujano jefe del Wexner Medical Center de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de encuestas federales de casi 664.000 adultos estadounidenses, de los cuales alrededor del 1,6% eran LGBTQ+. Como parte de la encuesta, se preguntó a las personas si habían sido examinadas para detectar una variedad de tipos de cáncer.

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Los resultados mostraron que las mujeres homosexuales y bisexuales tenían un 16% menos de probabilidades de haber sido examinadas por cáncer de mama y un 8% menos de cáncer de cuello uterino, en comparación con las mujeres heterosexuales.

Del mismo modo, las personas transgénero tenían un 76% menos de probabilidades de ser examinadas por cáncer de mama y un 42% menos de cáncer de cuello uterino, en comparación con las personas cisgénero.

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Sin embargo, los investigadores encontraron que no existían grandes disparidades en lo que respecta a la detección de cáncer de colon.

"El cribado del cáncer colorrectal, que está menos arraigado en contextos sanitarios de género, no mostró la misma disparidad, lo que sugiere menos barreras de acceso relacionadas con el género", escribieron los investigadores en su estudio.

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"Estos hallazgos subrayan las barreras estructurales y sistémicas prevalentes en la atención preventiva del cáncer y ponen de manifiesto la necesidad de intervenciones inclusivas y culturalmente sensibles para promover un acceso equitativo al cribado", concluyó el equipo.

Los sistemas sanitarios pueden ayudar a mejorar el cribado utilizando un lenguaje más inclusivo para las personas LGBTQ+, según los investigadores. Ofrecer enfoques alternativos de cribado --como la autoevaluación del virus del papiloma humano (VPH) para el cáncer de cuello uterino en personas transgénero de mujer a hombre-- también podría ayudar a que los pacientes se sientan más cómodos.

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"El estudio subraya la urgente necesidad de intervenciones específicas, incluyendo una mejor formación para los proveedores y la reforma de políticas, para cerrar estas brechas y garantizar una atención equitativa e inclusiva", dijo Pawlik.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene datos sobre el cáncer para personas LGBTQ+.

FUENTES: Sociedad Americana del Cáncer, comunicado de prensa, 6 de julio de 2026; Cáncer, 6 de julio de 2026